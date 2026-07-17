शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी ‘रूट’ने दाखवला रुबाब ! ‘टीम इंडिया’चा 4 विकेट्सने पराभव

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकांनंतरही, गुरुवारी इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघ 44 षटकांत 233 धावांवर सर्वबाद झाला.

IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी 'रूट'ने दाखवला रुबाब ! 'टीम इंडिया'चा 4 विकेट्सने पराभव

IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी 'रूट'ने दाखवला रुबाब ! 'टीम इंडिया'चा 4 विकेट्सने पराभव

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कार्डिफ : कार्डिफ येथे खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघाने भारतीय संघाचा 4 गडी राखून पराभव केला. विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकांनंतरही, प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघ 44 षटकांत केवळ 233 धावाच करू शकला. प्रत्युत्तरात, जो रूटच्या नाबाद 99 धावांच्या जोरावर इंग्लंडने सहज विजय मिळवला.

इंग्लंडने 44.1 षटकांत 6 गडी गमावून 235 धावा करत सामना जिंकला. या विजयासह इंग्लंडने तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली. रूटला शतक पूर्ण करण्यासाठी फक्त एका धावेची गरज होती, पण त्याने ॲटकिन्सनला सामना संपवण्याची संधी दिली. विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकांनंतरही, गुरुवारी इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघ 44 षटकांत 233 धावांवर सर्वबाद झाला. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चरने शानदार गोलंदाजी करत 47 धावांत तीन बळी घेतले.

IND vs ENG 2nd ODI : २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?

तर, गस ऍटकिन्सननेही तीन बळी घेतले आणि साकिब महमूदने दोन बळी घेतले. सॅम करन आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडने पहिल्याच चेंडूवर बेन डकेटला गमावले, जो जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. प्रसिद्ध कृष्णाने जेकब बेथेलला बाद केले. कर्णधार हॅरी ब्रुक 16 चेंडूंमध्ये केवळ 16 धावाच करू शकला. जोस बटलर 18 चेंडूंमध्ये 17 धावा करून बाद झाला. विल जॅक्सने 44 चेंडूंमध्ये 30 धावा केल्या आणि तो गुरनूर ब्रारच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. जो रूट 133 चेंडूंमध्ये नऊ चौकारांसह नाबाद 99 धावांवर परतला.

शुभमन गिल 31 धावा करून बाद

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाला आठव्या षटकात पहिला धक्का बसला. कर्णधार शुभमन गिल ऍटकिन्सनच्या गोलंदाजीवर 30 चेंडूंमध्ये 31 धावा करून बाद झाला. सलामीवीर रोहित शर्मा 47 चेंडूंमध्ये केवळ 26 धावाच करू शकला. इशान किशन सॅम करनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. स्टार फलंदाज विराट कोहलीने 66 चेंडूंमध्ये 65 धावा केल्या आणि रोहित व श्रेयससोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. सुंदरला पाच चेंडूंमध्ये केवळ दोन धावा करता आल्या.

केएल राहुलच्या जागी इशान किशन

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा एकदिवसीय सामना गुरुवारी कार्डिफमध्ये खेळला गेला. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही संघांनी संघात बदल केले. इंग्लंडने जोश टंग आणि लियाम डॉसन यांच्या जागी साकिब महमूद आणि गस ऍटकिन्सन यांना संघात स्थान दिले. भारताने केएल राहुलच्या जागी इशान किशनला संघात घेतले.

Web Title: Team india defeated by 4 wickets in ind vs eng cricket match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 07:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?
1

IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?

IND vs ENG: मैदानातील एक चूक अन् करियर धोक्यात? आयसीसीची Gurnoor Brar वर कारवाई
2

IND vs ENG: मैदानातील एक चूक अन् करियर धोक्यात? आयसीसीची Gurnoor Brar वर कारवाई

IND vs ENG: शुभमन गिलच्या फिटनेसने वाढवली चिंता; संघात होणार मोठे बदल? पाहा पिच रिपोर्ट अन् संभाव्य Playing 11 एका क्लिकवर
3

IND vs ENG: शुभमन गिलच्या फिटनेसने वाढवली चिंता; संघात होणार मोठे बदल? पाहा पिच रिपोर्ट अन् संभाव्य Playing 11 एका क्लिकवर

IND vs ENG: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली; सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार?
4

IND vs ENG: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली; सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी ‘रूट’ने दाखवला रुबाब ! ‘टीम इंडिया’चा 4 विकेट्सने पराभव

IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी ‘रूट’ने दाखवला रुबाब ! ‘टीम इंडिया’चा 4 विकेट्सने पराभव

Jul 17, 2026 | 07:40 AM
एखादी गाडी रस्त्यावर धावण्यास योग्य आहे हे कोण ठरवते? भारताची क्रॅश टेस्ट रेटिंग देणारी प्रणाली कशी काम करते? जाणून घ्या

एखादी गाडी रस्त्यावर धावण्यास योग्य आहे हे कोण ठरवते? भारताची क्रॅश टेस्ट रेटिंग देणारी प्रणाली कशी काम करते? जाणून घ्या

Jul 17, 2026 | 07:05 AM
मोठी बातमी ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले रोखण्याबाबत केलं महत्त्वपूर्ण विधान; म्हणाले, ‘चर्चेसाठी…’

मोठी बातमी ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले रोखण्याबाबत केलं महत्त्वपूर्ण विधान; म्हणाले, ‘चर्चेसाठी…’

Jul 17, 2026 | 07:03 AM
एसटीच्या अतिरिक्त जागांचा विकास करताना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाला पाहिजे; श्रीरंग बरगे यांचे वक्तव्य

एसटीच्या अतिरिक्त जागांचा विकास करताना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाला पाहिजे; श्रीरंग बरगे यांचे वक्तव्य

Jul 17, 2026 | 07:00 AM
Tech Tips: iPhone च्या Flash Light Blink ने हैराण झालात? चुटकीसरशी करा बंद, फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

Tech Tips: iPhone च्या Flash Light Blink ने हैराण झालात? चुटकीसरशी करा बंद, फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

Jul 17, 2026 | 07:00 AM
इलेक्ट्रिक वाहनामध्ये वापरले जातात हे ‘दुर्मिळ धातू’! या धातूंच्या खाणकामासाठी बदलतायत जागतिक समीकरणे

इलेक्ट्रिक वाहनामध्ये वापरले जातात हे ‘दुर्मिळ धातू’! या धातूंच्या खाणकामासाठी बदलतायत जागतिक समीकरणे

Jul 17, 2026 | 07:00 AM
कानात कायमच शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो? Tinnitus ची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

कानात कायमच शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येतो? Tinnitus ची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

Jul 17, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा