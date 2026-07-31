RTO Challan'च्या नावाखाली सायबर जाळे; APK फाईल उघडताच खात्यातून 7.63 लाख लंपास

वाठार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 जुलै रोजी सर्जेराव नलगे हे घरी असताना त्यांच्या WhatsApp वर परदेशी क्रमांकावरून ‘RTO Challan’ नावाची APK फाईल आली. ती अधिकृत संदेश असल्याचे समजून त्यांनी फाईल उघडली. फाईल उघडताच त्यांच्या मोबाईलची स्क्रीन अचानक काळी पडली.
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दुसऱ्या दिवशी HDFC बँकेकडून नलगे यांना फोन आला. त्यांच्या खात्यातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाल्याची माहिती बँकेने दिली. नलगे यांनी असे कोणतेही व्यवहार केले नसल्याचे सांगितल्यानंतर खात्याचे स्टेटमेंट तपासण्यात आले.
तपासात त्यांच्या खात्यातून खालीलप्रमाणे व्यवहार झाल्याचे समोर आले:
1 लाख 96 हजार 200 रुपयांचे तीन व्यवहार
1 लाख रुपयांचा एक व्यवहार
75 हजार रुपयांचा एक व्यवहार
अशाप्रकारे एकूण 7 लाख 63 हजार 600 रुपये त्यांच्या खात्यातून परस्पर काढण्यात आले.
नलगे यांच्या लक्षात आले की, WhatsApp वर आलेली APK फाईल उघडल्यानंतरच ही फसवणूक झाली. त्यानंतर त्यांनी वाठार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर करत आहेत.
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