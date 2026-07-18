कुटुंबियांनी प्रेमाला विरोध केल्याने प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय; विष प्राशन केले अन्...

नागपूर : चार वर्षे एकमेकांच्या साथीने भविष्यातील संसाराची स्वप्ने रंगवणाऱ्या प्रेमीयुगुलाच्या आयुष्याला अखेर दुर्दैवी वळण मिळाले. एकत्र जगण्याची इच्छा होती. मात्र, कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे ते स्वप्न अपुरेच राहिले. निराश झालेल्या दोघांनी विष प्राशन करून जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. यात प्रियकर विशाल विलास जवादे (वय २१, रा. वानाडोंगरी) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू तर २० वर्षीय प्रेयसी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल हा हंगामात मंडप सजावटीचे काम करत असे तर इतर वेळी ऑटो चालवून कुटुंबाला हातभार लावत होता. त्याचे त्याच परिसरात राहणाऱ्या तरुणीवर प्रेम होते. चार वर्षे दोघांचे प्रेमसंबंध होते आणि आता त्यांना विवाह करून आयुष्याची नवी सुरुवात करायची होती. दोघांनीही कुटुंबीयांसमोर विवाहाची इच्छा व्यक्त केली. मात्र, दोन्ही बाजूंनी नात्याला विरोध झाला. रविवारी झालेल्या चर्चेतही कोणताही तोडगा निघाला नाही. उलट वाद वाढल्याने दोघांचीही निराशा अधिकच गडद झाली.
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दरम्यान, दोघेही संगम गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतच्या मोकळ्या मैदानात गेले. सोबत आणलेले विष त्यांनी प्राशन केले. काही वेळातच विशालची प्रकृती बिघडू लागली आणि तो जमिनीवर कोसळला. तेथून जाणाऱ्या नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत दोघांनाही तत्काळ शालिनीताई मेघे रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतरही रात्री विशालची प्राणज्योत मालवली. प्रेयसीवर अद्याप उपचार सुरू आहे.
नातेवाईकांची रुग्णालयात धाव
विशालच्या मृत्यूची वार्ता समजताच त्याचे नातेवाईक आणि रिक्षाचालक मित्र रुग्णालयात धावले. त्यांनी मुलीच्या कुटुंबीयांना दोष देत संताप व्यक्त केला. यामुळे काही काळ रुग्णालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती लक्षात घेऊन एमआयडीसी पोलिसांनी तत्काळ बंदोबस्त वाढवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंत कोकणी यांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक गोकुळ महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.