Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तथापि, अर्थसंकल्पापूर्वीच शेअर बाजार मंदी आणि सुस्ती अनुभवत आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:09 PM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’ (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बजेट आधीची बाजार हालचाल सामान्य
  • यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी संधी
  • बाजारात लार्ज-कॅप शेअर्स तुलनेने स्थिर
 

Union Budget 2026: २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तथापि, अर्थसंकल्पापूर्वीच शेअर बाजार मंदी आणि सुस्ती अनुभवत आहे. गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगत असून ज्यामुळे तेजीऐवजी घसरण होताना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे हा ट्रेंड नवा नाही; गेल्या १५ वर्षांच्या आकडेवारीत हे वारंवार दिसून आले आहे. २०१० ते २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास, अर्थसंकल्पापूर्वीचा काळ बाजारासाठी अनेकदा आव्हानात्मक राहिला आहे. निफ्टीने सरासरी कमकुवतपणा आणि बाजूला हालचाली पाहिल्या आहेत. अनेक वर्षांत, अर्थसंकल्पापूर्वीच्या महिन्यात नकारात्मक परतावा नोंदवला गेला आहे. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार त्यांचे स्थान सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने अर्थसंकल्पाभोवती बाजारात तीव्र चढ-उतार येतात.

हेही वाचा: NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

गेल्या दीड दशकात अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात अनिश्चितता हा सर्वात मोठा घटक आहे. कर बदल, भांडवली खर्च, अनुदान आणि वित्तीय तूट याबद्दल अनेकदा स्पष्टता नसते. ही अनिश्चितता नफा बुकिंग वाढवते. परदेशी गुंतवणूकदार अनेकदा जोखीम कमी करण्यासाठी अल्पकालीन गुंतवणूकीतून बाहेर पडतात. परिणामी, अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारावर दबाव राहतो. अर्थसंकल्प सादर होताच, चित्र हळूहळू स्पष्ट होते. त्यांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी बाजाराला थोडा वेळ लागतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पानंतरच्या आठवड्यात थोडीशी सुधारणा दिसून येते. गुंतवणूकदार नवीन क्षेत्र-विशिष्ट संधी शोधतात आणि अनिश्चितता कमी होताच, बाजार स्थिर होऊ लागतो.

३ ते ६ महिन्यांच्या कालावधीत बाजाराची कामगिरी अधिक मजबूत होते. पायाभूत सुविधांवर खर्च, सरकारी गुंतवणूक आणि आर्थिक धोरणांचा परिणाम हळूहळू बाजारात येतो. म्हणूनच, अर्थसंकल्पापूर्वीची कमकुवतपणा अनेकदा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी संधी बनते. लार्ज-कॅप शेअर्स तुलनेने स्थिर असतात, तर स्मॉल-कॅप आणि मिड-कॅप शेअर्स अधिक अस्थिर असतात.

हेही वाचा: Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

वेल्थमिल्स सिक्युरिटीजच्या क्रांती बाथिनी यांच्या मते, अर्थसंकल्प आता पूर्वीसारखी भूमिका बजावत नाही, कारण अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित प्रमुख निर्णय आता जीएसटी कौन्सिल घेते. बाजाराचे लक्ष आता प्रत्यक्ष कर, भांडवली खर्च आणि वित्तीय शिस्तीवर केंद्रित आहे. बाजारातील दबाव अर्थसंकल्पापूर्वी असामान्य नाही. अर्थसंकल्पानंतरचा महिना अनेकदा मागील महिन्याच्या उलट असतो आणि जागतिक ट्रेंड आणि तरलता यांचा दीर्घकालीन बाजारावर जास्त प्रभाव पडतो. अल्पकालीन अस्थिरता कायम राहू शकते, परंतु दीर्घकालीन परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी, घाबरून निर्णय घेण्यापेक्षा संतुलित धोरण अवलंबणे चांगले.

Web Title: Stock market trends ahead of union budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 
1

Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार ‘Holiday’ ला अर्थसंकल्प सादर 

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?
2

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल
3

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Indian Stock Market: जागतिक तणाव ओसरताच शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स–निफ्टीत मोठी झेप
4

Indian Stock Market: जागतिक तणाव ओसरताच शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स–निफ्टीत मोठी झेप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

Jan 22, 2026 | 05:51 PM
Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Jan 22, 2026 | 05:50 PM
Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 05:47 PM
Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Jan 22, 2026 | 05:46 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Jan 22, 2026 | 05:44 PM
Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

Jan 22, 2026 | 05:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM