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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल! 10 ग्रॅम खरेदीसाठी आज किती खर्च येणार? जाणून घ्या

Updated On: Jul 24, 2026 | 07:49 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 24 जुलै रोजी देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्या-चांदीचे नवीन भाव जाहीर झाले असून, खरेदीपूर्वी हे दर तपासूनच निर्णय घेणे फायदेशीर ठरेल.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल! 10 ग्रॅम खरेदीसाठी आज किती खर्च येणार? जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल! 10 ग्रॅम खरेदीसाठी आज किती खर्च येणार? जाणून घ्या

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विस्तार
  • 24 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी 1,46,170 रुपये, तर 22 कॅरेटचा दर 1,33,990 रुपये आहे.
  • मुंबई, ठाणे आणि बंगळुरूमध्ये सोन्याचे दर समान असून, चेन्नईमध्ये सर्वाधिक भाव नोंदवले गेले आहेत.
  • आज चांदीचा दर प्रति किलो 2,39,900 रुपये असून, प्रति ग्रॅमसाठी 239.90 रुपये मोजावे लागत आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 24 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,617 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,399 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,963 रुपये आहे. भारतात 24 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. भारतात 24 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,780 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,660 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,680 रुपये आहे.

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बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,160 रुपये आहे. जयपूरमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,780 रुपये आहे.

शहरं 22 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
पुणे ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
केरळ ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
कोलकाता ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
नागपूर ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
हैद्राबाद ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
बंगळुरु ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,09,630
दिल्ली ₹1,34,140 ₹1,46,320 ₹1,09,780
चंदीगड ₹1,34,140 ₹1,46,320 ₹1,09,780
लखनौ ₹1,34,140 ₹1,46,320 ₹1,09,780
जयपूर ₹1,34,140 ₹1,46,320 ₹1,09,780
नाशिक ₹1,34,020 ₹1,46,200 ₹1,09,660
सुरत ₹1,34,040 ₹1,46,220 ₹1,09,680
चेन्नई ₹1,35,010 ₹1,47,290 ₹1,13,160

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in indian cities at 24 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 24, 2026 | 07:49 AM

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