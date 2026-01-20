Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

अमेरिकेच्या करवाढीच्या दबावाखाली असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मोठा करार मिळाला आहे. केवळ तीन तासांच्या वाटाघाटींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०० अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे १८ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार करार केला.

Updated On: Jan 20, 2026 | 04:05 PM
Narendra Modi UAE Visit: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Narendra Modi UAE Visit: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताच्या पंतप्रधानांनी तीन तासांत घेतले महत्वाचे निर्णय
  • भारत-यूएई यांच्यात २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार
  • २०३२ पर्यंत आर्थिक भविष्य घडवणारा केला करार
 

India UAE Economic Deal: अमेरिकेच्या करवाढीच्या दबावाखाली असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मोठा करार मिळाला आहे. केवळ तीन तासांच्या वाटाघाटींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे १८ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार करार केला. पाकिस्तान ज्या देशाला जवळचा मानतो त्या देशाशी हा करार करण्यात आला. या करारानुसार, दोन्ही देशांनी २०३२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंतचा व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीचे (यूएई) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी एक दिवस आधी दिल्लीला भेट दिली तेव्हा त्यांनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तास चर्चा केली. या काळात, भारत आणि यूएईने संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानातील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी एक करार केला. पाकिस्तान आणि अमेरिका दोघेही या वाटाघाटींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असताना, भारताने ज्या सहजतेने करार पूर्ण केला तो दोन्ही देशांसाठी मोठा धक्का होता.

हेही वाचा: NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, “पंतप्रधान मोदींसोबतची आजची बैठक खूप सकारात्मक होती आणि दोन्ही देशांनी विविध आर्थिक प्रगतीवर चर्चा केली. या भेटीदरम्यान, भारतासोबत एक व्यापार करार करण्यात आला, जो भविष्यातील आर्थिक प्रगती आणि दोन्ही देशांसाठी द्विपक्षीय फायद्यांच्या उद्देशाने आहे.” पंतप्रधान मोदींनी यूएईच्या अध्यक्षांसोबतच्या त्यांच्या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिले की, “माझे भाऊ शेख मोहम्मद यांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. आम्ही आमच्या दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय संबंध कसे मजबूत करायचे यावर सविस्तर चर्चा केली.”

भारत आणि यूएईने २०३२ पर्यंत परस्पर व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढवण्यावर सहमती दर्शविली. दोन्ही देश एमएसएमई, डिजिटल व्यापार आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश यावर काम करतील. उच्च तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, विशेष ऑपरेशन्स, प्रशिक्षण आणि दहशतवादविरोधी क्षेत्रात एकत्र काम करण्यासही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. भारतीय कंपन्यांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रासाठी एलएनजी पुरवठा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. दोन्ही देशांनी नागरी अणुऊर्जा आणि अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावरही सहमती दर्शविली.

Web Title: Maharashtra secures 145 trillion investment pledges at davos 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 04:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम
1

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
2

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार
3

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
4

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM