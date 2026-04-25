Russia-Ukraine War: एकच रात्र अन् 666 हल्ले! पुतिन यांच्या एका आदेशाने युक्रेनमध्ये आगीचे तांडव; 23 शहरे हादरली

Russia Ukraine Attack:रशिया-युक्रेन हल्ल्यांमुळे युद्ध एका धोकादायक वळणावर आले आहे. रशियाने रात्रभरात ६१९ ड्रोन आणि ४७ क्षेपणास्त्रे डागली. युक्रेनने अनेक हल्ले परतवून लावले, परंतु अनेक ठिकाणी त्यांचे मोठे नुकसान झाले.

Updated On: Apr 25, 2026 | 01:58 PM
Russia Ukraine Attack: रशियाने एकाच रात्रीत युक्रेनवर ६०० हून अधिक ड्रोन आणि धोकादायक क्षेपणास्त्रे डागली

  • आकाशातून मृत्यूचा वर्षाव
  • युक्रेनचा चिवट प्रतिकार
  • पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त

Russia Ukraine War April 2026 : रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष (Russia Ukraine War) आता अशा वळणावर येऊन पोहोचला आहे, जिथून केवळ विनाशाचा धूर दिसत आहे. २४ आणि २५ एप्रिलच्या मध्यरात्री रशियन सैन्याने युक्रेनच्या ऊर्जा आणि लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत जो हल्ला चढवला, त्याने संपूर्ण जगाचा थरकाप उडाला आहे. रशियाने या एकाच रात्रीत ६६६ वेळा हवाई हल्ले केले, ज्यात क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघातकी ड्रोनचा अक्षरशः पाऊस पाडण्यात आला. युक्रेनची अनेक शहरे या हल्ल्यामुळे अंधारात बुडाली असून दहशतीचे सावट पसरले आहे.

कामिकाझे ड्रोनचा थरार: इराणच्या ‘शाहेद’ने घातला धुमाकूळ

रशियाने या हल्ल्यात प्रामुख्याने इराणनिर्मित ‘शाहेद’ सारख्या कामिकाझे ड्रोनचा वापर केला. हे ड्रोन ‘वन-वे’ मिशनवर असतात, म्हणजेच ते थेट आपल्या लक्ष्यावर जाऊन आदळतात आणि प्रचंड स्फोट घडवून आणतात. रशियाने एकाच वेळी ६१९ ड्रोन डागल्यामुळे युक्रेनच्या रडार यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला. हे ड्रोन वेगवेगळ्या दिशांनी, अत्यंत कमी उंचीवरून येत असल्याने त्यांना शोधणे आणि पाडणे युक्रेनच्या सैन्यासमोर मोठे आव्हान ठरले होते.

बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा मुसळधार मारा

केवळ ड्रोनच नाही, तर रशियाने जमिनीवरून इस्कंदर-एम (Iskander-M), समुद्रातून कॅलिबर (Kalibr) आणि आकाशातून ख-१०१ (Kh-101) सारख्या प्रगत क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. एकूण ४७ क्षेपणास्त्रांपैकी १२ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे होती, ज्यांचा वेग आणि मारक क्षमता अवाढव्य आहे. रशियाने हा हल्ला कॅस्पियन समुद्र, क्रिमिया आणि रशियाच्या अंतर्गत असलेल्या कुर्स्क व ब्रायन्स्क सारख्या विविध ठिकाणांहून अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने केला, जेणेकरून युक्रेनला सावरण्याची संधी मिळू नये.

युक्रेनचा ‘लोखंडी’ पडदा: ६१० लक्ष्ये केली नष्ट

एवढ्या भीषण हल्ल्याला युक्रेनच्या हवाई संरक्षण दलाने (Ukrainian Air Force) चोख प्रत्युत्तर दिले. युक्रेनने दावा केला आहे की, त्यांनी ६६६ लक्ष्यांपैकी ६१० लक्ष्ये हवेतच नष्ट केली आहेत. यामध्ये ५८० रशियन ड्रोन आणि ३० क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. युक्रेनच्या सैनिकांनी २६ ख-१०१ क्रूझ क्षेपणास्त्रे पाडून युक्रेनच्या राजधानीसह इतर महत्त्वाच्या शहरांचे मोठे नुकसान टाळले. मात्र, तरीही १३ क्षेपणास्त्रे संरक्षण प्रणाली भेदून लक्ष्यापर्यंत पोहोचली, ज्यांनी युक्रेनच्या २३ प्रमुख ठिकाणांचे नुकसान केले आहे.

युद्धाचे नवीन ‘धोरण’ आणि जागतिक परिणाम

रशियाने या हल्ल्यात जमीन, समुद्र आणि हवा या तिन्ही मार्गांचा वापर करून युक्रेनला चारही बाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा हल्ला केवळ लष्करी ठिकाणांवर नव्हता, तर युक्रेनची रसद तोडण्यासाठी आणि लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी होता. पाडलेल्या ड्रोनचा मलबा नऊ वेगवेगळ्या ठिकाणी पडल्याने नागरी वस्त्यांचेही नुकसान झाले आहे. या ताज्या हल्ल्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका अधिकच उडणार असून, पाश्चात्य देश आता युक्रेनला आणखी प्रगत संरक्षण प्रणाली पुरवणार का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियाने एकाच रात्रीत किती ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली?

    Ans: रशियाने २४-२५ एप्रिलच्या रात्री एकूण ६१९ ड्रोन आणि ४७ क्षेपणास्त्रे (एकूण ६६६ हवाई हल्ले) युक्रेनवर डागली.

  • Que: युक्रेनने रशियाचे किती हल्ले परतवून लावले?

    Ans: युक्रेनच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने रशियाची ६१० लक्ष्ये (५८० ड्रोन आणि ३० क्षेपणास्त्रे) यशस्वीरित्या हवेतच नष्ट केली.

  • Que: या हल्ल्यात रशियाने कोणत्या ठिकाणांहून क्षेपणास्त्रे डागली?

    Ans: रशियाने कॅस्पियन समुद्र, क्रिमिया, मिलरोवो, कुर्स्क आणि ब्रायन्स्क या ठिकाणांहून बहुआयामी हल्ले केले.

