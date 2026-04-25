PF धारकांसाठी Good News! UPI द्वारे काही मिनिटांत काढता येणार पैसे; EPFO ने जारी केले नवीन नियम

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आपल्या लाखो खातेदारांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, मे २०२६ च्या अखेरीस UPI द्वारे त्वरित PF रक्कम काढण्याची सुविधा सुरु करणार आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:01 PM
  • EPFO आपल्या लाखो खातेदारांना मोठा दिलासा
  • आता यापुढे दीर्घ प्रतीक्षा नाही
  • नवीन प्रणाली कशा प्रकारे काम करेल?
PF Fund Withdraw Through UPI  : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या लाखो खातेदारांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, मे २०२६ च्या अखेरीस UPI द्वारे त्वरित PF रक्कम काढण्याची सुविधा सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. हा बदल EPFO ​​च्या ‘CITES 2.0’ या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म अंतर्गत राबवला जात आहे, ज्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल. हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, सध्या EPFO ​​चे ७९.८ दशलक्ष सदस्य आहेत; त्यासोबतच ८.२ दशलक्षांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकही या संस्थेशी जोडलेले आहेत. यापैकी, ७७.४ दशलक्ष सदस्यांचे KYC तपशील यापूर्वीच अद्ययावत करण्यात आले आहेत. EPFO ​​पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षभरात ६४.२ दशलक्ष दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

आता यापुढे दीर्घ प्रतीक्षा नाही

सध्या, कर्मचाऱ्यांना आपला PF काढण्यासाठी अनेकदा काही दिवस वाट पाहावी लागते आणि काही वेळा तर त्यांचे claims नाकारलेही जातात. पण नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर, वापरकर्ते त्यांच्या UAN चा वापर करून थेट लॉग-इन करू शकतील, OTP द्वारे आपली ओळख पडताळून पाहू शकतील आणि UPI च्या माध्यमातून त्वरित आपल्या बँक खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करू शकतील. यामुळे किचकट कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि त्यानुषंगाने होणारा विलंब या दोन्ही गोष्टी संपुष्टात येतील. शिवाय, EPF योजना २०२६, EPS २०२६ आणि EDLI योजना २०२६ यांसारखे नवीन सुधारणा उपाय लवकरच लागू होण्याची अपेक्षा आहे; ज्यामुळे पीएफ, pensions आणि विमा यांशी संबंधित नियम व कायदे अधिकच बळकट होतील.

UPI द्वारे PF मधून किती रक्कम काढता येईल?

नवीन नियमावली अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एकूण बॅलन्सपैकी जास्तीत जास्त ७५% रक्कम काढण्याची परवानगी असेल; तर किमान २५% रक्कम खात्यामध्ये राखून ठेवणे अनिवार्य असेल. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या बचतीचा काही भाग निवृत्तीनंतरच्या गरजांसाठी राखून ठेवावा, हे सुनिश्चित करणे हा सरकारचा यामागील उद्देश आहे.

नवीन प्रणाली कशा प्रकारे काम करेल?

ही नवीन सुविधा एकदा कार्यान्वित झाली की, ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सोपी असणार आहे. वापरकर्ते EPFO ​​पोर्टलवर किंवा ॲपवर लॉग-इन करतील, जिथे त्यांना त्यांची एकूण शिल्लक पाहता येईल. त्यानंतर, त्यांना काढायची असलेली विशिष्ट रक्कम ते नमूद करतील आणि आपला UPI ID देतील. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होताच, ती रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित केली जाईल.

या बदलामागील सरकारचा उद्देश काय?

या उपायाद्वारे, सरकार दोन प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करण्याचे ध्येय बाळगून आहे. पहिले म्हणजे, आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना निधी त्वरित उपलब्ध होईल याची खात्री करणे. दुसरे म्हणजे, जमा झालेली संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी काढण्यापासून रोखून निवृत्तीकालीन सुरक्षा अधिक बळकट करणे. सरकार EPFO ​​प्रणालीचे आणखी आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेनेही कार्यरत आहे.

