Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा झाली घसरण! 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

भारतात 23 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,948 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,619 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,961 रुपये होता. भारतात 23 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,610 रुपये होता. भारतात 23 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
केरळमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,440 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,830 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,320 रुपये आहे.
पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,290 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,110 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,340 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,600 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|पुणे
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|केरळ
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|कोलकाता
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|नागपूर
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|हैद्राबाद
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|बंगळुरु
|₹1,45,800
|₹1,59,060
|₹1,19,290
|चेन्नई
|₹1,47,300
|₹1,60,690
|₹1,23,600
|सुरत
|₹1,45,850
|₹1,59,110
|₹1,19,340
|नाशिक
|₹1,45,830
|₹1,59,090
|₹1,19,320
|दिल्ली
|₹1,45,950
|₹1,59,210
|₹1,19,440
|चंदीगड
|₹1,45,950
|₹1,59,210
|₹1,19,440
|लखनौ
|₹1,45,950
|₹1,59,210
|₹1,19,440
|जयपूर
|₹1,45,950
|₹1,59,210
|₹1,19,440