Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल! 10 ग्रॅम खरेदीसाठी आज किती खर्च येणार? जाणून घ्या

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,780 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,660 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,680 रुपये आहे.
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बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,160 रुपये आहे. जयपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,780 रुपये आहे.
|शहरं
|22 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|पुणे
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|केरळ
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|कोलकाता
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|नागपूर
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|हैद्राबाद
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|बंगळुरु
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,09,630
|दिल्ली
|₹1,34,140
|₹1,46,320
|₹1,09,780
|चंदीगड
|₹1,34,140
|₹1,46,320
|₹1,09,780
|लखनौ
|₹1,34,140
|₹1,46,320
|₹1,09,780
|जयपूर
|₹1,34,140
|₹1,46,320
|₹1,09,780
|नाशिक
|₹1,34,020
|₹1,46,200
|₹1,09,660
|सुरत
|₹1,34,040
|₹1,46,220
|₹1,09,680
|चेन्नई
|₹1,35,010
|₹1,47,290
|₹1,13,160