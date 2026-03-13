मोदी सरकारच्या विरोधात ‘वंचित’चा एल्गार! पुतळा जाळण्यावरून पोलिसांशी झटापट; एपस्टीन फाईलवर केले प्रश्न

आंदोलनकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर तीव्र टीका करत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. कथित एपस्टीन फाईलमध्ये नाव आल्याच्या आरोपांचा तसेच फ्रान्ससोबत झालेल्या राफेल कराराचा उल्लेख करत सरकारने या विषयांवर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच अमेरिकेसोबत झालेल्या विविध करारांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती बिघडू नये म्हणून पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत पुतळा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काही कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य सदस्य तथा नगरसेवक अमित भुईगळ, राज्य प्रवक्ते तय्यब जफर, नगरसेविका करुणा जाधव, पश्चिम जिल्हा निरीक्षक योगेश बन, पूर्व जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर तायडे, पश्चिम जिल्हाध्यक्ष रूपचंद गाडेकर, युवा जिल्हाध्यक्ष सतीश गायकवाड, महिला जिल्हाध्यक्ष कोमल हिवाळे, पश्चिम शहराध्यक्ष पंकज बनसोडे, युवा शहराध्यक्ष (मध्य) संदीप जाधव, युवा शहराध्यक्ष (पश्चिम) राहुल मकासरे, भावी गवई, प्रवीण जाधव, महिला शहराध्यक्ष साधना पठारे, मिलिंद बोर्डे, अशोक खिल्लारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शहरातील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, स्थानिक महिला सहभागी झाले होत्या.
कथित एपस्टीन फाईल प्रकरणाकडे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी दुर्लक्ष कसे केले, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित आरोपांबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि नागरिकांसमोर वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. विविध आंतरराष्ट्रीय करारांबाबत पारदर्शकता ठेवावी, असेही आंदोलकांनी सांगितले.
