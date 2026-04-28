टीझरनंतर आता ट्रेलरची प्रतिक्षा, ‘या’ तारखेला समोर येणार Sanjay Dutt च्या Aakhri Sawaal चित्रपटाची पहिली मोठी झलक

Updated On: Apr 28, 2026 | 05:25 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • संजय दत्तचा ‘आखरी सवाल’ चित्रपट चांगलाच चर्चेत
  • कधी होणार ट्रेलर रिलीज?
Sanjay Dutt Aakhri Sawaal Movie : संजय दत्त यांचा ‘आखरी सवाल’ हा चित्रपट सध्या चांगलाच चर्चेत आहे आणि प्रेक्षक त्याच्या प्रदर्शानाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती आणि हा चित्रपट अतिशय कमी वेळात सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे आणि प्रेक्षक त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच याची जोरदार चर्चा सुरू होती. त्यानंतर निर्मात्यांनी हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने याचा झलक व्हिडिओ प्रदर्शित केला होता, ज्यामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इतिहासाची अशी झलक दाखवण्यात आली होती, जी यापूर्वी कधीही पाहायला मिळाली नव्हती.

कधी होणार ट्रेलर रिलीज?

निर्मात्यांनी अधिकृतपणे ‘आखरी सवाल’च्या ट्रेलर प्रकाशनाची घोषणा केली आहे. हा ट्रेलर ३० एप्रिल २०२६ रोजी एका भव्य सोहळ्यात संपूर्ण कलाकार आणि तांत्रिक पथकाच्या उपस्थितीत प्रदर्शित केला जाणार आहे.

देशाच्या इतिहासातील त्या पानांना स्पर्श

आजच्या काळात भारतीय चित्रपटसृष्टीत बहुतांश वेळा मसालेदार आणि व्यावसायिक चित्रपटांनाच प्राधान्य दिले जाते. अशा वेळी निखिल नंदा यांनी काहीतरी वेगळं करण्याचा निर्धार केला आहे. ‘आखरी सवाल’च्या माध्यमातून त्यांनी देशाच्या इतिहासातील त्या पानांना स्पर्श केला आहे, ज्यांवर फार कमी चर्चा झाली आहे. बाबरी मशीद पाडण्याची घटना, महात्मा गांधी यांची हत्या आणि आणीबाणी यांसारख्या विषयांना थेटपणे मांडत त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

निखिल नंदांच्या धाडसामुळे हे विषय प्रेक्षकांसमोर

मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांमध्ये अशा विषयांवर फार कमी काम झाले आहे, पण निखिल नंदा यांच्या धाडसामुळे हे विषय आता प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना देशाच्या भूतकाळातील महत्त्वाच्या घटनांचा विचार करण्याची आणि त्यांना समजून घेण्याची संधी मिळणार आहे.

‘आखरी सवाल’चे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंग यांनी केले आहे. निखिल नंदा यांनी सादर केलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी संयुक्तपणे केली आहे. तर पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद हे सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद उत्कर्ष नैथानी यांनी लिहिले आहेत. हा चित्रपट ८ मे २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 05:25 PM

