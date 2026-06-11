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Gold-Silver Price Today : सोनं झालं स्वस्त, चांदीचे दरही नरमले; खरेदी करण्यापूर्वी आजचे ताजे दर नक्की तपासा

Updated On: Jun 11, 2026 | 12:32 PM IST
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सारांश

सोने आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी काहीसा दिलासादायक बदल दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उच्चांकी पातळीवर असलेले या मौल्यवान धातूंचे भाव आता कमी होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि गुंतवणूकदारांकडून होणारी नफावसुली यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घट झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Gold Silver Price Today : सोने आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी काहीसा दिलासादायक बदल दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उच्चांकी पातळीवर असलेले या मौल्यवान धातूंचे भाव आता कमी होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि गुंतवणूकदारांकडून होणारी नफावसुली यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घट झाली आहे. जर तुम्ही लग्नासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर नक्की तपासा. येथे तुम्ही विविध शहरांमधील सोने आणि चांदीचे दर पाहू शकता.

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सोन्याच्या दरात घट

११ जून २०२६ रोजी, देशात २४-कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम साधारणपणे १.४८ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. त्याच वेळी, २२-कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १.३५ लाख ते १.३७ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. गेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या दरात काही हजार रुपयांची घट झाली आहे.

शहर २४-कॅरेट सोने (१० ग्रॅम) २२-कॅरेट सोने (१० ग्रॅम) १८-कॅरेट सोने (१० ग्रॅम)
दिल्ली ₹१,४९,०१० ₹१,३६,६०० ₹१,११,७९०
मुंबई ₹१,४८,८६०  ₹१,३६,४५० ₹१,११,६४०
कोलकाता ₹१,४८,८६० ₹१,३६,४५०  ₹१,११,६४०
चेन्नई ₹१,५०,५५० ₹१,३८,००० ₹१,१५,७००
पाटणा ₹१,४८,९१० ₹१,३६,५०० ₹१,११,६९०
लखनऊ  ₹१,४९,०१० ₹१,३६,६०० ₹१,११,७९०
मेरठ ₹१,४९,०१० ₹१,३६,६०० ₹१,११,७९०
अयोध्या ₹१,४९,०१०  ₹१,३६,६०० ₹१,११,७९०
कानपूर  ₹१,४९,०१०  ₹१,३६,६०० ₹१,११,७९०

चांदीही झाली स्वस्त

सोन्यासोबतच चांदीचे दरही काहीसे नरमले आहेत. देशातील अनेक शहरांमध्ये चांदीचा व्यापार प्रति किलो साधारणपणे २.३६ लाख ते २.६० लाख रुपयांच्या दरम्यान होत आहे. जागतिक घडामोडींमुळे चांदीच्या दरात चढ-उतार सुरू राहू शकतात, असे मत बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये चढ-उतार का होतात?

अमेरिकन डॉलरमधील हालचाली, व्याजदरांचे कल, जागतिक तणाव आणि गुंतवणूकदारांची मागणी यांचा सोने व चांदीच्या दरांवर थेट परिणाम होतो. अलीकडच्या काळात, मध्य पूर्वेतील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या दरांमधील चढ-उतारामुळेही मौल्यवान धातूंच्या (बुलियन) बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

सोने खरेदी करताना नेहमी ‘BIS हॉलमार्क’ तपासा. तसेच, वेगवेगळ्या सराफांकडे ‘मेकिंग चार्जेस’ वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे केवळ सोन्याच्या दरावरूनच खरेदीचा निर्णय घेऊ नका. चांदी खरेदी करताना तिची शुद्धता तपासा आणि पक्के बिल नक्की घ्या.

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टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold silver price today gold becomes cheaper check 22 24 karat rates see more details

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Published On: Jun 11, 2026 | 12:27 PM

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