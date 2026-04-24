डिजिटल व्यवहारांतून आता दुप्पट बचत! PhonePe SBI कार्डचा धुमाकूळ; प्रत्येक ऑनलाइन खर्चावर मिळणार रिवॉर्ड्स

PhonePe SBI कार्डने डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती आणली आहे. आता प्रत्येक ऑनलाइन खरेदी, बिल पेमेंट आणि UPI व्यवहारावर रिवॉर्ड्स मिळवा. १ पॉइंट = १ रुपया या सोप्या पद्धतीमुळे होणार मोठी बचत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 08:43 PM
डिजिटल व्यवहारांतून आता दुप्पट बचत! PhonePe SBI कार्डचा धुमाकूळ (Photo Credit- X)

PhonePe SBI Credit Card News: आजचा ग्राहक किराणा मालाची ऑर्डर देण्यापासून ते टॅक्सी बुकिंग आणि वीज-पाणी बिल भरण्यापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहे. आजच्या काळात ‘चेकआउट बटण’ हेच कॅश काउंटर बनले असून डिजिटल व्यवहार ही लोकांची सवय झाली आहे. परंतु, आपण ज्या पद्धतीने पैसे खर्च करतो त्यामध्ये बदल झाला असला, तरी त्या बदल्यात मिळणारे ‘रिवॉर्ड्स’ मात्र अजूनही जुन्या पद्धतीचेच आहेत.

पारंपारिक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिस्टममध्ये ग्राहकांना ब्रँड, कॅटेगरी आणि पात्रतेचा विचार करावा लागतो. यामुळे अनेकदा कॅशबॅक किंवा पॉइंट्स मिळवण्याच्या संधी हुकतात आणि हे फायदे फायदेशीर वाटण्याऐवजी क्लिष्ट वाटू लागतात. पण विचार करा, जर प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहारावर  तो तुम्ही कुठेही केला तरी तुम्हाला काहीतरी परत मिळाले तर? येथेच फोनपे SBI कार्ड कामाला येते. ‘डिजिटल-फर्स्ट’ लाईफस्टाईलसाठी डिझाइन केलेले हे कार्ड रिवॉर्ड्सची प्रक्रिया अत्यंत सोपी बनवते: तुम्ही ऑनलाइन खर्च केला की तुम्हाला रिवॉर्ड्स मिळतात.

प्रत्येक खर्चावर मिळणारे रिवॉर्ड्स

नियमित बिल भरणे असो, झटपट रिचार्ज असो किंवा ऑनलाइन शॉपिंग; हे कार्ड सर्व ऑनलाइन ब्रँड्सवर 5% रिवॉर्ड्स देते. ही एक ‘युनिव्हर्सल’ रिवॉर्ड पद्धत आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना प्रत्येक ऑनलाइन खर्चावर काही ना काही कमाई करण्याची खात्री मिळते. याशिवाय, फोनपे ॲपवर नेहमी केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी जसे की रिचार्ज, बिल भरणे किंवा विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) भरणे – हे रिवॉर्ड्स अधिक फायदेशीर ठरतात. रोजच्या गरजेच्या या गोष्टींवर 10% पर्यंत रिवॉर्ड्स मिळतात. यामुळे, दरमहा बिले भरणे हे केवळ एक काम न वाटता बचतीची एक संधी वाटते. हा बदल दिसायला छोटा असला तरी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे कार्ड लोकांच्या आजच्या सवयींमध्ये सहज मिळून जाते. आजच्या काळात ‘स्कॅन अँड पे’ हा रोजच्या व्यवहारांचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. आता हे व्यवहारही फायदेशीर झाले असून, प्रत्येक UPI पेमेंटवर युजर्सना 1% रिवॉर्ड्स मिळतात. ही टक्केवारी लहान वाटत असली तरी, सतत होणाऱ्या खर्चामुळे ही एक मोठी बचत ठरते. रोजच्या गरजांव्यतिरिक्त, हे कार्ड प्रवासाचा अनुभवही अधिक चांगला करते. प्रायोरिटी पास मेंबरशिपद्वारे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर मोफत लाउंजची सुविधा मिळते ज्यामुळे युजर्सना त्यांच्या खर्चाच्या पद्धतीत कोणताही बदल न करता एक ‘प्रीमियम’ अनुभव घेता येतो.

या कार्डचे सर्वात चांगले वैशिष्ट्य म्हणजे महिना संपल्यावर मिळणारे फायदे. रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी कोणत्याही अवघड प्रक्रियेची किंवा पॉइंट्स बदलण्याची गरज नाही. युजर्स त्यांचे रिवॉर्ड्स थेट क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यासाठी वापरू शकतात. प्रत्येक रिवॉर्ड पॉइंटची किंमत ₹1 रुपया आहे, ज्यामुळे जमा झालेले पॉइंट्स थेट रोख बचतीसारखे वापरता येतात.

रिवॉर्ड्स मिळवण्याचा अधिक सोपा आणि सर्वसमावेशक मार्ग

हे कार्ड ग्राहकांच्या बदलत्या सवयींचे प्रतीक आहे. आज सगळीकडे डिजिटल व्यवहार होत आहेत, त्यामुळे युजर्सना अटी असणारे रिवॉर्ड्स नको आहेत, तर त्यांना अशा सिस्टिमची गरज आहे जी त्यांच्या प्रत्येक खर्चाची नोंद घेईल. पहिल्या वर्षासाठी ‘शून्य जॉइनिंग फी’ ठेवून, फोनपे SBI कार्डने सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी हे फायदे उपलब्ध करून दिले आहेत. याची अर्ज करण्याची प्रक्रिया देखील पूर्णपणे ‘डिजिटल’ आहे, जी फोनपे ॲपवरून थेट आणि सहजपणे पूर्ण करता येते.

Published On: Apr 24, 2026 | 08:43 PM

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!
कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी 'या' गोष्टी जाणून घ्या
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?
Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; 'या' लोकांना होणार फायदा
Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Sangali News : जिल्ह्यात 'Tree Army'ची हरित क्रांती! 'पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ', आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा 'I' टाकण्यामागे अर्थ काय? 'या' कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

