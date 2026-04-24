SUV Under 10 Lakh: टर्बो इंजिन आणि ADAS! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये येतेय धमाकेदार SUV; फीचर्स पाहून थक्क व्हाल

Maruti Suzuki Brezza Facelift 2026 : भारतीय वाहन बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी, मारुती सुझुकी २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ‘मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट’ Maruti Suzuki Brezza Facelift सादर करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या मॉडेलला मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर, ही अद्ययावत आवृत्ती Tata Nexon आणि Hyundai Venue यांसारख्या दिग्गज प्रतिस्पर्ध्यांशी थेट स्पर्धा करण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरत आहे.
ही एका नव्या डिझाइनसह आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांसहच येणार नाही, तर तिची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने यात यांत्रिक बदलही केले जात आहेत. नव्या ब्रेझाची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे तिचा प्रगत सुरक्षा संच म्हणजे safety package आणि नवीन टर्बो इंजिन. ही गाडीमध्ये नेमके कोणते विशिष्ट बदल करण्यात येतील आणि कोणते विशिष्ट फिचर्स अँड केले जातील यावर नजर टाकूयात.
ब्रेझा फेसलिफ्टसह, कंपनी एका दमदार आणि प्रीमियम लूकवर लक्ष केंद्रित करत आहे. स्पाय शॉट्समधून असे दिसून येते की, या गाडीमध्ये नवीन फ्रंट ग्रिल, पुन्हा डिझाइन केलेले एलईडी हेडलॅम्प्स आणि टेललॅम्प्स, तसेच अपडेटेड बंपर्स असतील. नवीन अलॉय व्हील डिझाइन आणि त्याला जोडलेली एलईडी स्ट्रिप गाडीच्या मागील भागाला अधिक आधुनिक लूक देईल. केबिनच्या आत गेल्यावर, तुमचे स्वागत नवीन डॅशबोर्ड लेआउट आणि प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटेरियल्सने होईल. यात नवीन ड्युअल-टोन कलर थीम आणि सुधारित सीट अपहोल्स्ट्री असेल, ज्यामुळे केबिन पूर्वीपेक्षा अधिक हवेशीर आणि आलिशान वाटेल.
वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, सर्वात महत्त्वपूर्ण अपडेट म्हणजे १०.१-इंचाची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट प्रणाली, जी वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay ला सपोर्ट करते. याव्यतिरिक्त, व्हेंटिलेटेड (हवेशीर) पुढच्या सीट, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ३६०-अंश कॅमेरा आणि वायरलेस चार्जिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये या गाडीला तिच्या श्रेणीमध्ये (segment) अव्वल स्थानी नेण्यास मदत करतील. सुरक्षेच्या बाबतीत, मारुती यावेळी कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाहीये. नवीन Brezza मध्ये सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि हिल-होल्ड असिस्ट यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये असण्याची अपेक्षा आहे. सर्वात मोठे अपडेट कदाचित ‘लेव्हल २ ADAS’ असू शकते; तरीही, या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
सध्याचे १.५-लिटर K15C ‘नॅचरली ॲस्पिरेटेड’ पेट्रोल इंजिन (103hp/137Nm) कायम राहील; पण १०० bhp ची शक्ती निर्माण करणारे १.०-लिटर ‘Boosterjet’ टर्बो-पेट्रोल इंजिन पुन्हा मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता आहे. ५-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सव्यतिरिक्त, नवीन ६-स्पीड मॅन्युअल आणि ६-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्यायही उपलब्ध करून दिले जाण्याची शक्यता आहे. CNG प्रेमींसाठी, या वाहनात ‘अंडरबॉडी CNG टँक’ तंत्रज्ञान दिले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ‘बूट’मध्ये (मागील डिकीमध्ये) लक्षणीय जागा मोकळी राहील. मायलेजच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, पेट्रोल व्हेरिएंट्स १८–२० किमी/लिटरचे मायलेज देऊ शकतात, तर CNG आवृत्ती अंदाजे २५–२७ किमी/किलोचे मायलेज देण्याची शक्यता आहे. याची अंदाजित ‘एक्स-शोरूम’ किंमत ₹८.५० लाख ते ₹१३.५० लाख यांच्या दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे.