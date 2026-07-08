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छोट्या कीटकाचा चावा, MS Dhoni फेम अभिनेत्याला पडले भारी! प्रकृतीत बिघाड; थेट गाठला रुग्णालयाचा रस्ता

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:49 PM IST
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सारांश

प्रभासच्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अभिनेते राजेश शर्मा यांना विषारी कीटक किंवा कोळ्याने चावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, रक्ताची गुठळी होऊन ती फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका असल्याने त्यांच्यावर कडेकोट लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • प्रभासच्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान राजेश शर्मा यांना कीटकाने चावल्याची घटना.
  • संसर्ग वाढल्याने अभिनेत्याला रुग्णालयात दाखल; प्रकृती अद्याप धोक्याबाहेर नाही.
  • पायाला गंभीर संसर्ग, रक्ताची गुठळी होण्याची शक्यता; डॉक्टरांकडून कडेकोट निरीक्षण.
प्रभासच्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ज्येष्ठ अभिनेते राजेश शर्मा यांच्यासोबत धक्कादायक घटना घडली आहे. रामोजी फिल्म सिटीमध्ये शूटिंग सुरू असताना त्यांना एका विषारी कीटकाने किंवा कोळ्याने चावा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला ही बाब किरकोळ वाटल्याने त्यांनी तातडीने उपचार घेतले नाहीत. मात्र, काही तासांतच त्यांच्या प्रकृतीत झपाट्याने बिघाड झाला आणि अखेर त्यांना पश्चिम बंगालमधील धाकुरिया येथील मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

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राजेश शर्मा यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने अभिनेत्री सुदीपा चॅटर्जी यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. निवेदनानुसार, शूटिंगनंतर राजेश शर्मा स्थानिक तंत्रज्ञांशी दाट झाडीत गप्पा मारत असताना त्यांना कीटकाने चावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. मात्र, सुमारे सहा तासांनंतर त्यांच्या उजव्या पायात तीव्र वेदना सुरू झाल्या. त्यानंतरही ते कोलकात्याकडे विमानाने रवाना झाले. प्रवासादरम्यान त्यांना तीव्र ताप, अस्वस्थता आणि श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागला.

दुसऱ्या दिवशी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या उजव्या पायातील संसर्ग पायाच्या बोटांपासून गुडघ्यापर्यंत पसरला असून प्रभावित भागावर मोठे फोडही आले आहेत. डॉ. अविजित भट्टाचार्य यांनी सध्या त्यांच्या प्रकृतीबाबत निश्चित काही सांगणे लवकर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, रक्ताची गुठळी तयार होऊन ती फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचल्यास जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यताही डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राजेश शर्मा यांच्यावर डॉक्टरांचे बारकाईने लक्ष असून ते अद्याप धोक्याबाहेर नसल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले आहे.

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दरम्यान, ही घटना प्रभासच्या ‘फौजी’ की ‘स्पिरिट’ या कोणत्या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. कुटुंबीयांनी या कठीण काळात साथ दिल्याबद्दल बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम, मित्रपरिवार, चाहत्यांसह अभिनेते प्रसेनजित चॅटर्जी यांचे विशेष आभार मानले आहेत.

Web Title: M s dhoni fame actor rajesh sharma was admitted to the hospital after being bitten by an insect

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:49 PM

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