Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचेही दर वाढले! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती

India Forex Reserve: भारताचा परकीय चलनसाठा 1.08 अब्ज डॉलरने वाढला; पण सोन्याच्या साठ्यात का झाली घट? जाणून घ्या कारण
भारतात 25 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये होता. भारतात 25 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये होता. भारतात 25 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,880 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,730 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,750 रुपये आहे.
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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,700 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,850 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,150 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|पुणे
|₹1,32,850
|₹1,44,930
|₹1,08,700
|केरळ
|₹1,32,850
|₹1,44,930
|₹1,08,700
|कोलकाता
|₹1,32,850
|₹1,44,930
|₹1,08,700
|नागपूर
|₹1,32,850
|₹1,44,930
|₹1,08,700
|हैद्राबाद
|₹1,32,850
|₹1,44,930
|₹1,08,700
|बंगळुरु
|₹1,32,850
|₹1,44,930
|₹1,08,700
|नाशिक
|₹1,32,880
|₹1,44,960
|₹1,08,730
|सुरत
|₹1,32,900
|₹1,44,980
|₹1,08,750
|चेन्नई
|₹1,33,000
|₹1,45,090
|₹1,11,150
|दिल्ली
|₹1,33,000
|₹1,45,080
|₹1,08,850
|चंदीगड
|₹1,33,000
|₹1,45,080
|₹1,08,850
|लखनौ
|₹1,33,000
|₹1,45,080
|₹1,08,850
|जयपूर
|₹1,33,000
|₹1,45,080
|₹1,08,850