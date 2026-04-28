IPL 2026 च्या संदर्भात सुनील गावस्कर BCCI वर का संतापले? समोर आले धक्कादायक कारण

तथापि, अनेक सामने निर्धारित तीन तासांच्या वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत, आणि काही सामने तर चार तासांहूनही अधिक काळ चालले. यामुळे चाहत्यांच्या संयमाची कसोटी लागली आहे. T20 हा क्रिकेट प्रकार “जलद गतीचा क्रिकेट” म्हणून ओळखला जातो, जिथे चाहत्यांना कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त थरार अनुभवणे अधिक पसंत असते.
भारतीय संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांनाही आयपीएल सामन्यांच्या वाढत्या कालावधीबद्दल काळजी वाटत आहे. सामन्यादरम्यान होणाऱ्या वेळेच्या अपव्ययाबाबत BCCI ने यापूर्वीच कडक नियम लागू केले आहेत. जर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला (फिल्डिंग टीमला) निर्धारित वेळेत आपली षटके पूर्ण करता आली नाहीत, तर त्यांच्यावर दंड आकारते; याव्यतिरिक्त, मैदानावर उपस्थित पंच (अंपायर्स) त्वरित दंडात्मक कारवाई म्हणून 30 यार्ड वर्तुळाबाहेर क्षेत्ररक्षणासाठी परवानगी असलेल्या खेळाडूंची संख्या कमी करतात.
शेवटच्या सामन्यात ‘गेम’! Team India चा पराभव; दक्षिण आफ्रिकेने 4-1 ने मालिका खिशात
हे उपाय योजूनही, ही समस्या नियंत्रणात येत असल्याचे दिसत नाही. गावस्कर यांनी नमूद केले की, याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सामन्यादरम्यान मैदानावर प्रवेश करणाऱ्या लोकांची अतिरिक्त संख्या. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, राखीव खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ (सहाय्यक कर्मचारी) वारंवार मैदानावर येतात, ज्यामुळे खेळात व्यत्यय निर्माण होतो. अगदी क्षुल्लक बाबींसाठीही जसे की केवळ पाणी घेऊन जाण्यासाठी ते धावत मैदानावर येतात.
या माजी फलंदाजाने म्हटले, “अनेकदा असे दिसून येते की, राखीव खेळाडू पाण्याच्या बाटल्या घेऊन अनावश्यकपणे मैदानावर धावत येतात, किंवा सीमारेषेजवळ क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूंना पाणी देण्यासाठी मैदानावर जातात.” “याचा परिणाम असा होतो की, मैदानावर उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची संख्या 11 क्षेत्ररक्षकांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक होते ही बाब गोलंदाजी सुरू असतानाही वारंवार दिसून येते.
गावस्कर यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ‘विशेषतः ‘स्ट्रॅटेजिक टाइम-आउट’च्या (सामरिक विश्रांतीच्या) काळात ही अतिरेकी स्थिती अधिकच वाढते; अनेकदा मैदानावर जवळपास अर्धा डझन लोक जमा झालेले दिसतात ज्यामध्ये, यानंतर फलंदाजीला येणाऱ्या फलंदाजाचाही समावेश असतो. अशा प्रकारची मोकळीक घेणे म्हणजे त्याचा अतिरेक करण्यासारखेच आहे. मैदानावर केवळ दोन राखीव खेळाडू आणि प्रशिक्षक वर्गातील दोन सदस्यांनाच प्रवेश करण्याची परवानगी असायला हवी.’ त्यांनी यावर भर दिला की, या खेळाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य जपण्याच्या दृष्टीने, या नियमाची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे करणे गरजेचे आहे.”
“स्वप्नांशी प्रामाणिक राहा…”; Virat Kohli ने क्रिकेट अकादमीच्या उद्घाटनप्रसंगी मुलांना दिला यशाचा ‘विराट’ मंत्र