HSBC म्युच्युअल फंडकडून ‘RedHex SIF’ ब्रँड लाँच; मिळणार गुंतवणुकीचे अधिक पर्याय

गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आणि परिणाम-केंद्रित उत्तरे प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा बँड तयार करण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 05:51 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

HSBC Mutual Fund launches RedHex SIF : HSBC म्युच्युअल फंडने भारतात ‘RedHex SIF’ या त्यांच्या समर्पित Specialized Investment Fund (SIF) ब्रँडच्या लॉन्चची घोषणा केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आणि परिणाम-केंद्रित उत्तरे प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा बँड तयार करण्यात आला आहे. HSBCद्वारे बाजारात असलेल्या गुंतवणूक ऑफरिंग्सचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. HSBC म्युच्युअल फंडाने हा ब्रँड ल़ॉन्च करताना प्रचिलीत नियमांचे पूर्ण पालन केलेले आहे.

HSBC म्युच्युअल फंडचा RedHex SIF हा SEBI मान्यताप्राप्त गुंतवणूक संरचना असून, तो अशा गुंतवणूकदारांसाठी तयार केला आहे ज्यांना पारंपरिक म्युच्युअल फंडांपेक्षा अधिक पोर्टफोलिओ लवचिकता हवी आहे. दरम्यान म्युच्युअल फंड संरचनेशी संबंधित पारदर्शकता, प्रशासन आणि सुलभतेचा लाभ हवा आहे.. RedHex SIF चा उद्देश गुंतवणूकदारांना वेगवेगळ्या विशेष गुंतवणूक संधींचा फायदा मिळवून देणे हा आहेच. शिवाय जोखीम नियंत्रण कायम ठेवणे हा देखील या प्रक्रियेचा महत्वाचा भाग आहे.

लॉन्चबद्दल भाष्य करताना HSBC म्युच्युअल फंडचे CEO, कैलाश कुलकर्णी म्हणाले, “RedHex SIF हा आमचा नवीन प्लॅटफॉर्म आहे, जो गुंतवणूकदारांना वेगळे आणि प्रभावी गुंतवणूक पर्याय देण्यासाठी तयार केला आहे. हा विश्वासार्ह म्युच्युअल फंडच्या चौकटीवर आधारित असल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. बाजार सतत बदलत आहे, त्यामुळे चांगला परतावा (अल्फा) मिळवण्यासाठी लवचिकता, जोखीम समजून घेणे आणि वेगळा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. आम्ही आमची उत्पादने विचारपूर्वक वाढवत आहोत, जेणेकरून गुंतवणूकदारांना अधिक पर्याय, आत्मविश्वास आणि त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांनुसार योग्य गुंतवणूक उपाय मिळू शकतील.”

RedHex SIF ची वैशिष्ट्ये:

1. ₹10 लाख किमान गुंतवणूक मर्यादा: अनुभवी, संस्थात्मक आणि उच्च निव्वळ मूल्य (HNI) गुंतवणूकदारांसाठी योग्य
2. लक्ष केंद्रित गुंतवणूक धोरणे: अचूक पोर्टफोलिओ बांधणीसाठी स्पष्टपणे परिभाषित थीम आणि कल्पनांवर आधारित
3. पारदर्शकता आणि लवचिकता: परिचित म्युच्युअल फंड संरचना आणि प्रगत गुंतवणूक उपायांची धोरणात्मक लवचिकता
4. जोखीम-जागरूक दृष्टिकोन: जोखीम व्यवस्थापन आणि पोर्टफोलिओ स्थिरतेवर विशेष भर
5. बदलत्या गरजांसाठी तयार: अधिक लक्ष केंद्रित, परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोन

Published On: Apr 28, 2026 | 05:51 PM

