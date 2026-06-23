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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक! भारतात पुन्हा वाढल्या किंमती, चांदीचे भाव स्थिर

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:50 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: देशभरात आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा खर्च आता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. दुसरीकडे चांदीचे दर मात्र स्थिर राहिल्याने गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष पुन्हा सोन्याच्या बाजाराकडे वळले आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक! भारतात पुन्हा वाढल्या किंमती, चांदीचे भाव स्थिर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक! भारतात पुन्हा वाढल्या किंमती, चांदीचे भाव स्थिर

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विस्तार
  • 23 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे ₹1,46,520 वर पोहोचला आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,34,310 तर 18 कॅरेटचा दर ₹1,09,890 झाला आहे.
  • चांदीचा दर मात्र स्थिर असून प्रति किलो भाव ₹2,49,900 आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 23 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,652 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,431 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,989 रुपये आहे. भारतात 23 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,890 रुपये आहे. भारतात 23 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये आहे.

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भारतात 22 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,607 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,389 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,955 रुपये होता. भारतात 22 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये होता. भारतात 22 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. भारतातील विविध शहरातील सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. तर चांदीचे दर स्थिर आहेत. सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. भारतातील विविध शहरांमध्ये आज सोन्याचे दर काय आहेत, सविस्तर जाणून घेऊया.

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,890 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,920 रुपये आहे.

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सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,940 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,040 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
पुणे ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
केरळ ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
कोलकाता ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
नागपूर ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
हैद्राबाद ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
बंगळुरु ₹1,34,310 ₹1,46,520 ₹1,09,890
चेन्नई ₹1,35,990 ₹1,48,360 ₹1,13,690
नाशिक ₹1,34,340 ₹1,46,550 ₹1,09,920
सुरत ₹1,34,360 ₹1,46,570 ₹1,09,940
दिल्ली ₹1,34,460 ₹1,46,670 ₹1,10,040
चंदीगड ₹1,34,460 ₹1,46,670 ₹1,10,040
लखनौ ₹1,34,460 ₹1,46,670 ₹1,10,040
जयपूर ₹1,34,460 ₹1,46,670 ₹1,10,040

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate increase in india again at 23 june 2026 no change in silver prices

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Published On: Jun 23, 2026 | 07:50 AM

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