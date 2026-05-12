Todays Gold-Silver Price: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा परिणाम? सोन्याच्या किंमतीत अचानक घसरण, चांदीचे भाव स्थिर!

Gold News: बाप रे…घरातच सोन्याचं भंडार! भारतीय महिलांकडेच जगाच्या एकूण साठ्याच्या तुलनेत ‘इतके’ टक्के सोनं, तरीही…
भारतात 12 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,212 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,409 रुपये आहे. भारतात 12 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,090 रुपये आहे. भारतात 12 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
भारतात 11 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,234 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,964 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,425 रुपये होता. भारतात 11 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,250 रुपये होता. भारतात 11 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.
दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,240 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,690 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,140 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,39,590
|₹1,52,270
|₹1,14,240
|चंदीगड
|₹1,39,590
|₹1,52,270
|₹1,14,240
|लखनौ
|₹1,39,590
|₹1,52,270
|₹1,14,240
|जयपूर
|₹1,39,590
|₹1,52,270
|₹1,14,240
|नाशिक
|₹1,39,470
|₹1,52,150
|₹1,14,120
|सुरत
|₹1,39,490
|₹1,52,170
|₹1,14,140
|चेन्नई
|₹1,40,990
|₹1,53,810
|₹1,17,690
|मुंबई
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090
|पुणे
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090
|केरळ
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090
|कोलकाता
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090
|नागपूर
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090
|बंगळुरु
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090
|हैद्राबाद
|₹1,39,440
|₹1,52,120
|₹1,14,090