Astro Tips : लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज ? तुमच्या हातावरच्या हातावरच्या रेषा सांगतील भविष्य

प्रत्येकाला साधारणपणे आपल्या भविष्याबद्दल, प्रेमजीवनाबद्दल आणि वैवाहिक जीवनाबद्दल उत्सुकता असते. अविवाहित लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की त्यांचे लग्न कधी होईल किंवा त्यांचे प्रेमविवाह यशस्वी होईल की नाही. हस्तसामुद्रिक शास्त्र या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतं. प्रेम विवाह होणार की अरेंज मॅरेज याचं खरं उत्तर दडलेलं आहे ते म्हणजे तुमच्या तळहातावरील रेषांवर. तळहातावरील विशिष्ट रेषा, उंचवटे आणि विशेष खुणा तुमच्या प्रेमजीवनाबद्दल किंवा वैवाहिक जीवनाबद्दल बरंच काही सांगतात. त्यामुळे, तुमचं लग्न कधी होईल किंवा तुमचा प्रेमविवाह यशस्वी होईल की नाही, याबद्दल तुम्हाला काळजी वाटत असेल, तर तुम्ही तुमच्या तळहातावरील काही विशिष्ट रेषांवरून या गोष्टी सहजपणे ठरवू शकता.
तळहातावर विवाह रेषा कोठे आढळते?
हस्तसामुद्रिक शास्त्रानुसार, विवाह रेषा व्यक्तीच्या करंगळीच्या अगदी खाली आणि हृदय रेषेच्या वर असते. ही रेषा हाताच्या बाहेरील कडेपासून सुरू होते आणि बुध पर्वताच्या दिशेने पुढे जाते. या रेषा जेवढी ठळकपणे दिसते आणि लांबीला असते त्यावरून व्यक्तीचे वैवाहिक जीवन कसे असेल हे सूचित होते.
हे प्रेमविवाह असेल की ठरवून केलेला विवाह, हे कसे ओळखावे?
हस्तसामुद्रिक शास्त्रानुसार, जर तुमच्या विवाह रेषेवर चौकोनी खूण असेल, तर ते प्रेमविवाहाची दाट शक्यता दर्शवते. याव्यतिरिक्त, तुमच्या तळहातावरील अंगठ्याच्या खालील भागाला ‘शुक्र पर्वत असे म्हटले जाते.जर हा भाग ठळक आणि स्पष्ट असेल, तर व्यक्तीच्या जीवनात प्रेमाचे वातावरण असते, ज्यामुळे प्रेमविवाहाची शक्यता वाढते. याव्यतिरिक्त, जर विवाह रेषा तुटलेली किंवा खूप अस्पष्ट असेल, तर ते लग्नापूर्वी नात्यातील चढ-उतार किंवा संबंध तुटल्याचे सूचित करू शकते.
विवाह रेषेचा अर्थ काय आहे?
हस्तसमुद्रशास्त्रानुसार, जी विवाह रेषा मोकळी, लांब आणि ठळक असते, ती शुभ मानली जाते. ही विवाह रेषा सूचित करते की त्या व्यक्तीला त्याच्या/तिच्या जोडीदाराकडून प्रचंड प्रेम आणि पाठिंबा मिळेल. इतकेच नाही, तर अशी विवाह रेषा वैवाहिक जीवनात प्रचंड आनंद, समृद्धी आणि कल्याण देखील दर्शवते. अशा व्यक्ती अत्यंत भाग्यवान मानल्या जातात. अशा लोकांचे लग्न लहान वयात होते.
हस्तसामुद्रिक शास्त्रानुसार, जर तळहातावरील विवाह रेषा हृदय रेषेच्या अगदी जवळ असेल, तर त्या व्यक्तीचे लग्न लहान वयात (सुमारे 20 ते 22 वर्षांच्या वयात) होण्याची शक्यता असते. तथापि, जर विवाह रेषेच्या शेवटी किंवा जवळ त्रिशूळासारखे चिन्ह दिसले, तर ते अत्यंत शुभ मानले जाते. हे सूचित करू शकते की त्या व्यक्तीला असा जीवनसाथी मिळेल जो त्यांची कदर करेल आणि त्यांना सुखसोयी व ऐश्वर्याने परिपूर्ण जीवन देईल.
