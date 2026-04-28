  • Why Did Sunil Gavaskar Lash Out At The Bcci Regarding Ipl 2026 A Shocking Reason Has Emerged

IPL 2026 च्या संदर्भात सुनील गावस्कर BCCI वर का संतापले? समोर आले धक्कादायक कारण

IPL 2026 च्या तयारीच्या धामधुमीत, सुनील गावस्कर यांनी BCCI ला एक विशिष्ट सल्ला दिला आहे. सुनील गावस्कर यांचे हे विधान सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. जाणून घ्या काय म्हटले आहे ते..

Updated On: Apr 28, 2026 | 06:39 PM
IPL 2026 च्या संदर्भात सुनील गावस्कर BCCI वर का संतापले? (Photo Credit- X)

  • IPL 2026 च्या संदर्भात सुनील गावस्कर BCCI वर का संतापले?
  • समोर आले धक्कादायक कारण
  • जाणून घ्या काय आहे ते…
Sunil Gavaskar Statement: भारतीय कसोटी संघाचे माजी कर्णधार आणि महान फलंदाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) यांनी आयपीएल सामन्यांचा वाढता कालावधी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या हंगामातील अनेक सामने चार तासांहून अधिक काळ चालले आहेत आणि या घडामोडीमुळे हे माजी दिग्गज खेळाडू नाराज आहेत. सामन्यांदरम्यान मैदानावर अतिरिक्त व्यक्तींच्या होणाऱ्या अनावश्यक प्रवेशाला आळा घालण्याचा सल्ला त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) दिला आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या हंगामात आतापर्यंत आयपीएलचे 39 सामने खेळले गेले आहेत. ही लीग चाहत्यांना सतत उत्कंठावर्धक अनुभव देत आहे; अनेक नेत्रदीपक सामने पाहायला मिळत आहेत आणि अनेक युवा खेळाडूंना आपली प्रतिभा सिद्ध करण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे.

तथापि, अनेक सामने निर्धारित तीन तासांच्या वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत, आणि काही सामने तर चार तासांहूनही अधिक काळ चालले. यामुळे चाहत्यांच्या संयमाची कसोटी लागली आहे. T20 हा क्रिकेट प्रकार “जलद गतीचा क्रिकेट” म्हणून ओळखला जातो, जिथे चाहत्यांना कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त थरार अनुभवणे अधिक पसंत असते.

भारतीय संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांनाही आयपीएल सामन्यांच्या वाढत्या कालावधीबद्दल काळजी वाटत आहे. सामन्यादरम्यान होणाऱ्या वेळेच्या अपव्ययाबाबत BCCI ने यापूर्वीच कडक नियम लागू केले आहेत. जर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला (फिल्डिंग टीमला) निर्धारित वेळेत आपली षटके पूर्ण करता आली नाहीत, तर त्यांच्यावर दंड आकारते; याव्यतिरिक्त, मैदानावर उपस्थित पंच (अंपायर्स) त्वरित दंडात्मक कारवाई म्हणून 30 यार्ड वर्तुळाबाहेर क्षेत्ररक्षणासाठी परवानगी असलेल्या खेळाडूंची संख्या कमी करतात.

हे उपाय योजूनही, ही समस्या नियंत्रणात येत असल्याचे दिसत नाही. गावस्कर यांनी नमूद केले की, याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सामन्यादरम्यान मैदानावर प्रवेश करणाऱ्या लोकांची अतिरिक्त संख्या. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, राखीव खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ (सहाय्यक कर्मचारी) वारंवार मैदानावर येतात, ज्यामुळे खेळात व्यत्यय निर्माण होतो. अगदी क्षुल्लक बाबींसाठीही जसे की केवळ पाणी घेऊन जाण्यासाठी ते धावत मैदानावर येतात.

या माजी फलंदाजाने म्हटले, “अनेकदा असे दिसून येते की, राखीव खेळाडू पाण्याच्या बाटल्या घेऊन अनावश्यकपणे मैदानावर धावत येतात, किंवा सीमारेषेजवळ क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूंना पाणी देण्यासाठी मैदानावर जातात.” “याचा परिणाम असा होतो की, मैदानावर उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची संख्या 11 क्षेत्ररक्षकांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक होते ही बाब गोलंदाजी सुरू असतानाही वारंवार दिसून येते.

गावस्कर यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ‘विशेषतः ‘स्ट्रॅटेजिक टाइम-आउट’च्या (सामरिक विश्रांतीच्या) काळात ही अतिरेकी स्थिती अधिकच वाढते; अनेकदा मैदानावर जवळपास अर्धा डझन लोक जमा झालेले दिसतात ज्यामध्ये, यानंतर फलंदाजीला येणाऱ्या फलंदाजाचाही समावेश असतो. अशा प्रकारची मोकळीक घेणे म्हणजे त्याचा अतिरेक करण्यासारखेच आहे. मैदानावर केवळ दोन राखीव खेळाडू आणि प्रशिक्षक वर्गातील दोन सदस्यांनाच प्रवेश करण्याची परवानगी असायला हवी.’ त्यांनी यावर भर दिला की, या खेळाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य जपण्याच्या दृष्टीने, या नियमाची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे करणे गरजेचे आहे.”

Published On: Apr 28, 2026 | 06:39 PM

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत 'हे' स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! 'RCC' चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

