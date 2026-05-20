Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात बदल! पुन्हा वाढल्या किंमती, ग्राहक झाले हैराण

IndiaFirst Life कडून ‘ Gold Plus Plan’ लाँच; वयाच्या १०० वर्षांपर्यंत मिळणार नियमित उत्पन्न आणि मिळणार तगडी सुरक्षा
भारतात 19 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,319 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,716 रुपये होता. भारतात 19 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये होता. भारतात 19 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,110 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,820 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,840 रुपये आहे.
Celebrity चा Divorce करून देणाऱ्या वकिलांची कमाई किती? फक्त 45 मिनिटांची Fee ऐकून फिरेल डोकं; स्वतःच केला खुलासा!
नागपूर, हैद्राबाद आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,790 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,940 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|पुणे
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|केरळ
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|कोलकाता
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|नागपूर
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|हैद्राबाद
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|बंगळुरु
|₹1,43,960
|₹1,57,050
|₹1,17,790
|चेन्नई
|₹1,48,710
|₹1,62,230
|₹1,24,110
|नाशिक
|₹1,43,990
|₹1,57,080
|₹1,17,820
|सुरत
|₹1,44,010
|₹1,57,100
|₹1,17,840
|दिल्ली
|₹1,44,110
|₹1,57,200
|₹1,17,940
|चंदीगड
|₹1,44,110
|₹1,57,200
|₹1,17,940
|लखनौ
|₹1,44,110
|₹1,57,200
|₹1,17,940
|जयपूर
|₹1,44,110
|₹1,57,200
|₹1,17,940