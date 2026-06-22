Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव पुन्हा कोसळले! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

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भारतात 21 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,608 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,956 रुपये होता. भारतात 21 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,560 रुपये होता. भारतात 21 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,690 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,600 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,580 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,700 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,33,890
|₹1,46,070
|₹1,09,550
|पुणे
|₹1,33,890
|₹1,46,070
|₹1,09,550
|केरळ
|₹1,33,890
|₹1,46,070
|₹1,09,550
|कोलकाता
|₹1,33,890
|₹1,46,070
|₹1,09,550
|हैद्राबाद
|₹1,33,890
|₹1,46,070
|₹1,09,550
|बंगळुरु
|₹1,33,890
|₹1,46,070
|₹1,09,550
|चेन्नई
|₹1,35,990
|₹1,48,360
|₹1,13,690
|सुरत
|₹1,33,940
|₹1,46,120
|₹1,09,600
|नाशिक
|₹1,33,920
|₹1,46,100
|₹1,09,580
|दिल्ली
|₹1,34,040
|₹1,46,220
|₹1,09,700
|चंदीगड
|₹1,34,040
|₹1,46,220
|₹1,09,700
|लखनौ
|₹1,34,040
|₹1,46,220
|₹1,09,700
|जयपूर
|₹1,34,040
|₹1,46,220
|₹1,09,700