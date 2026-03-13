Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोठी बातमी! ‘या’ राज्याच्या विधानसभेला Bomb ने उडवण्याची धमकी; 16 मार्चला राज्यसभेसाठी…

16 मार्च रोजी बिहारमध्ये राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. बॉम्बने विधानभवन उडवण्याची धमकी प्राप्त होताच बिहार विधानसभेची सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:27 PM
बिहार विधानसभेला बॉम्बची धमकी (फोटो- बिहार विधानसभा)

बिहार विधानसभेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी
ईमेलद्वारे दिली गेली धमकी 
सुरक्षा व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात वाढ

Bihar Assembly Threat: आज बिहार राज्याच्या विधानसभेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. यामुळे बिहारमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. ईमेलद्वारे बॉम्बने विधानभवन उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ईमेल प्राप्त होताच विधानसभा अध्यक्षांनी एक महत्वाची बैठक बोलावली. या इमेलचा तातडीने तपास करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. एक दोन दिवस आधी महाराष्ट्र विधानसभेला देखील धमकी प्राप्त झाली होती.

16 मार्च रोजी बिहारमध्ये राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. बॉम्बने विधानभवन उडवण्याची धमकी प्राप्त होताच बिहार विधानसभेची सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. हा ईमेल कोणी पाठवला कुठून आला याचा तपास वेगाने केला जात आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Published On: Mar 13, 2026 | 04:23 PM

