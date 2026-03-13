Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!

लोणी काळभोर आणि कदम वाकवस्ती ग्रामपंचायतीच्या नजीकच्या भागात असलेल्या MIT ADT university मध्ये दोन्ही गावातील कचरा टाकला जातो.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:39 PM

लोणी काळभोर आणि कदम वाकवस्ती ग्रामपंचायतीच्या नजीकच्या भागात असलेल्या MIT ADT university मध्ये दोन्ही गावातील कचरा टाकला जातो. मुळा मुठा नदीच्या जवळ टाकल्या जाणाऱ्या या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिक, कपडे व इतर घरगुती व दुकानचा कचरा सामील असतो. हा कचरा वेचायला आलेली मंडळी रिसायकल होणारा भाग उचलून घेते व बाकीचा कचरा पेटवून देते. परिणामी या कचऱ्याचा धूर एमआयटी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये शिरतो. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खास करून या धुराचा त्रास आहे. विद्यार्थी शिक्षणासाठी दिवसभर कॅम्पस मध्ये असतात पण अभ्यास करत असताना या विद्यार्थ्यांना धुराचा सामना करावा लागतो.

Published On: Mar 13, 2026 | 04:39 PM

