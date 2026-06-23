Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक! भारतात पुन्हा वाढल्या किंमती, चांदीचे भाव स्थिर

सर्वसामान्यांना लुटून कंपन्या काढताहेत तगडं मार्जिन? Petrol-Diesel च्या किमतींचा रिपोर्ट समोर; अहवालातून मोठा खुलासा
भारतात 22 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,607 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,389 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,955 रुपये होता. भारतात 22 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये होता. भारतात 22 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. भारतातील विविध शहरातील सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. तर चांदीचे दर स्थिर आहेत. सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. भारतातील विविध शहरांमध्ये आज सोन्याचे दर काय आहेत, सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,890 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,920 रुपये आहे.
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सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,940 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,040 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|पुणे
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|केरळ
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|कोलकाता
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|नागपूर
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|हैद्राबाद
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|बंगळुरु
|₹1,34,310
|₹1,46,520
|₹1,09,890
|चेन्नई
|₹1,35,990
|₹1,48,360
|₹1,13,690
|नाशिक
|₹1,34,340
|₹1,46,550
|₹1,09,920
|सुरत
|₹1,34,360
|₹1,46,570
|₹1,09,940
|दिल्ली
|₹1,34,460
|₹1,46,670
|₹1,10,040
|चंदीगड
|₹1,34,460
|₹1,46,670
|₹1,10,040
|लखनौ
|₹1,34,460
|₹1,46,670
|₹1,10,040
|जयपूर
|₹1,34,460
|₹1,46,670
|₹1,10,040