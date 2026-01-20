Narendra Modi UAE Visit: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: अमेरिकेच्या करवाढीच्या दबावाखाली असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मोठा करार मिळाला आहे. केवळ तीन तासांच्या वाटाघाटींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे १८ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार करार केला. पाकिस्तान ज्या देशाला जवळचा मानतो त्या देशाशी हा करार करण्यात आला. या करारानुसार, दोन्ही देशांनी २०३२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंतचा व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीचे (यूएई) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी एक दिवस आधी दिल्लीला भेट दिली तेव्हा त्यांनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तास चर्चा केली. या काळात, भारत आणि यूएईने संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानातील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी एक करार केला. पाकिस्तान आणि अमेरिका दोघेही या वाटाघाटींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असताना, भारताने ज्या सहजतेने करार पूर्ण केला तो दोन्ही देशांसाठी मोठा धक्का होता.
शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, “पंतप्रधान मोदींसोबतची आजची बैठक खूप सकारात्मक होती आणि दोन्ही देशांनी विविध आर्थिक प्रगतीवर चर्चा केली. या भेटीदरम्यान, भारतासोबत एक व्यापार करार करण्यात आला, जो भविष्यातील आर्थिक प्रगती आणि दोन्ही देशांसाठी द्विपक्षीय फायद्यांच्या उद्देशाने आहे.” पंतप्रधान मोदींनी यूएईच्या अध्यक्षांसोबतच्या त्यांच्या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिले की, “माझे भाऊ शेख मोहम्मद यांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. आम्ही आमच्या दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय संबंध कसे मजबूत करायचे यावर सविस्तर चर्चा केली.”
لقد كان من دواعي سروري البالغ أن أستقبل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامتي في 7 لوك كاليان مارغ. لقد تأثرتُ كثيرًا بلفتته الكريمة بزيارة دلهي هذا المساء. وقد ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا بهدف تعزيز الصداقة المتينة والمتعددة الأوجه بين الهند والإمارات… pic.twitter.com/KIZJjN6XGj — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026
भारत आणि यूएईने २०३२ पर्यंत परस्पर व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढवण्यावर सहमती दर्शविली. दोन्ही देश एमएसएमई, डिजिटल व्यापार आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश यावर काम करतील. उच्च तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, विशेष ऑपरेशन्स, प्रशिक्षण आणि दहशतवादविरोधी क्षेत्रात एकत्र काम करण्यासही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. भारतीय कंपन्यांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रासाठी एलएनजी पुरवठा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. दोन्ही देशांनी नागरी अणुऊर्जा आणि अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावरही सहमती दर्शविली.