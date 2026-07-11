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Forex Reserves Update: भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ, सरकारी तिजोरी 674.19 अब्ज डॉलर्सवर

Updated On: Jul 11, 2026 | 03:43 PM IST
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सारांश

जागतिक स्तरावरील उलथापालथ दरम्यान भारतासाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. भारताच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारी तिजोरीत डॉलर्स आकडा ६७४.१९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट!
  • परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ
  • सरकारी तिजोरी 674.19 अब्ज डॉलर्सवर
जागतिक स्तरावरील उलथापालथ दरम्यान भारतासाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारताच्या परकीय चलन साठ्यात पुन्हा एकदा मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ३ जुलै २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाचा परकीय चलन साठा ७.२६ अब्ज डॉलरने वाढून ६७४.१९ अब्ज डॉलर झाला आहे. मागील आठवड्यात हा साठा ५.६५४ अब्ज डॉलरने घटून ६६६.९३ अब्ज डॉलर झाला होता.

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यावर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी भारताचा परकीय चलन साठा ७२८.४९ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता. पण, त्यानंतर मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि रुपयावरील दबावामुळे आरबीआयला परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्यास भाग पडले, ज्यामुळे अनेक आठवडे साठ्यात बरेच चढ-उतार पाहायला मिळाले होते.

परकीय चलनात सर्वाधिक वाढ

RBI च्या मते, परकीय चलन साठ्याचा सर्वात मोठा घटक असलेली परकीय चलन मालमत्ता (FCA) ४.५१ अब्ज डॉलरने वाढून ५४५.५८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. FCA मध्ये डॉलर व्यतिरिक्त युरो, पाउंड आणि जपानी येन यांसारख्या परकीय चलनांच्या मूल्यातील चढ-उतारांचा समावेश असतो. दरम्यान, देशाच्या सुवर्णसाठ्याचे मूल्य २.६६९ अब्ज डॉलरने वाढून १०५.२० अब्ज डॉलर झाले. याशिवाय, विशेष रेखांकन अधिकार (SDRs) १८.६२ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मधील भारताची राखीव स्थिती ४.७८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे रुपयावर दबाव

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर भारतीय रुपयावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला परकीय चलन बाजारात डॉलरची विक्री करून हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे सलग काही आठवड्यांत परकीय चलनसाठ्यात घट झाली होती. मात्र, आता त्यात वाढ होताना दिसत आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, ३ जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलनसाठ्याचा प्रमुख घटक असलेल्या परकीय चलन मालमत्तेत ४.५१ अब्ज डॉलरची वाढ झाली. त्यामुळे हा साठा ५४५.५७८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. डॉलरच्या तुलनेत मोजल्या जाणाऱ्या या मालमत्तेमध्ये युरो, पाउंड, येन यांसारख्या इतर प्रमुख चलनांच्या मूल्यातील चढ-उताराचाही परिणाम होत असतो.

आरबीआयचे मार्केटवर लक्ष

आरबीआयने म्हटले आहे की, ते परकीय चलन बाजारातील घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवते आणि रुपयातील अत्यधिक चढउतार रोखण्यासाठी व बाजाराची स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेप करते. पण, मध्यवर्ती बँक निश्चित विनिमय दराच्या उद्दिष्टाने काम करत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, मजबूत परकीय चलन साठा हे भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याचे लक्षण आहे. यामुळे रुपयाला आधार मिळतो, आयातीचा दबाव कमी होण्यास मदत होते आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होते.

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Web Title: Indian economy rise in foreign exchange reserves government coffers reach 67419 billion

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Published On: Jul 11, 2026 | 03:43 PM

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