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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव पुन्हा कोसळले! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Updated On: Jun 22, 2026 | 08:39 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: भारतात 22 जून रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण नोंदवली आहे. 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर कालच्या तुलनेत किंचित कमी झाले आहेत. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोन्याच्या दरांकडे लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी आजचे अपडेट महत्त्वाचे ठरू शकतात.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीचे भाव पुन्हा कोसळले! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीचे भाव पुन्हा कोसळले! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

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विस्तार
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे.
  • कालच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात 10 रुपयांची किरकोळ घसरण झाली आहे.
  • चांदीचा भावही घसरून 2,49,900 रुपये प्रति किलोवर आला आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 22 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,607 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,389 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,955 रुपये आहे. भारतात 22 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये आहे. भारतात 22 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये आहे.

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भारतात 21 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,608 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,956 रुपये होता. भारतात 21 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,560 रुपये होता. भारतात 21 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,690 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,600 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,580 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,700 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,550 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,890 ₹1,46,070 ₹1,09,550
पुणे ₹1,33,890 ₹1,46,070 ₹1,09,550
केरळ ₹1,33,890 ₹1,46,070 ₹1,09,550
कोलकाता ₹1,33,890 ₹1,46,070 ₹1,09,550
हैद्राबाद ₹1,33,890 ₹1,46,070 ₹1,09,550
बंगळुरु ₹1,33,890 ₹1,46,070 ₹1,09,550
चेन्नई ₹1,35,990 ₹1,48,360 ₹1,13,690
सुरत ₹1,33,940 ₹1,46,120 ₹1,09,600
नाशिक ₹1,33,920 ₹1,46,100 ₹1,09,580
दिल्ली ₹1,34,040 ₹1,46,220 ₹1,09,700
चंदीगड ₹1,34,040 ₹1,46,220 ₹1,09,700
लखनौ ₹1,34,040 ₹1,46,220 ₹1,09,700
जयपूर ₹1,34,040 ₹1,46,220 ₹1,09,700

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 22 june 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jun 22, 2026 | 08:39 AM

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