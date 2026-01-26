New IPO Launch: भारतीय बाजारात २७ जानेवारीपासून IPO पर्व सुरू; गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी

New IPO Launch: गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. परंतु, २७ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या ट्रेडिंग आठवड्यात IPO मार्केट खूपच सक्रिय राहण्याची अपेक्षा आहे. या काळात गुंतवणूकदार ५ नवीन आयपीओ आणि ५ नवीन लिस्टिंगवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. गेल्या काही महिन्यांत भारतीय शेअर बाजारात लक्षणीय अस्थिरता दिसून आली असली तरी, प्राथमिक बाजार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झालेला नसून, कंपन्यांनी अनेक इश्यू लाँच केले आहेत.
या आठवड्यात एसएमई सेगमेंटवर प्राथमिक बाजार हा महत्वाचा फोकस असेल. या आठवड्यात एकूण पाच नवीन एसएमई आयपीओ बाजारात येतील, ज्यामध्ये कंपन्यांचे एकूण २२६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या आठवड्यात मेनबोर्ड सेगमेंटमध्ये कोणतेही नवीन आयपीओ लाँच केले जाणार नाहीत.
तसेच, कस्तुरी मेटल कंपोझिट्सचा आयपीओ २७ जानेवारी रोजी लाँच होईल. कंपनी स्टील फायबर उत्पादने बनवते. या आयपीओसाठी किंमत ६१ ते ६४ प्रति शेअर दरम्यान निश्चित केला आहे. या सार्वजनिक इश्यूद्वारे, कंपनी २.७५२ दशलक्ष शेअर्स जारी करून बाजारातून अंदाजे १७.६ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. त्यानंतर २८ जानेवारीला एकाच वेळी तीन आयपीओ उघडतील. यामध्ये कनिष्क अॅल्युमिनियम इंडिया, अॅमसेफ इक्विपमेंट्स आणि अॅक्रेशन न्यूट्रावेडा सारख्या कंपन्या समाविष्ट आहेत. एकाच दिवशी या ३ आयपीओ लाँच केल्याने गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पसंती आणि जोखीम क्षमतेनुसार विविध गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होतील.
कनिष्क अॅल्युमिनियम इंडियाच्या आयपीओसाठी किंमत ७३ प्रति शेअर आहे. कंपनीचे उद्दिष्ट ४ दशलक्ष शेअर्सच्या सार्वजनिक इश्यूमधून २९.२ कोटी रुपये उभारण्याचे आहे. कंपनी या भांडवलाचा वापर पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रात आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी करेल. अॅमसेफ इक्विपमेंट्स ₹६६.४२ कोटी (अंदाजे $६.४२ अब्ज) उभारण्यासाठी आयपीओ देखील लाँच करेल. अॅल्युमिनियम स्कॅफोल्डिंग मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये विशेषज्ञ असलेल्या या कंपनीने प्रति शेअर ₹११६ ते ₹१२३ असा किंमत पट्टा निश्चित केला आहे. या इश्यू अंतर्गत कंपनी एकूण ५.४ दशलक्ष शेअर्स जारी करेल.
आयुर्वेदिक आणि न्यूट्रास्युटिकल कंपनी अॅसेरेशन न्यूट्रावेडा २८ जानेवारीला बाजारातून २४८ कोटी रुपये उभारण्यासाठी त्यांचा आयपीओ लाँच करणार आहे. कंपनीने प्रति शेअर १२२ ते १२९ रुपये किंमत निश्चित केला आहे आणि १.९२ दशलक्ष शेअर्स जारी करेल. वाढत्या आरोग्य जागरूकतेच्या युगात, या आयपीओला गुंतवणूकदारांचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सीकेके रिटेल मार्टचा ८८ कोटी रुपयांचा मोठा सार्वजनिक इश्यू ३० जानेवारीला उघडणार आहे. ही कंपनी प्रामुख्याने कृषी वस्तू आणि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वितरित करते. कंपनीने त्यांच्या आयपीओसाठी प्रति शेअर १५५ ते १६३ रुपये किंमत निश्चित केला आहे. या आठवड्यात एसएमई विभागातील हा सर्वात मोठा इश्यू आहे.
नवीन आयपीओ व्यतिरिक्त, गुंतवणूकदारांना गेल्या आठवड्यात उघडलेल्या हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आणि शायोना इंजिनिअरिंगच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. दोन्ही आयपीओ २७ जानेवारीला बंद होतील. आतापर्यंत, या इश्यूंना अनुक्रमे ५५% आणि १.३४% सबस्क्रिप्शन मिळाले आहेत. या आठवड्यात, शॅडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीजचा आयपीओ २८ जानेवारीला बीएसई आणि एनएसईवर सूचीबद्ध होईल. आठवड्यातील ही एकमेव मेनबोर्ड लिस्टिंग आहे. १,९०७ कोटी किमतीच्या या आयपीओला २.७२% सबस्क्रिप्शन मिळाले, परंतु सध्या ग्रे मार्केटमध्ये कोणताही प्रीमियम दिसत नाही. याव्यतिरिक्त, डिजिलॉजिक सिस्टम्स आणि केआरएम आयुर्वेद सारख्या एसएमई कंपन्या देखील बाजारात सूचीबद्ध होतील.