Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Income Tax Act 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात ऐतिहासिक बदल अपेक्षित आहेत. टॅक्स स्लॅब, HRA सवलत आणि ८०सी च्या मर्यादेत सरकार काय नवीन नियम आणणार आहे?

Updated On: Jan 20, 2026 | 04:58 PM
इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या (photo Credit - X)

इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या (photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल!
  • टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत
  • काय बदलणार? जाणून घ्या
नवी दिल्ली: येत्या २८ जानेवारी २०२६ पासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. रविवारी, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वात मोठा बदल हा प्राप्तिकर कायद्यात (Income Tax Act) होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. १९६१ चा जुना कायदा बदलून त्याजागी ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. पगारदार कर्मचारी, मध्यमवर्ग आणि पेन्शनधारकांसाठी या बजेटमध्ये कोणते महत्त्वाचे बदल असू शकतात, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे

१. ऐतिहासिक बदल: १९६१ चा कायदा होणार इतिहासजमा

गेल्या सहा दशकांपासून सुरू असलेला ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ पूर्णपणे रद्द करून त्याजागी अधिक सोपा आणि सुटसुटीत ‘नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५’ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू केला जाऊ शकतो. सध्या ८०सी आणि ८०डी सारख्या अनेक कलमांमुळे टॅक्स सिस्टीम गुंतागुंतीची झाली आहे. नवीन कायद्यात या सवलतींचे सुसूत्रीकरण करून आयटीआर (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी केली जाईल.

२. पुणे, बंगळुरू, हैदराबादमध्ये राहणाऱ्यांना HRA मध्ये मोठा फायदा

सध्याच्या नियमानुसार, केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार शहरांनाच मेट्रो शहरे मानले जाते. या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% रक्कम घरभाडे भत्ता (HRA) म्हणून टॅक्स सवलतीसाठी क्लेम करता येते. इतर शहरांसाठी ही मर्यादा ४०% आहे. २०२६ च्या बजेटमध्ये पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबाद यांसारख्या विकसित शहरांचा समावेश ‘मेट्रो’ यादीत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या शहरांतील लाखो कर्मचाऱ्यांची टॅक्स बचत वाढणार आहे.

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

३. स्टँडर्ड डिडक्शन ७५ हजारांवरून १ लाखावर?

वाढत्या महागाईचा विचार करता, नवीन कर प्रणालीतील (New Tax Regime) ७५,००० रुपयांची मानक वजावट (Standard Deduction) वाढवून १,००,००० रुपये केली जाऊ शकते. यामुळे पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारकांचे करपात्र उत्पन्न थेट २५,००० रुपयांनी कमी होईल आणि हातात येणारा पगार (In-hand Salary) वाढेल.

४. नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) होणार अधिक आकर्षक

सरकारचे मुख्य लक्ष नवीन कर प्रणालीवर आहे. सध्या ७.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त आहे. ही मर्यादा ८.५ लाख ते ९ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, ५% आणि १०% टॅक्स स्लॅबची व्याप्ती वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते.

५. ८०सी आणि गृहकर्ज व्याज मर्यादेत वाढ

कलम ८०सी: २०१४ पासून ८०सी अंतर्गत मिळणारी दीड लाखांची सवलत बदललेली नाही. ती वाढवून २.५ लाख करण्याची मागणी होत आहे.

गृहकर्ज (Home Loan): रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जाच्या व्याजावरील सूट २ लाखांवरून ३ लाख केली जाऊ शकते.

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतरच या प्रस्तावित बदलांवर शिक्कामोर्तब होईल. मात्र, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार या ऐतिहासिक बदलांच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

Web Title: Income tax act changes 2026 tax slab hra rules update marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार
1

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक
2

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?
3

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा
4

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Jan 22, 2026 | 08:33 AM
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM