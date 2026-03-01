Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel Conflict : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले…

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि इस्रायलने अखेर इराणवर मोठा संयुक्त हल्ला केला. इराणच्या अनेक शहरांवर हवाई हल्ले झाले. प्रत्युत्तरादाखल इराणने अनेक देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ला केला.

Updated On: Mar 01, 2026 | 07:40 AM
Updated On: Mar 01, 2026 | 07:40 AM

Israel Attacks Iran : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले...

जरूशलेम : सध्या जागतिक स्तरावर अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत आहेत. इस्त्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले केले जात आहेत. इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. असे असताना इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली जात आहे. याबाबतचे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले.

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि इस्रायलने अखेर इराणवर मोठा संयुक्त हल्ला केला. इराणच्या अनेक शहरांवर हवाई हल्ले झाले. प्रत्युत्तरादाखल इराणने अनेक देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ला केला. दरम्यान, अनेक देशांनी प्रतिक्रिया दिली. भारताने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. तणाव कमी करण्यासाठी तुर्कीनेही मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे.

हेदेखील वाचा : Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेईचा यांचा मृत्यू झाला आहे. इराणी लोकांसाठी आणि जगभरातील खामेनेई आणि त्यांच्या समर्थकांमुळे ज्यांना त्रास झाला आहे, त्यांच्यासाठी न्याय असल्याचे वर्णन केले आहे. खामेनेई आमच्या गुप्तचर आणि अत्याधुनिक ट्रॅकिंग सिस्टमपासून वाचले नाहीत.

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा इस्त्रायल दौरा रद्द

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी या आठवड्यात इस्रायलचा दौरा रद्द केला आहे. ही माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिली आहे. मार्को रुबियो सोमवार आणि मंगळवारी इस्रायलला भेट देणार होते. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे.

इराणवरील हल्ल्याचे सर्वात मोठे कारण

मध्य पूर्वेतील सध्याच्या युद्धाच्या ठिणगीमागे इराणचा अणुप्रकल्प हे सर्वात मोठे आणि जुने कारण आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या मते, इराणचा ऊर्जा निर्मितीचा दावा हा केवळ एक मुखवटा असून, त्याआड अण्वस्त्रे विकसित करण्याची त्यांची मोठी योजना आहे. अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी लागणारे युरेनियम एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे (अंदाजे ९०%) संवर्धित करणे आवश्यक असते. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) अहवालानुसार, इराणने या मर्यादेच्या अत्यंत जवळ मजल मारली आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलचे धाबे दणाणले आहेत.

Published On: Mar 01, 2026 | 07:26 AM

