Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Simple Energy ची इलेक्ट्रिक स्कूटर झाली लाँच; सिंगल चार्जवर धावेल 400 KM

Simple Energy ही अशी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जी तिच्या लांब पल्ल्यामुळे आणि बेस्ट फीचर्समुळे बरीच चर्चा निर्माण करत आहे. Simple Energy ने आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंपल अल्ट्रा, लाँच केली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 01:43 PM
Simple Energy ची इलेक्ट्रिक स्कूटर झाली लाँच; सिंगल चार्जवर धावेल 400 KM

Simple Energy ची इलेक्ट्रिक स्कूटर झाली लाँच; सिंगल चार्जवर धावेल 400 KM

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : सध्या EV अर्थात इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरण्याला प्राधान्य दिलं जात आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमती टाळण्यासाठी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत. शिवाय, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर्यावरणास अनुकूल देखील आहेत. याच कारणामुळे, कंपन्या बाजारात सातत्याने नवीन आणि सुधारित स्कूटर्स लाँच करत आहेत. त्यातच आता Simple Energy ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे.

Simple Energy ही अशी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जी तिच्या लांब पल्ल्यामुळे आणि बेस्ट फीचर्समुळे बरीच चर्चा निर्माण करत आहे. Simple Energy ने आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंपल अल्ट्रा, लाँच केली आहे. ही स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ४०० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकते. ही रेंज सहसा इलेक्ट्रिक स्कूटर्समध्ये उपलब्ध नसते, ज्यामुळे हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादन ठरते. जर तुम्ही रोज स्कूटर चालवत असाल, तर तुम्हाला वारंवार चार्जिंग करण्याची चिंता करावी लागणार नाही.

स्कूटरची किंमत आणि टॉप स्पीड

या स्कूटरची किंमत अंदाजे २.३५ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. ही किंमत थोडी जास्त वाटू शकते. परंतु, तिची रेंज आणि वैशिष्ट्ये तिला एक प्रीमियम उत्पादन बनवतात. कंपनीने स्कूटरसाठी बुकिंग सुरू केले आहे आणि काही ठिकाणी डिलिव्हरी देखील सुरू झाली आहे, म्हणजेच ग्राहक आता ती खरेदी करून वापरू शकतात.

मोठी बॅटरीही मिळणार

यामध्ये ६.५kWh क्षमतेचा मोठा बॅटरी पॅक आहे. या स्कूटरची लांब पल्ला गाठण्याचे मुख्य कारण तिची बॅटरी आहे. शिवाय, ही स्कूटर बरीच फायद्याची असून ताशी सुमारे ११५ किलोमीटरचा सर्वोच्च वेग गाठते. ती वेगाने वेग वाढवते, ज्यामुळे शहरात आणि महामार्गावर दोन्ही ठिकाणी चालवणे सोपे होते.

इलेक्ट्रिक स्कूटरचे फीचर्स काय?

फीचर्सच्या बाबतीतही ही स्कूटर उत्कृष्ट आहे. यात एक मोठा टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे, जो वेग, बॅटरी आणि नेव्हिगेशन यांसारखी आवश्यक माहिती देतो. यात कनेक्टेड टेक्नॉलॉजीसुद्धा आहे, ज्यामुळे तुम्ही स्कूटर तुमच्या मोबाईल फोनला जोडू शकता. यात विविध रायडिंग मोड्ससुद्धा आहेत, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार कार्यक्षमता आणि बॅटरीचा वापर अनुकूल करू शकता. सुरक्षेसाठी, यात ट्रॅक्शन कंट्रोलसारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत, जी खडबडीत रस्त्यांवर स्कूटर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

काही मिनिटात 10,000 पेक्षा अधिक कारचे बुकिंग, लाँच होताच बाजारात तुफानी धडाका; ‘या’ इलेक्ट्रिक कारची किंमत वाचून डोळेच फिरतील

Web Title: Simple energys electric scooter launched will run 400 km on a single charge

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…
1

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

Fuel Saving : जुन्या कारमध्ये CNG Kit बसवताय? मग थांबा ‘हा’ एक नियम माहीत नसेल तर होईल मोठे नुकसान
2

Fuel Saving : जुन्या कारमध्ये CNG Kit बसवताय? मग थांबा ‘हा’ एक नियम माहीत नसेल तर होईल मोठे नुकसान

Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स
3

Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स

मार्केटमध्ये आग लागणार! Tata Altroz नवीन अवतारात बाजारात; पाहा किंमत अन् फीचर्स…
4

मार्केटमध्ये आग लागणार! Tata Altroz नवीन अवतारात बाजारात; पाहा किंमत अन् फीचर्स…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM