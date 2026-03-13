Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Purandar It Park The Purandar It Park Is Set To Be Established On 1500 Acres Of Land In Purandar

Purandar IT Park: पुरंदरला दीड हजार एकरावर होणार पुरंदर आयटी पार्क

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरु आहे. शिवतारे यांनी प्रस्तावित केलेल्या पुरंदर आयटी पार्कबाबत २४ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वतः मान्यता दिली होती.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:21 PM
Purandar IT Park, Pune IT News, Vijay Shivtare,

Purandar IT Park: पुरंदरला दीड हजार एकरावर होणार पुरंदर आयटी पार्क

Follow Us:
Follow Us:
  • पुरंदर तालुक्यात आयटी पार्कवर आता शिक्कामोर्तब
  • आयटी कंपन्यांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात आयटी पार्कला जागा देण्याची तयारी
  • शिवतारे यांनी प्रस्तावित केलेल्या पुरंदर आयटी पार्कबाबत २४ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वतः मान्यता
Purandar IT Park: पुण्यातून आयटी कंपन्यांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात आयटी पार्कला जागा देण्याची तयारी आमदार विजय शिवतारे यांनी दर्शवली होती. त्या अनुषंगाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महसूल विभागाकडे प्रस्तावित ५७२ हेक्टर म्हणजेच जवळपास दीड हजार एकर जागा हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिली आहे. आमदार विजय शिवतारे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर ते बोलत होते.

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरु आहे. शिवतारे यांनी प्रस्तावित केलेल्या पुरंदर आयटी पार्कबाबत २४ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वतः मान्यता दिली होती. पुढे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उपलब्ध जागेचा अहवाल मागवला. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही तातडीने व्हावी अशी मागणी शिवतारे यांनी केली होती. त्यावर बोलताना उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले, पुण्यातील कंपन्यांचे वाहतूक कोंडी आणि अन्य समस्यांमुळे स्थलांतर होत असल्याची बाब चिंताजनक असल्याने शिवतारे यांची मागणी रास्त आहे. पुरंदर आयटी पार्कसाठी ३ एप्रिल २०२५ रोजी उद्योग मंत्र्यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाकडून उद्योग विभागाला प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. नुकतीच २७ फेब्रुवारी रोजी महसूल विभागाकडे या जागेची मागणी करण्यात आल्याचेही नामदार नाईक यांनी सांगितले. यावर जागा हस्तांतरणाची कार्यवाही तातडीने करावी आणि विधिमंडळात या आयटी पार्कची घोषणा करावी अशी मागणी शिवतारे यांनी केली.

मराठवाड्याची चिंता वाढली! उन्हाच्या तडाख्याने धरणांतील पाणीपातळी घटली; जायकवाडीत ७२% साठा शिल्लक

यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव कॅबिनेट समोर लवकरच आणला जाईल. तसेच पुरंदर आयटी पार्कची मी आजच घोषणा करीत असल्याचे सांगितले. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापूर्वी महसूल विभागाच्या जमिनीवर अशा पद्धतीने उद्योग उभारणीचे काम केलेले आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून महसूल विभागाची जागा हस्तांतरण प्रक्रिया वेगवान करण्याबाबत सरकार हालचाली करेल असेही सामंत म्हणाले.

आयटी पार्कवर शिक्कामोर्तब – शिवतारे

दरम्यान या घोषणेनंतर आमदार विजय शिवतारे यांनी आनंद व्यक्त केला. पुरंदर तालुक्यात आयटी पार्कवर आता शिक्कामोर्तब झाले असून लवकरात लवकर हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी मी पुढील काळातही पाठपुराव्यात सातत्य ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे.

प्रस्तावित गाव व क्षेत्रफळ पुढील प्रमाणे –

चांबळी – १८५.६८ हेक्टर
दिवे – १८८.८३ हेक्टर
कोडीत बु – १२४.१ हेक्टर
कोडीत खु – ७३.९३ हेक्टर
एकूण* – ५७२.५४ हेक्टर (१४८४ एकर).

 

Web Title: Purandar it park the purandar it park is set to be established on 1500 acres of land in purandar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 04:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळणार? “…प्रयत्न करू”; उदय सामंत
1

आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळणार? “…प्रयत्न करू”; उदय सामंत

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी
2

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

Mar 13, 2026 | 05:14 PM
Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Mar 13, 2026 | 05:13 PM
LPG Gas Shortage: हातगाड्यापासून पंचतारांकितला ‘गॅस ‘ची झळ; वडापाव, मिसळसाठी जादा दर, हॉटेलमधील जेवणाला पूर्णविराम

LPG Gas Shortage: हातगाड्यापासून पंचतारांकितला ‘गॅस ‘ची झळ; वडापाव, मिसळसाठी जादा दर, हॉटेलमधील जेवणाला पूर्णविराम

Mar 13, 2026 | 05:12 PM
आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

Mar 13, 2026 | 05:12 PM
रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता; अध्यक्षपदी मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्षपदी मधुकर पाटील बिनविरोध

रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता; अध्यक्षपदी मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्षपदी मधुकर पाटील बिनविरोध

Mar 13, 2026 | 05:07 PM
दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

Mar 13, 2026 | 05:03 PM
Rahul Gandhi Tea Party : संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची ‘चायपार्टी’! राहुल गांधींवर भाजपने साधला निशाणा

Rahul Gandhi Tea Party : संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची ‘चायपार्टी’! राहुल गांधींवर भाजपने साधला निशाणा

Mar 13, 2026 | 04:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

Mar 13, 2026 | 04:50 PM
Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!

Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!

Mar 13, 2026 | 04:39 PM
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM