‘होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट घोघावतंय…’, भारतासाठी कोण ठरु शकतं डोकेदुखी? तज्ज्ञांकडून मोठा इशारा

अमेरिका-इराण शांतता कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे आणि जगाला दीर्घकाळ सतावणारे होर्मुझ सामुद्रधुनीचे संकट अखेर संपुष्टात आले आहे. जगाच्या २० टक्के तेल आणि वायूची गरज भागवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा सागरी मार्ग प्रतिक्षेनंतर आता खुला झाला आहे. त्यातून इराणी तेलवाहू जहाजे दिसू लागली आहेत. होर्मुझ संकटाचे वर्णन जागतिक तेल बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठे संकट असे केले जाते. पण त्यात जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०१७ या काळात चीनमध्ये राजदूत म्हणून कार्यरत असलेले भारताचे माजी परराष्ट्र मंत्री विजय गोखले यांनी एक गंभीर इशारा दिला आहे. होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट भारतासमोर घोघावत आहे. नेमकं कोणतं आहे हे संकट? काय धोका असू शकतो भारताला? सविस्तर जाणून घेऊयात.
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अमेरिका-इराण शांतता करार अंतिम झाल्यानंतर होर्मुझचे संकट संपल्यासारखे वाटत असले तरी, भारताने आणखी एका मोठ्या संकटासाठी तयार राहिले पाहिजे. माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी त्यांच्या ‘चायनाज वॉर’ या नवीन पुस्तकावरील चर्चेदरम्यान हा इशारा दिला. ते म्हणाले, “तैवान ५,००० किलोमीटर दूर असल्यामुळे तो आपल्या चिंतेचा विषय नाही, असे आपल्याला वाटते. पण मी तुम्हाला सांगतो, मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतील संकटाचा आपल्या देशावर होणाऱ्या परिणामाचा आपण मोठ्या प्रमाणात कमी अंदाज लावत आहोत.”
होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडल्याने, सर्वात वाईट काळ संपला आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु भारताची असुरक्षितता केवळ पश्चिम आशियापुरती मर्यादित नाही. माजी परराष्ट्र सचिव गोखले म्हणाले, “जर तुम्ही तैवानकडे पाहून विचार करत असाल की ते खूप दूर आहे आणि आपण काळजी करू नये, तर पुन्हा विचार करा. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याचा परिणाम हा तैवानच्या सामुद्रधुनीतील संभाव्य संकटाच्या परिणामाच्या तुलनेत खूपच कमी असेल.” ते म्हणाले, “ते युद्धाबद्दल बोलत नाहीत; जर तसे झाले, तर तिसरे महायुद्ध सुरू होईल, कारण त्यात अमेरिकाही सामील होईल.”
गोखले यांनी इशारा दिला की, जर तैवानने होर्मुझ रणनीती अंमलात आणली, तर मलाक्का सामुद्रधुनीतील व्यापार तात्काळ ठप्प होईल, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होईल. मलाक्का सामुद्रधुनी हा मलय द्वीपकल्प आणि इंडोनेशियातील सुमात्रा बेट यांच्या दरम्यान असलेला एक अरुंद सागरी मार्ग आहे, जो अंदमान समुद्राला दक्षिण चीन समुद्राशी जोडतो, ज्यामुळे तो जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक बनतो. चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांकडून होणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीचा एक मोठा भाग या सामुद्रधुनीतून जातो. दरवर्षी ८०,००० पेक्षा जास्त जहाजे या सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात.
विजय गोखले म्हणाले की, तैवान संकटामुळे भारताच्या आयटी उद्योगाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. भारताकडून सिलिकॉन व्हॅलीकडे जाणाऱ्या पंधरा सबमरीन केबल्स तैवानमध्ये आहेत आणि चीनने गेल्या दोन वर्षांत तीन केबल्स तोडल्या आहेत. ते म्हणाले, “आपण असा विचार करायला नको की तैवान दूर आहे किंवा चीनने हल्ला केला तर ती आपली समस्या नाही. ही आपल्यासाठी एक मोठी समस्या आहे.”
तैवान संकटाच्या चर्चेमागे ‘ड्रॅगन’ आहे; चीन अनेक वर्षांपासून तैवानवर ताबा मिळवण्याची तयारी करत आहे. २०२३ मध्ये, सीआयएचे माजी संचालक विल्यम बर्न्स यांनी सांगितले होते की, शी जिनपिंग यांनी पीएलएला २०२७ पर्यंत तैवानवर यशस्वी आक्रमण करण्यासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि तसे झाल्यास तैवान संकट निर्माण होईल. चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो आणि गरज पडल्यास बळाचा वापर करूनही त्याला एकसंध करण्याची वारंवार शपथ घेतली आहे.
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