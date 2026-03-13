Purandar IT Park: पुरंदरला दीड हजार एकरावर होणार पुरंदर आयटी पार्क

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरु आहे. शिवतारे यांनी प्रस्तावित केलेल्या पुरंदर आयटी पार्कबाबत २४ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वतः मान्यता दिली होती. पुढे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उपलब्ध जागेचा अहवाल मागवला. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही तातडीने व्हावी अशी मागणी शिवतारे यांनी केली होती. त्यावर बोलताना उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले, पुण्यातील कंपन्यांचे वाहतूक कोंडी आणि अन्य समस्यांमुळे स्थलांतर होत असल्याची बाब चिंताजनक असल्याने शिवतारे यांची मागणी रास्त आहे. पुरंदर आयटी पार्कसाठी ३ एप्रिल २०२५ रोजी उद्योग मंत्र्यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाकडून उद्योग विभागाला प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. नुकतीच २७ फेब्रुवारी रोजी महसूल विभागाकडे या जागेची मागणी करण्यात आल्याचेही नामदार नाईक यांनी सांगितले. यावर जागा हस्तांतरणाची कार्यवाही तातडीने करावी आणि विधिमंडळात या आयटी पार्कची घोषणा करावी अशी मागणी शिवतारे यांनी केली.
यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव कॅबिनेट समोर लवकरच आणला जाईल. तसेच पुरंदर आयटी पार्कची मी आजच घोषणा करीत असल्याचे सांगितले. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापूर्वी महसूल विभागाच्या जमिनीवर अशा पद्धतीने उद्योग उभारणीचे काम केलेले आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून महसूल विभागाची जागा हस्तांतरण प्रक्रिया वेगवान करण्याबाबत सरकार हालचाली करेल असेही सामंत म्हणाले.
दरम्यान या घोषणेनंतर आमदार विजय शिवतारे यांनी आनंद व्यक्त केला. पुरंदर तालुक्यात आयटी पार्कवर आता शिक्कामोर्तब झाले असून लवकरात लवकर हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी मी पुढील काळातही पाठपुराव्यात सातत्य ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे.
प्रस्तावित गाव व क्षेत्रफळ पुढील प्रमाणे –
चांबळी – १८५.६८ हेक्टर
दिवे – १८८.८३ हेक्टर
कोडीत बु – १२४.१ हेक्टर
कोडीत खु – ७३.९३ हेक्टर
एकूण* – ५७२.५४ हेक्टर (१४८४ एकर).