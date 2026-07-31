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Gold Jewellery Sales : लोकांनी बंद केली सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी? विक्रीत मोठी घट; काय आहेत नेमकी कारणं?

Updated On: Jul 31, 2026 | 03:58 PM IST
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सारांश

Gold Jewellery Sales : सोन्याच्या दरांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ आणि बदलत्या गुंतवणुकीच्या सवयींमुळे भारतीय बाजारात सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी कमालीची घटली आहे. ताज्या अहवालानुसार, देशात सोन्याच्या दागिन्यांच्या खरेदीत १५ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी बंद?
  • विक्रीत झाली मोठी घट
  • काय आहेत नेमकी कारणं?
Gold Jewellery Sales : महागाईचा भडचा जसा उडतो तसा मग सोन्याचा भाव कधी महाग तर कधी स्वस्त होत असतं. आताही बाजारात अशीच परिस्थिती आहे. नुकताच सोन्याच्या दागिन्यांच्या खरेदीबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून २०२६ या तीन महिन्यांत भारतातील सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी ( Gold Jewellery Sale ) गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी घटून ७५ टन वर आली. दरम्यान, जागतिक स्तरावर दागिन्यांची मागणी २७८ टन होती, जी कोरोना महामारीनंतरच्या दुसऱ्या तिमाहीतील सर्वात कमी पातळी आहे. पण नेमकी अचानक इतकी घट का झाली? का आहेत या मागची कारणं? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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सोन्याच्या मागणीतील घसरणीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सोन्याच्या सतत वाढलेल्या किमती. सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे अनेक लोकांनी दागिने खरेदी करण्याचं आपलं प्लॅनिंग पुढे ढकललं आहे. काहींनी तर रद्दच केलं आहे. ज्यांनी खरेदी केली, त्यांनी जड दागिन्यांऐवजी हलक्या वजनाच्या दागिन्यांना पसंती दिली. पण पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत भारतातील मागणी १४ टक्क्यांनी वाढली असली तरी, वार्षिक तुलनेत त्यात घट झाली आहे.

सोनं कमी खरेदी पण जास्त पैसे देऊन

२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत, भारतातील सोन्याच्या दागिन्यांची एकूण मागणी १४१ टन होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १७% नी कमी झाली होती. पण सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे, या मागणीचे एकूण मूल्य २६% पेक्षा जास्त वाढून २१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. याचा अर्थ लोकांनी कमी सोनं खरेदी केलं, पण जास्त पैसे दिले गेले. याचा अर्थ सोन्याचे भाव बरेच वाढलेत.

एप्रिल-जून या तीन महिन्यांत सोन्याची जागतिक मागणी अंदाजे १,२६९ टन इतकी होती. जी गेल्या वर्षीच्या मागणी इतकीच बरोबरीची आहे. गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बार आणि नाण्यांमधील गुंतवणूक २६२ टनांपर्यंत कमी झाली. पहिल्या सहा महिन्यांत सोन्याच्या विटा आणि नाण्यांमधील गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २१% जास्त होती.

वृत्तांत काय?

असेही वृत्त आहे की, मध्यवर्ती बँका सातत्याने सोन्याची खरेदी करत आहेत. एप्रिल-जून या तीन महिन्यांत, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या साठ्यात २८९ टन सोन्याची भर घातली, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६२% जास्त आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही याच कालावधीत २०० किलो सोन्याची खरेदी केली.

पुढील काळात काय असेल ट्रेंड?

WGC च्या मते, पुढील सहा महिन्यांत गुंतवणुकीच्या उद्देशाने सोन्याची मागणी वाढली आहे. जर सोन्याचे भाव जास्त राहिले, तर दागिन्यांच्या खरेदीवर दबाव येईल. त्यामुळे, लोक लहान किंवा हलके दागिने खरेदी करणे हा एक चांगला पर्याय मानू शकतात.

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Web Title: Gold jewellery sales drop by 15 percent reasons behind falling demand marathi news

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Published On: Jul 31, 2026 | 03:58 PM

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