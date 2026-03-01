Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
World War 3 : इस्रायल-इराण युद्ध पेटले! इस्रायलकडून हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी; खामेनेईंच्या मृत्यूच्या चर्चांना उधाण

Middle East War : मध्यपूर्वेतील तणावाने सध्या भयंकर रुप धारण केले आहे. ट्रम्प यांनी इराणचे सुप्रीम लीडर खामेनेईंचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. याच वेळी इस्रायलने देखील इराणवरील हल्ल्याचे भीषण व्हिडिओ जारी केले आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:12 AM
israel iran war Israeli Army Release video of attack on iran trump say khamenei is dead

इस्रायल-इराण युद्ध पेटले! इस्रायलकडून हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी; खामेनेईंच्या मृत्यूच्या चर्चांना उधाण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इस्रायल-अमेरिकेचे संयुक्त मिशन यशस्वी?
  • ट्रम्प यांचा खामेनेईंचा मृत्यू झाल्याचा दावा
  • इस्रायलनेही जारी केले हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ
Iran Supreme Leader is Dead : मध्यूर्वेतील तणावाने आता भीषण रुप धारण केले आहे. अमेरिकेने इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. याच वेळी इस्रायलने देखील हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी केले आहेत. या युद्धाने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Iran-Israel Conflict : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले…

नेमकं काय घडलं?

मीडिया रिपोर्टनुसार, इस्रायलने इराणवर शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी भीषण हल्ला केला होता. सुरुवातील इराणच्या लष्करी आणि अणु केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. राजधानी तेहरानसह, कोम, इस्फाहान, शिराज, तब्रिझ आणि केरमानशाह यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये इस्रायलने एकामागून एक स्फोट केले.

हल्ल्याचे व्हिडिओ जारी

दरम्यान इस्रायलच्या हवाई दलाने इराणवरील हल्ल्यांचे भीषण धडकी भरवणारे व्हिडिओ जारी केले आहेत.यामध्ये इराणचे मिसाईल्स आणि लष्करी तळ उद्ध्वस्त होताना दिसत आहेत.

हल्ल्याचा पहिला व्हिडिओ


World War 3: लहान लेकरांना सोडलं नाही; Iran सोबत जग संपणार? Airstrike मध्ये 51 जणांचा मृत्यू

हल्ल्याचा दुसरा व्हिडिओ

हल्ल्यांचा तिसरा व्हिडिओ

खामेनेईंचा अंत?

या व्हिडिओ जारी केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर एक खळबळजनक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेल्याचे म्हटले आहे.

Published On: Mar 01, 2026 | 08:08 AM

