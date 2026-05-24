  • Gold Prices Drop Slightly In India At 24 May 2026 Check Latest 22 Carat 24 Carat Gold And Silver Rates

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Updated On: May 24, 2026 | 07:50 AM IST
सारांश

Today's Gold Rate: देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा बदल पाहायला मिळाला आहे. 24 मे रोजी सोन्याच्या किंमतीत किंचित घसरण झाल्याने दागिने खरेदी करणाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

विस्तार
  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा प्रति 10 ग्रॅम दर 1,59,060 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • पुणे, नाशिक आणि केरळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,45,800 रुपयांच्या आसपास आहे.
  • चेन्नईमध्ये आजही सोन्याचे दर सर्वाधिक असून 24 कॅरेट सोनं 1,60,690 रुपयांवर पोहोचले आहे.
Gold Rate Todayभारतात 24 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,906 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,929 रुपये आहे. भारतात 24 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये आहे. भारतात 24 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये आहे.

भारतात 23 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,948 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,619 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,961 रुपये होता. भारतात 23 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,610 रुपये होता. भारतात 23 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

केरळमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,440 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,830 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,320 रुपये आहे.

पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,110 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,340 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,600 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
पुणे ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
केरळ ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
कोलकाता ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
नागपूर ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
हैद्राबाद ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
बंगळुरु ₹1,45,800 ₹1,59,060 ₹1,19,290
चेन्नई ₹1,47,300 ₹1,60,690 ₹1,23,600
सुरत ₹1,45,850 ₹1,59,110 ₹1,19,340
नाशिक ₹1,45,830 ₹1,59,090 ₹1,19,320
दिल्ली ₹1,45,950 ₹1,59,210 ₹1,19,440
चंदीगड ₹1,45,950 ₹1,59,210 ₹1,19,440
लखनौ ₹1,45,950 ₹1,59,210 ₹1,19,440
जयपूर ₹1,45,950 ₹1,59,210 ₹1,19,440

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

