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Iran Nuclear: 14-कलमी शांतता कराराच्या चिंधड्या उडवत इराणचे अणु ठिकाणांवर गुप्त मिशन; सॅटेलाइट इमेजेसने सत्य आले समोर

Updated On: Jul 11, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

Iran Nuclear Program: पर्चिन आणि पिकॅक्स माउंटनसारख्या संवेदनशील ठिकाणी सुरू असलेल्या दुरुस्ती आणि हालचालींच्या छायाचित्रांमुळे इराणने कराराचे उल्लंघन केले आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

iran rebuilding nuclear sites parchin pickaxe mountain satellite images us tension mou violation

युद्धाच्या काळात इराणने आपल्या अणु ठिकाणांची पुनर्बांधणी केली का? उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांमुळे अमेरिकेला चिंता वाढली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अणु ठिकाणांची गुपित पुनर्बांधणी
  • उपग्रहाने उघड केले गुपित
  • वाढता जागतिक तणाव

Iran rebuilding nuclear sites satellite images 2026 : पश्चिम आशियातील युद्धाची धग अजून पूर्णपणे शांत झालेली नसतानाच, आता संपूर्ण जगाचा थरकाप उडवणारी एक अत्यंत खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. अमेरिका आणि इराण ( Iran) या दोन्ही कट्टर शत्रू देशांमध्ये काही दिवसांपूर्वीच अत्यंत मुत्सद्देगिरीने एक महत्त्वाचा १४-कलमी सामंजस्य करार (MoU) झाला होता. या करारांतर्गत इराणने अण्वस्त्रे (Nuclear Weapons) विकसित न करण्याचे आणि शांतता राखण्याचे वचन दिले होते. मात्र, हा करार होऊन काही दिवस उलटत नाहीत तोच इराणने पाठीत खंजीर खुपसल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेच्या गुप्तहेर उपग्रहांनी (Satellite Images) घेतलेल्या ताज्या छायाचित्रांमुळे इराण आपल्या संशयास्पद आणि अत्यंत संवेदनशील अणु ठिकाणांची अतिशय वेगाने पुनर्बांधणी करत असल्याचे उघड झाले आहे.

‘सीएनएन’ (CNN) या जागतिक वृत्तसंस्थेने ‘इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स अँड इंटरनॅशनल सिक्युरिटी’च्या सहकार्याने इराणच्या अणुप्रकल्पांच्या ताज्या उपग्रह प्रतिमांचे सखोल विश्लेषण केले आहे. या शोध अहवालातील निष्कर्ष अमेरिकेसह संपूर्ण पाश्चात्य जगाची झोप उडवणारे आहेत. या अहवालानुसार, इराणचे सर्वात वादग्रस्त आणि गुप्त अण्वस्त्र चाचणी केंद्र मानल्या जाणाऱ्या ‘पर्चिन अणु संकुलात’ (Parchin Nuclear Complex) सध्या युद्धपातळीवर हालचाली सुरू आहेत. हे तेच ठिकाण आहे जिथे इराण पूर्वी अण्वस्त्रांशी संबंधित गुप्त स्फोटक चाचण्या करत असल्याचा संशय आंतरराष्ट्रीय समुदायाला होता.

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पर्चिन आणि पिकॅक्स माउंटनवरील संशयास्पद हालचाली

काही महिन्यांपूर्वी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात पर्चिन संकुलाचे मोठे नुकसान झाले होते. या हल्ल्यापूर्वी इराणने या संकुलाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याभोवती काँक्रीटचा एक अत्यंत मजबूत संरक्षक थर उभारला होता. ताज्या उपग्रह छायाचित्रांवरून असे दिसून येते की, जून आणि जुलै २०२६ या दोन महिन्यांत इराणने या उद्ध्वस्त झालेल्या भागाची केवळ दुरुस्तीच केली नाही, तर तिथे नवे आणि अधिक मजबूत बांधकाम देखील सुरू केले आहे. यामुळे इराण आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अटी धाब्यावर बसवून पुन्हा एकदा अण्वस्त्र निर्मितीच्या दिशेने पावले टाकत असल्याचा संशय बळावला आहे.

credit – social media and Twitter

पर्चिन व्यतिरिक्त ‘पिकॅक्स माउंटन’ (Pickaxe Mountain) या इराणच्या अत्यंत सुरक्षित आणि पर्वती भागातील अणुसुविधेमध्येही मोठ्या प्रमाणावर हालचाली टिपल्या गेल्या आहेत. उपग्रहाने घेतलेल्या फोटोंमध्ये या डोंगराच्या आत असलेल्या गुप्त बोगद्यांच्या (Tunnels) आसपास आणि आत जड वाहनांची मोठी ये-जा दिसून येत आहे. संरक्षण तज्ञांच्या मते, भुयारी बोगद्यांमधील ही हालचाल अमेरिकेसोबत झालेल्या शांतता कराराच्या अटींशी पूर्णपणे विसंगत आहे. इराण इथे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांशिवाय (IAEA Monitors) मोठ्या प्रमाणावर गुप्त काम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

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प्रमुख अणु केंद्रांची स्थिती आणि क्षेपणास्त्र तळांची दुरुस्ती

या धक्कादायक अहवालात एक दिलासादायक बाब म्हणजे, इराणचे मुख्य आणि अधिकृत अणुप्रकल्प असलेल्या ‘इस्फहान’, ‘फोर्डो’ आणि ‘नतान्झ’ (Isfahan, Fordo, Natanz) या प्रमुख सुविधांवर सध्या कोणतीही मोठी किंवा संशयास्पद नवीन हालचाल दिसून आलेली नाही. मात्र, दुसरीकडे इराणच्या काही गुप्त आणि भूमिगत क्षेपणास्त्र साठवणूक केंद्रांवर (Missile Storage Sites) दुरुस्ती आणि बांधकामाची कामे अत्यंत वेगाने सुरू झाल्याची चिन्हे आहेत. अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांनी इराणच्या या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाबद्दल आधीच तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या ऐतिहासिक १४-कलमी सामंजस्य करारामध्ये, इराणने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) थेट देखरेखीखाली आपल्याकडील समृद्ध युरेनियमचा (Enriched Uranium) साठा नष्ट करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही दिवसांतच इराणने त्याच्या अटींचे उल्लंघन करण्यास सुरुवात केल्याचे या फोटोंवरून सिद्ध होत आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धबंदी आणि करार संपुष्टात आल्याची घोषणा आधीच केली असून, त्यातच आता या नवीन उपग्रह प्रतिमा समोर आल्यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी आणि राजनैतिक तणाव सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे.

Web Title: Iran rebuilding nuclear sites parchin pickaxe mountain satellite images us tension mou violation

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Published On: Jul 11, 2026 | 06:30 PM

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