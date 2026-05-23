New Labour Code: ऑफिसमध्ये ‘या’ गोष्टीची सोय नसल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणार 500 रुपये Extra, काय आहे खास नियम?

Rupee Falling : Petro वाचवून किंवा Gold कमी खरेदी करून रुपयाची घसरण थांबणार नाही; मग नेमकं कुठे नडतंय?
पूर्वीच्या कामगार कायद्यांनुसार, कंपन्यांनी ‘क्रेच’ सुविधा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य होते. मात्र, आताच्या कायद्यानुसार कंपन्यांकडे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत: त्यांनी एकतर प्रत्यक्ष क्रेच सुविधा उपलब्ध करून द्यावी किंवा संबंधित कर्मचाऱ्याला मासिक भत्ता द्यावा. परिणामी, तुमच्या कंपनीमध्ये स्वतःची अंतर्गत क्रेच सुविधा उपलब्ध आहे, की ते तुम्हाला क्रेच भत्ता देण्यास तयार आहेत हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या कंपनीकडे चौकशी करावी लागेल.
हे कामगार संहितेचे नियम केंद्र सरकारने निश्चित केलेले असल्यामुळे, काही कंपन्यांना अद्यापही केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांच्या नवीन कामगार संहितेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परिणामी, जर तुम्ही अशा एखाद्या कंपनीत कार्यरत असलेले कर्मचारी असाल, तर तुम्हाला कदाचित आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.
PwC India चे Partner लोकेश गुलाटी यांनी ‘ET Wealth Online’ ला सांगितले की, नियम ३७ नुसार ज्या महिला कर्मचारी, विधुर किंवा एकल पालकयांच्या मुलांचे वय सहा वर्षांपेक्षा कमी आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना ‘क्रेच’ सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. पण जर त्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या गेल्या नाहीत, तर संबंधित कंपनी किंवा संस्था अशा प्रसंगी त्या कर्मचाऱ्याला मासिक ‘क्रेच भत्ता’ देऊ शकते.
गुलाटी यांच्या मते, पाळणाघर भत्त्याची रक्कम प्रति मूल, दरमहा ₹५०० पेक्षा कमी नसावी; किंवा केंद्र सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केलेली जी काही रक्कम असेल, तितकी ती असावी. गुलाटी स्पष्ट करतात की, पाळणाघर भत्ता हा सहा वर्षांखालील मुलांसाठी उद्देशित आहे. हा भत्ता जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी लागू होतो. या नियमाला एकमेव अपवाद तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा दुसऱ्या वेळी अपत्यजन्माच्या वेळी जुळे किंवा एकाच वेळी अनेक मुले जन्माला येतात आणि परिणामी मुलांची एकूण संख्या दोनपेक्षा जास्त होते.
सध्या, ‘आयकर कायदा, २०२५’ अंतर्गत यासाठी कोणतीही विशिष्ट कर-सवलत प्रदान करण्यात आलेली नाही. PwC India चे गुलाटी निरीक्षण नोंदवतात: “त्यामुळे, पाळणाघर भत्त्याला एक ‘करपात्र घटक’ म्हणून मानले जाते.” त्यामुळे त्याचा लाभ कर्मचाऱ्याला मिळणे आवश्यक आहे.
‘OSHWC केंद्रीय नियम, २०२६’ जे ८ मे २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते.त्यामध्ये नमूद केलेले नियम केवळ खालील आस्थापनांना लागू होतात:
रेल्वे, खाणी, तेल क्षेत्रे, प्रमुख बंदरे, हवाई वाहतूक सेवा, दूरसंचार, बँकिंग आणि विमा कंपन्या;
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि त्यांच्या उपकंपन्या किंवा महामंडळे;
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील स्वायत्त संस्था; तसेच अशा संस्थांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या आस्थापना, ज्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार हेच ‘योग्य सरकार’ म्हणून कार्य करते.
Petrol-Diesel : 6 रुपयांनी पेट्रोल झालं स्वस्त; डिझेलचेही दर उतरले, कोणत्या सरकारने दिला दिलासा जाणून घ्या