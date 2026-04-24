डिजिटल व्यवहारांतून आता दुप्पट बचत! PhonePe SBI कार्डचा धुमाकूळ; प्रत्येक ऑनलाइन खर्चावर मिळणार रिवॉर्ड्स

पारंपारिक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिस्टममध्ये ग्राहकांना ब्रँड, कॅटेगरी आणि पात्रतेचा विचार करावा लागतो. यामुळे अनेकदा कॅशबॅक किंवा पॉइंट्स मिळवण्याच्या संधी हुकतात आणि हे फायदे फायदेशीर वाटण्याऐवजी क्लिष्ट वाटू लागतात. पण विचार करा, जर प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहारावर तो तुम्ही कुठेही केला तरी तुम्हाला काहीतरी परत मिळाले तर? येथेच फोनपे SBI कार्ड कामाला येते. ‘डिजिटल-फर्स्ट’ लाईफस्टाईलसाठी डिझाइन केलेले हे कार्ड रिवॉर्ड्सची प्रक्रिया अत्यंत सोपी बनवते: तुम्ही ऑनलाइन खर्च केला की तुम्हाला रिवॉर्ड्स मिळतात.
नियमित बिल भरणे असो, झटपट रिचार्ज असो किंवा ऑनलाइन शॉपिंग; हे कार्ड सर्व ऑनलाइन ब्रँड्सवर 5% रिवॉर्ड्स देते. ही एक ‘युनिव्हर्सल’ रिवॉर्ड पद्धत आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना प्रत्येक ऑनलाइन खर्चावर काही ना काही कमाई करण्याची खात्री मिळते. याशिवाय, फोनपे ॲपवर नेहमी केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी जसे की रिचार्ज, बिल भरणे किंवा विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) भरणे – हे रिवॉर्ड्स अधिक फायदेशीर ठरतात. रोजच्या गरजेच्या या गोष्टींवर 10% पर्यंत रिवॉर्ड्स मिळतात. यामुळे, दरमहा बिले भरणे हे केवळ एक काम न वाटता बचतीची एक संधी वाटते. हा बदल दिसायला छोटा असला तरी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
गुंतवणूकदारांची चांदी! Gold च्या किमतीत 420 रुपयांची वाढ, या वर्षी सोनं तब्बल 18 हजारांनी महागलं
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे कार्ड लोकांच्या आजच्या सवयींमध्ये सहज मिळून जाते. आजच्या काळात ‘स्कॅन अँड पे’ हा रोजच्या व्यवहारांचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. आता हे व्यवहारही फायदेशीर झाले असून, प्रत्येक UPI पेमेंटवर युजर्सना 1% रिवॉर्ड्स मिळतात. ही टक्केवारी लहान वाटत असली तरी, सतत होणाऱ्या खर्चामुळे ही एक मोठी बचत ठरते. रोजच्या गरजांव्यतिरिक्त, हे कार्ड प्रवासाचा अनुभवही अधिक चांगला करते. प्रायोरिटी पास मेंबरशिपद्वारे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर मोफत लाउंजची सुविधा मिळते ज्यामुळे युजर्सना त्यांच्या खर्चाच्या पद्धतीत कोणताही बदल न करता एक ‘प्रीमियम’ अनुभव घेता येतो.
या कार्डचे सर्वात चांगले वैशिष्ट्य म्हणजे महिना संपल्यावर मिळणारे फायदे. रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी कोणत्याही अवघड प्रक्रियेची किंवा पॉइंट्स बदलण्याची गरज नाही. युजर्स त्यांचे रिवॉर्ड्स थेट क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यासाठी वापरू शकतात. प्रत्येक रिवॉर्ड पॉइंटची किंमत ₹1 रुपया आहे, ज्यामुळे जमा झालेले पॉइंट्स थेट रोख बचतीसारखे वापरता येतात.
हे कार्ड ग्राहकांच्या बदलत्या सवयींचे प्रतीक आहे. आज सगळीकडे डिजिटल व्यवहार होत आहेत, त्यामुळे युजर्सना अटी असणारे रिवॉर्ड्स नको आहेत, तर त्यांना अशा सिस्टिमची गरज आहे जी त्यांच्या प्रत्येक खर्चाची नोंद घेईल. पहिल्या वर्षासाठी ‘शून्य जॉइनिंग फी’ ठेवून, फोनपे SBI कार्डने सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी हे फायदे उपलब्ध करून दिले आहेत. याची अर्ज करण्याची प्रक्रिया देखील पूर्णपणे ‘डिजिटल’ आहे, जी फोनपे ॲपवरून थेट आणि सहजपणे पूर्ण करता येते.
Shriram Finance चा ऐतिहासिक टप्पा! नफ्यात 40% वाढ तर 3 लाख कोटींच्या ‘AUM’ चा रेकॉर्ड ब्रेक आकडा पार