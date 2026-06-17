बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Insurance Claim Rejected How New Irdai Rules Will Help Customers See More Details

विमा कंपनीने तुमचा क्लेम केलाय रिजेक्ट? IRDAI चा नवा नियम करेल तुमची मदत, कशी ते जाणून घ्या…

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

विमा कंपन्यांकडून ऐनवेळी क्लेम नाकारला जाणे किंवा रिजेक्ट केला जाणे ही अनेक ग्राहकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरते. मात्र, आता IRDAI ने ग्राहकांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक नियम लागू केला आहे, ज्यामुळे विमा कंपन्यांना क्लेम फेटाळता येणार नाही.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आरोग्यविषयक आजारांचे वाढते प्रमाण पाहता, आरोग्य विमा काढणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. कोविड-१९ महामारीपासून आरोग्य विमाधारकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. महागडे उपचार टाळण्यासाठी, लोक आरोग्य विम्यासाठी जास्त प्रीमियम भरत आहेत. त्याच वेळी, कंपन्या दरवर्षी प्रीमियम वाढवत आहेत. असे असूनही, अनेक लोकांना त्यांचे दावे मिळत नाहीत. एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अंदाजे १२ पैकी एक आरोग्य विमा दावा नाकारण्यात आला.

‘होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट घोघावतंय…’, भारतासाठी कोण ठरु शकतं डोकेदुखी? तज्ज्ञांकडून मोठा इशारा

आकडेवारी काय सांगते?

एका आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये विमा कंपन्यांनी ३२.६ दशलक्ष आरोग्य विमा दावे दाखल केले आणि ₹९४,२४८ कोटींचे वाटप केले. पण सुमारे ८% दावे नाकारण्यात आले, म्हणजेच दावा दाखल केलेल्या प्रत्येक १२ पॉलिसीधारकांपैकी अंदाजे एकाला पैसे मिळाले नाहीत.

IRDAI ने काय म्हटले आहे?

आता, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) एक ठाम भूमिका घेतली आहे. नियामकाच्या नवीन सुधारणांनुसार, IRDAI ने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कंपन्यांनी दावा नाकारण्यामागे ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे आणि ज्या विशिष्ट पॉलिसी अटींच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला, त्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे, जेव्हा दावा प्रक्रियेच्या वेळेत सुधारणा होऊनही, दाव्यांशी संबंधित तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे.

याचा फायदा काय होईल?

या कठोर नियमांमुळे पॉलिसीधारकांना दावा नाकारणे योग्य आहे की नाही हे ठरवणे सोपे होईल आणि आवश्यक असल्यास, ते तक्रार निवारण प्रणाली किंवा विमा लोकपालाकडे हे प्रकरण पुढे नेऊ शकतील. ही सुधारणा नियामकाने सादर केलेल्या दाव्यांशी संबंधित अनेक कल्पनांवर आधारित आहे. विमा कंपन्यांना आता कॅशलेस पूर्व-अधिकृततेच्या विनंत्यांवर एका तासाच्या आत प्रक्रिया करणे आणि रुग्णालयांकडून अंतिम विनंत्या मिळाल्यानंतर तीन तासांच्या आत डिस्चार्जच्या निर्णयांची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

हुशश! 2 महिन्यांची कोंडी संपली… Iran चं तेल आता बाजारात येण्यास सुरुवात, जागतिक अर्थकारणावर काय परिणाम होणार?

Web Title: Insurance claim rejected how new irdai rules will help customers see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCR चा चेहरामोहरा बदलणार! 5000 कोटींच्या बजेटसह उभारणार 4 नवी शहरं; कसा असेल ‘नमो सिटीज’चा मास्टरप्लॅन?
1

NCR चा चेहरामोहरा बदलणार! 5000 कोटींच्या बजेटसह उभारणार 4 नवी शहरं; कसा असेल ‘नमो सिटीज’चा मास्टरप्लॅन?

Indian Ocean Dipole म्हणजे काय? El Nino ला देणार टक्कर; जाणून घ्या भारतावर काय परिणाम होणार?
2

Indian Ocean Dipole म्हणजे काय? El Nino ला देणार टक्कर; जाणून घ्या भारतावर काय परिणाम होणार?

‘होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट घोघावतंय…’, भारतासाठी कोण ठरु शकतं डोकेदुखी? तज्ज्ञांकडून मोठा इशारा
3

‘होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट घोघावतंय…’, भारतासाठी कोण ठरु शकतं डोकेदुखी? तज्ज्ञांकडून मोठा इशारा

भारतातील कार इन्शुरन्सचे हे महत्त्वाचे नियम तुम्हाला माहित आहेत का? नसतील तर आत्ताच माहिती करून घ्या
4

भारतातील कार इन्शुरन्सचे हे महत्त्वाचे नियम तुम्हाला माहित आहेत का? नसतील तर आत्ताच माहिती करून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विमा कंपनीने तुमचा क्लेम केलाय रिजेक्ट? IRDAI चा नवा नियम करेल तुमची मदत, कशी ते जाणून घ्या…

विमा कंपनीने तुमचा क्लेम केलाय रिजेक्ट? IRDAI चा नवा नियम करेल तुमची मदत, कशी ते जाणून घ्या…

Jun 17, 2026 | 05:10 PM
Gardening Tips: घरात तिखट हिरव्या मिरचीची लागवड कशी करावी, सोप्या टिप्स

Gardening Tips: घरात तिखट हिरव्या मिरचीची लागवड कशी करावी, सोप्या टिप्स

Jun 17, 2026 | 05:06 PM
SSC Topper Maharashtra : १०० टक्के गुण, राज्यात प्रथम क्रमांक; तरीही श्रेयस तांबे राज्यस्तरीय पुरस्काराच्या प्रतीक्षेत

SSC Topper Maharashtra : १०० टक्के गुण, राज्यात प्रथम क्रमांक; तरीही श्रेयस तांबे राज्यस्तरीय पुरस्काराच्या प्रतीक्षेत

Jun 17, 2026 | 05:03 PM
भारताचे महत्त्व कमी झाले? Trump-Modi भेटीपूर्वी अमेरिकेचा मोठा निर्णय; Indo-Pacific मधून हटवला Indo

भारताचे महत्त्व कमी झाले? Trump-Modi भेटीपूर्वी अमेरिकेचा मोठा निर्णय; Indo-Pacific मधून हटवला Indo

Jun 17, 2026 | 04:57 PM
IND Vs AFG Live: याला म्हणतात पिसं काढणं! Shubhman Gill चे तुफानी दीडशतक; भारत ४०० पार जाणार?

IND Vs AFG Live: याला म्हणतात पिसं काढणं! Shubhman Gill चे तुफानी दीडशतक; भारत ४०० पार जाणार?

Jun 17, 2026 | 04:52 PM
‘विसरू नको तू मला’मधील सूर्या साकारण्यासाठी शाल्व किंजवडेकरची खास तयारी; चार महिन्यांपासून फिटनेसवर भर

‘विसरू नको तू मला’मधील सूर्या साकारण्यासाठी शाल्व किंजवडेकरची खास तयारी; चार महिन्यांपासून फिटनेसवर भर

Jun 17, 2026 | 04:47 PM
Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंचा ‘उजवा हात’ खेचणारा तो नेता कोण? ६ खासदार फुटण्यामागचे ‘हे’ मोठे गुपित आले समोर!

Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंचा ‘उजवा हात’ खेचणारा तो नेता कोण? ६ खासदार फुटण्यामागचे ‘हे’ मोठे गुपित आले समोर!

Jun 17, 2026 | 04:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा