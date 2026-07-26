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Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचेही दर वाढले! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती

Updated On: Jul 26, 2026 | 08:20 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आज पुन्हा वाढ झाली असून, खरेदीदारांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. 26 जुलै रोजी 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यासह चांदीच्या दरात वाढ नोंदवली गेली असून, देशातील प्रमुख शहरांतील ताजे भाव समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचेही दर वाढले! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचेही दर वाढले! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती

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विस्तार
  • 26 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,44,930 रुपयांवर, तर 22 कॅरेटचा दर 1,32,850 रुपयांवर पोहोचला.
  • चांदीच्या दरातही वाढ होऊन प्रति किलो चांदीचा भाव 2,40,000 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 240 रुपये झाला आहे.
  • पुणे, दिल्ली, चेन्नई, नाशिक आणि सुरतसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आज सोन्याचे दर वाढलेले दिसून आले.
Gold Rate Today: भारतात 26 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,493 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,285 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,870 रुपये आहे. भारतात 26 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये आहे. भारतात 26 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,000 रुपये आहे.

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भारतात 25 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये होता. भारतात 25 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये होता. भारतात 25 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,880 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,730 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,750 रुपये आहे.

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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,850 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,150 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई
पुणे ₹1,32,850 ₹1,44,930 ₹1,08,700
केरळ ₹1,32,850 ₹1,44,930 ₹1,08,700
कोलकाता ₹1,32,850 ₹1,44,930 ₹1,08,700
नागपूर ₹1,32,850 ₹1,44,930 ₹1,08,700
हैद्राबाद ₹1,32,850 ₹1,44,930 ₹1,08,700
बंगळुरु ₹1,32,850 ₹1,44,930 ₹1,08,700
नाशिक ₹1,32,880 ₹1,44,960 ₹1,08,730
सुरत ₹1,32,900 ₹1,44,980 ₹1,08,750
चेन्नई ₹1,33,000 ₹1,45,090 ₹1,11,150
दिल्ली ₹1,33,000 ₹1,45,080 ₹1,08,850
चंदीगड ₹1,33,000 ₹1,45,080 ₹1,08,850
लखनौ ₹1,33,000 ₹1,45,080 ₹1,08,850
जयपूर ₹1,33,000 ₹1,45,080 ₹1,08,850

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 26 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 26, 2026 | 08:18 AM

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