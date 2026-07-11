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खराब वस्तू,सडलेली अंडी, मुदत संपलेल्या… ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर FSSAI ची Swiggy Instamart ला नोटीस

Updated On: Jul 11, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

ऑनलाइन किराणा आणि अन्नधान्य डिलिव्हरी करणाऱ्या स्विगी इन्स्टामार्टला FSSAI ने मोठा दणका दिला आहे. ग्राहकांच्या गंभीर तक्रारींनंतर FSSAI ने कंपनीला थेट ९ कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ग्राहकांना सडलेलं अन्न
  • ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर FSSAI अॅक्शनमोडवर
  • FSSAI ची Swiggy Instamart ला नोटीस
आपल्याला आपश्यक गोष्टी कधी घरात नसतील तर आपण पटकन ऑनलाईन ऑर्डर करतो. कधी जेवळ ऑर्डर करतो. पण  बऱ्याच वेळेला ऑनलाईन ऑर्डर केलेल्या वस्तू खराब निघतात. आपण लगेच यावर तक्रार करतो. अन्न सुरक्षा नियामक FSSAI ने याच तक्रारीची दखल घेत नोटीस पाठवली आहे. फास्ट-ट्रॅक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म स्विगी इन्स्टामार्टला नऊ नोटिसा बजावल्या आहेत. ग्राहकांच्या असंख्य तक्रारींनंतर या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये, ग्राहकांनी या अन्न व्यवसाय चालकावर मुदत संपलेली, खराब झालेली, सडलेली, दूषित आणि असुरक्षित अन्न उत्पादने पुरवल्याचा आरोप केला आहे. नियामक संस्थेने स्विगी इन्स्टामार्टला सविस्तर स्पष्टीकरण आणि अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अन्यथा योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

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FSSAI ने स्विगी इन्स्टामार्टला अन्न नियमांच्या कथित उल्लंघनाबद्दल आणि या घटनांना कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीबद्दल कागदोपत्री पुराव्यांसह माहिती देण्यास सांगितले आहे. तसेच, अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अवलंबलेल्या गुणवत्ता हमी, अन्न सुरक्षा देखरेख, मालसाठा व्यवस्थापन, मालाची अदलाबदल, स्वच्छता, साठवणूक, हाताळणी पद्धती आणि अंतर्गत नियंत्रणांबद्दल माहिती देण्याचे आदेशही या प्लॅटफॉर्मला दिले आहेत.

खराब प्रोडक्ट्स

अन्न नियामकाने सांगितले की, क्विक डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरून मिळालेली ‘NOICE’ अंडी अशा ब्रँड नावाने विकली जात होती, ज्याचा समावेश सध्याच्या FSSAI परवान्याअंतर्गत मंजूर उत्पादन श्रेणीमध्ये नव्हता. कंपनीला यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले होते की, वैध परवान्याशिवाय उत्पादनाची विक्री करू नये आणि आवश्यक असल्यास परवाना बदलासाठी अर्ज करावा.

ग्राहकांनी आरोप केला की, इन्स्टामार्टने खराब झालेली अंडी आणि दूध, तसेच खराब पॅकेजिंग केलेले खाद्यपदार्थ वितरित केले. अनेक उत्पादने त्यांच्या मुदत-समाप्ती तारखेनंतर वितरित केली गेली. तपासात असेही आढळून आले की, ‘अक्षयकल्प’ ऑरगॅनिक अंडी मुदत-समाप्त, सडलेली, दुर्गंधीयुक्त होती आणि त्यावर माती किंवा नासाडीची चिन्हे होती. यामुळे हे उत्पादन मानवी वापरासाठी अयोग्य ठरले.

ग्राहकांचे आरोप

‘काक्के दा पराठा’ खराब अवस्थेत आढळला. त्याला दुर्गंध येत होता आणि तो खाण्यायोग्यही नव्हता. तक्रार वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवूनही, स्विगी इन्स्टामार्टने कोणतीही कारवाई केली नाही. FSSAI च्या अहवालात म्हटले आहे की, बाळांसाठीचे एक खाद्य उत्पादन अत्यंत खराब आणि असुरक्षित अवस्थेत आढळले. त्यावर घाण/नुकसानीच्या खुणा होत्या आणि त्याची साठवणूक किंवा हाताळणी योग्य प्रकारे झाली नव्हती. असा आरोप आहे की, सदोष उत्पादन परत केल्यानंतर, स्विगी इन्स्टामार्टने तेच उत्पादन ग्राहकाला पुन्हा विकले.

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Web Title: Fssai issues notice to swiggy instamart after customer complaints

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Published On: Jul 11, 2026 | 06:30 PM

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