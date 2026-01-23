Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Gold And Silver Rate In India At 23 January 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Today's Gold Rate: चंदीगड आणि लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,870 रुपये आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 08:24 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये
  • लखनौ शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये
  • सुरत शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 23 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,430 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,144 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,572 रुपये आहे. भारतात 23 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,720 रुपये आहे. भारतात 23 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 324.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,24,900 रुपये आहे.

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,720 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,720 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,720 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,870 रुपये आहे.

SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,770 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,750 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
बंगळुरु ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
पुणे ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
केरळ ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
कोलकाता ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
मुंबई ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
नागपूर ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
हैद्राबाद ₹1,41,440 ₹1,54,300 ₹1,15,720
नाशिक ₹1,41,470 ₹1,54,330 ₹1,15,750
सुरत ₹1,41,490 ₹1,54,350 ₹1,15,770
दिल्ली ₹1,41,590 ₹1,54,450 ₹1,15,870
चंदीगड ₹1,41,590 ₹1,54,450 ₹1,15,870
जयपूर ₹1,41,590 ₹1,54,450 ₹1,15,870
लखनौ ₹1,41,590 ₹1,54,450 ₹1,15,870

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 23 january 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 08:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल
1

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण
3

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?
4

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Jan 23, 2026 | 08:24 AM
Numberlogy: वसंत पंचमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

Numberlogy: वसंत पंचमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

Jan 23, 2026 | 08:23 AM
हे आहे जगातील शेवटचे गाव; इथे नाही मरण्याची परवानगी… नेहमीच असतो रात्रीचा अंधार

हे आहे जगातील शेवटचे गाव; इथे नाही मरण्याची परवानगी… नेहमीच असतो रात्रीचा अंधार

Jan 23, 2026 | 08:21 AM
डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून तब्बल 9 लाखांची फसवणूक; कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी डीडी दिला अन् नंतर…

डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून तब्बल 9 लाखांची फसवणूक; कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी डीडी दिला अन् नंतर…

Jan 23, 2026 | 08:04 AM
National Handwriting Day: हस्तलेखन म्हणजे मेंदूला चालना देणारी एक कला; आजच्या ‘या’ खास दिवशी करा सुंदर अक्षराचा संकल्प

National Handwriting Day: हस्तलेखन म्हणजे मेंदूला चालना देणारी एक कला; आजच्या ‘या’ खास दिवशी करा सुंदर अक्षराचा संकल्प

Jan 23, 2026 | 08:00 AM
Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

Jan 23, 2026 | 07:15 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM