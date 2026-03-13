Iran-Israel War: इराणमधील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. शुक्रवारी, ‘ब्रेंट क्रूड’ तेलाच्या किमतीने पुन्हा एकदा १०० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला. किमतींमधील या वाढीचा परिणाम जगभरातील विविध उद्योगांवर—भारतातील उद्योगांसह—होत आहे; आणि याचे पडसाद आता भारतातील ‘पॅकेज्ड वॉटर’ (बाटलीबंद पाणी) उद्योगामध्येही उमटू लागले आहेत.
भारतातील बाटलीबंद पाण्याच्या बाजारपेठेचे मूल्य अंदाजे ५ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. उन्हाळ्याच्या हंगामाच्या अगदी तोंडावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली ही वाढ, कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, संघर्षामुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे प्लास्टिकच्या बाटल्या, झाकणे (कॅप्स), लेबल्स आणि पुठ्ठ्याचे खोके यांसारखे पॅकेजिंग साहित्य अधिक महाग झाले आहे; या वाढीव खर्चाचा सर्वाधिक फटका लहान प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांना बसत आहे.
पाण्याची बाटली अधिक महाग का होत आहे?
कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे ‘पॉलिमर’चा (बहुवारिकांचा) खर्च वाढला आहे; प्लास्टिकच्या बाटल्यांच्या निर्मितीसाठी पॉलिमर हाच मुख्य कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. प्लास्टिकच्या बाटल्यांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ती १७० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली आहे. बाटल्यांच्या झाकणांची (कॅप्सची) किंमत दुप्पटीपेक्षाही अधिक झाली असून, ती ०.४५ रुपये प्रति नग इतकी झाली आहे. पुठ्ठ्याचे खोके, लेबल्स आणि चिकटपट्ट्या (अॅडेसिव्ह टेप्स) यांसारखे साहित्यही लक्षणीयरीत्या महाग झाले आहे.
अंदाजे २,००० लहान प्रमाणावर बाटलीबंद पाण्याची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांनी वितरकांसाठी आपल्या उत्पादनांच्या किमतीत बाटलीमागे सुमारे १ रुपयाने वाढ केली आहे (ही वाढ साधारणपणे ५ टक्क्यांच्या घरात आहे). उद्योग संघटनांनी असा इशारा दिला आहे की, येत्या काही दिवसांत ही किंमत वाढ १० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचू शकते. साधारणपणे, ग्राहक एक लिटर पाण्याच्या बाटलीसाठी २० रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मोजतात.
सध्या, किरकोळ विक्रीच्या किमतींवर (रिटेल प्राइसेसवर) फारसा परिणाम झालेला नाही; कारण ‘बिसलेरी’, ‘किन्ले’, ‘अॅक्वाफिना’ आणि ‘रिलायन्स’ यांसारख्या क्षेत्रातील बड्या कंपन्या वाढत्या खर्चाचा हा बोजा स्वतःच उचलत आहेत. मात्र, बाजारातील लहान उत्पादकांसाठी हा पर्याय व्यवहार्य किंवा परवडणारा नाही. जर हा संघर्ष दीर्घकाळापर्यंत असाच सुरू राहिला, तर नजीकच्या भविष्यात बाटलीबंद पाण्याच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील ‘प्रीमियम मिनरल वॉटर’ (उच्च दर्जाचे खनिज पाणी) बाजारपेठेचे मूल्य अंदाजे ४०० दशलक्ष डॉलर्स इतके असून, या क्षेत्रात वेगाने वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी, एकूण बाजारपेठेत ‘प्रीमियम वॉटर’ विभागाचा वाटा ८ टक्के इतका होता; तर २०२१ मध्ये हा वाटा केवळ १ टक्का इतकाच होता. ‘आवा’ (Aava) या खनिज पाण्याच्या ब्रँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शिरोय मेहता यांच्या मते, कंपनीने आपल्या बाटल्यांच्या पुनर्विक्रेत्यांसाठीच्या किमतींमध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.
शिरोय मेहता यांनी नमूद केले की, ग्राहक अप्रभावित राहावेत याची खात्री करण्यासाठी, बहुतांश कंपन्या अजूनही ४० ते ५० टक्के अतिरिक्त खर्च स्वतःच सोसत आहेत. तथापि, उन्हाळ्याचा मुख्य हंगाम तोंडावर आलेला असताना, ही परिस्थिती पेय उद्योगासमोर एक मोठे आव्हान म्हणून उभी राहत आहे.