Todays Gold-Silver Price: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा परिणाम? सोन्याच्या किंमतीत अचानक घसरण, चांदीचे भाव स्थिर!

Today's Gold Rate: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर सराफा बाजारात मोठी चर्चा रंगली आहे. या आवाहनाचा परिणाम म्हणून आज देशातील अनेक शहरांमध्ये सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 07:54 AM
  • पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर 12 मे रोजी सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली.
  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,52,120 रुपये आहे.
  • चांदीचे दर आज स्थिर असून प्रति किलो किंमत 2,74,900 रुपये आहे.
Gold Rate Todayवडोदरा येथे सरदारधाम हॉस्टेलच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, सोने खरेदी टाळा. सोन्याच्या आयातीवर देशाचा मोठा परकीय चलन साठा खर्च होतो. त्यामुळे सद्यस्थितीत सोने खरेदी करणं टाळा. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या या आवाहनानंतर आज मंगळवारी 12 मे रोजी सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. भारतातील अनेक शहरांमध्ये सोन्याच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. तर चांदीच्या किंमती अद्याप स्थिर आहेत.

भारतात 12 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,212 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,409 रुपये आहे. भारतात 12 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,090 रुपये आहे. भारतात 12 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

भारतात 11 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,234 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,964 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,425 रुपये होता. भारतात 11 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,250 रुपये होता. भारतात 11 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.

दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,240 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,690 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,140 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,39,590 ₹1,52,270 ₹1,14,240
चंदीगड ₹1,39,590 ₹1,52,270 ₹1,14,240
लखनौ ₹1,39,590 ₹1,52,270 ₹1,14,240
जयपूर ₹1,39,590 ₹1,52,270 ₹1,14,240
नाशिक ₹1,39,470 ₹1,52,150 ₹1,14,120
सुरत ₹1,39,490 ₹1,52,170 ₹1,14,140
चेन्नई ₹1,40,990 ₹1,53,810 ₹1,17,690
मुंबई ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090
पुणे ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090
केरळ ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090
कोलकाता ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090
नागपूर ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090
बंगळुरु ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090
हैद्राबाद ₹1,39,440 ₹1,52,120 ₹1,14,090

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

