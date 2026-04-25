Simple Energy ची इलेक्ट्रिक स्कूटर झाली लाँच; सिंगल चार्जवर धावेल 400 KM

नवी दिल्ली : सध्या EV अर्थात इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरण्याला प्राधान्य दिलं जात आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमती टाळण्यासाठी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत. शिवाय, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर्यावरणास अनुकूल देखील आहेत. याच कारणामुळे, कंपन्या बाजारात सातत्याने नवीन आणि सुधारित स्कूटर्स लाँच करत आहेत. त्यातच आता Simple Energy ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे.
Simple Energy ही अशी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जी तिच्या लांब पल्ल्यामुळे आणि बेस्ट फीचर्समुळे बरीच चर्चा निर्माण करत आहे. Simple Energy ने आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंपल अल्ट्रा, लाँच केली आहे. ही स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ४०० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकते. ही रेंज सहसा इलेक्ट्रिक स्कूटर्समध्ये उपलब्ध नसते, ज्यामुळे हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादन ठरते. जर तुम्ही रोज स्कूटर चालवत असाल, तर तुम्हाला वारंवार चार्जिंग करण्याची चिंता करावी लागणार नाही.
स्कूटरची किंमत आणि टॉप स्पीड
या स्कूटरची किंमत अंदाजे २.३५ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. ही किंमत थोडी जास्त वाटू शकते. परंतु, तिची रेंज आणि वैशिष्ट्ये तिला एक प्रीमियम उत्पादन बनवतात. कंपनीने स्कूटरसाठी बुकिंग सुरू केले आहे आणि काही ठिकाणी डिलिव्हरी देखील सुरू झाली आहे, म्हणजेच ग्राहक आता ती खरेदी करून वापरू शकतात.
मोठी बॅटरीही मिळणार
यामध्ये ६.५kWh क्षमतेचा मोठा बॅटरी पॅक आहे. या स्कूटरची लांब पल्ला गाठण्याचे मुख्य कारण तिची बॅटरी आहे. शिवाय, ही स्कूटर बरीच फायद्याची असून ताशी सुमारे ११५ किलोमीटरचा सर्वोच्च वेग गाठते. ती वेगाने वेग वाढवते, ज्यामुळे शहरात आणि महामार्गावर दोन्ही ठिकाणी चालवणे सोपे होते.
इलेक्ट्रिक स्कूटरचे फीचर्स काय?
फीचर्सच्या बाबतीतही ही स्कूटर उत्कृष्ट आहे. यात एक मोठा टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे, जो वेग, बॅटरी आणि नेव्हिगेशन यांसारखी आवश्यक माहिती देतो. यात कनेक्टेड टेक्नॉलॉजीसुद्धा आहे, ज्यामुळे तुम्ही स्कूटर तुमच्या मोबाईल फोनला जोडू शकता. यात विविध रायडिंग मोड्ससुद्धा आहेत, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार कार्यक्षमता आणि बॅटरीचा वापर अनुकूल करू शकता. सुरक्षेसाठी, यात ट्रॅक्शन कंट्रोलसारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत, जी खडबडीत रस्त्यांवर स्कूटर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
