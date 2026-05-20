Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात बदल! पुन्हा वाढल्या किंमती, ग्राहक झाले हैराण

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा बदल पाहायला मिळाला आहे. आज सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली असून चांदी मात्र स्वस्त झाली आहे, त्यामुळे ग्राहकांचे बजेट पुन्हा बिघडण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 07:49 AM
  • 20 मे रोजी सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,57,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • चांदीच्या किंमतीत घसरण झाली असून प्रति किलो चांदीचा भाव 2,84,900 रुपये झाला आहे.
  • चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर सर्वाधिक असून दिल्ली, नाशिक आणि सुरतमध्येही किंमती वाढल्या आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 20 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,705 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,396 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,779 रुपये आहे. भारतात 20 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,790 रुपये आहे. भारतात 20 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

भारतात 19 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,319 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,716 रुपये होता. भारतात 19 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये होता. भारतात 19 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,110 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,820 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,840 रुपये आहे.

नागपूर, हैद्राबाद आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,790 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,940 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
पुणे ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
केरळ ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
कोलकाता ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
नागपूर ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
हैद्राबाद ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
बंगळुरु ₹1,43,960 ₹1,57,050 ₹1,17,790
चेन्नई ₹1,48,710 ₹1,62,230 ₹1,24,110
नाशिक ₹1,43,990 ₹1,57,080 ₹1,17,820
सुरत ₹1,44,010 ₹1,57,100 ₹1,17,840
दिल्ली ₹1,44,110 ₹1,57,200 ₹1,17,940
चंदीगड ₹1,44,110 ₹1,57,200 ₹1,17,940
लखनौ ₹1,44,110 ₹1,57,200 ₹1,17,940
जयपूर ₹1,44,110 ₹1,57,200 ₹1,17,940

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

