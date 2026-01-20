Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

Union Budget 2026: २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तथापि, अर्थसंकल्पापूर्वीच शेअर बाजार मंदी आणि सुस्ती अनुभवत आहे. गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगत असून ज्यामुळे तेजीऐवजी घसरण होताना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे हा ट्रेंड नवा नाही; गेल्या १५ वर्षांच्या आकडेवारीत हे वारंवार दिसून आले आहे. २०१० ते २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास, अर्थसंकल्पापूर्वीचा काळ बाजारासाठी अनेकदा आव्हानात्मक राहिला आहे. निफ्टीने सरासरी कमकुवतपणा आणि बाजूला हालचाली पाहिल्या आहेत. अनेक वर्षांत, अर्थसंकल्पापूर्वीच्या महिन्यात नकारात्मक परतावा नोंदवला गेला आहे. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार त्यांचे स्थान सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने अर्थसंकल्पाभोवती बाजारात तीव्र चढ-उतार येतात.
गेल्या दीड दशकात अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात अनिश्चितता हा सर्वात मोठा घटक आहे. कर बदल, भांडवली खर्च, अनुदान आणि वित्तीय तूट याबद्दल अनेकदा स्पष्टता नसते. ही अनिश्चितता नफा बुकिंग वाढवते. परदेशी गुंतवणूकदार अनेकदा जोखीम कमी करण्यासाठी अल्पकालीन गुंतवणूकीतून बाहेर पडतात. परिणामी, अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारावर दबाव राहतो. अर्थसंकल्प सादर होताच, चित्र हळूहळू स्पष्ट होते. त्यांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी बाजाराला थोडा वेळ लागतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पानंतरच्या आठवड्यात थोडीशी सुधारणा दिसून येते. गुंतवणूकदार नवीन क्षेत्र-विशिष्ट संधी शोधतात आणि अनिश्चितता कमी होताच, बाजार स्थिर होऊ लागतो.
३ ते ६ महिन्यांच्या कालावधीत बाजाराची कामगिरी अधिक मजबूत होते. पायाभूत सुविधांवर खर्च, सरकारी गुंतवणूक आणि आर्थिक धोरणांचा परिणाम हळूहळू बाजारात येतो. म्हणूनच, अर्थसंकल्पापूर्वीची कमकुवतपणा अनेकदा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी संधी बनते. लार्ज-कॅप शेअर्स तुलनेने स्थिर असतात, तर स्मॉल-कॅप आणि मिड-कॅप शेअर्स अधिक अस्थिर असतात.
वेल्थमिल्स सिक्युरिटीजच्या क्रांती बाथिनी यांच्या मते, अर्थसंकल्प आता पूर्वीसारखी भूमिका बजावत नाही, कारण अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित प्रमुख निर्णय आता जीएसटी कौन्सिल घेते. बाजाराचे लक्ष आता प्रत्यक्ष कर, भांडवली खर्च आणि वित्तीय शिस्तीवर केंद्रित आहे. बाजारातील दबाव अर्थसंकल्पापूर्वी असामान्य नाही. अर्थसंकल्पानंतरचा महिना अनेकदा मागील महिन्याच्या उलट असतो आणि जागतिक ट्रेंड आणि तरलता यांचा दीर्घकालीन बाजारावर जास्त प्रभाव पडतो. अल्पकालीन अस्थिरता कायम राहू शकते, परंतु दीर्घकालीन परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी, घाबरून निर्णय घेण्यापेक्षा संतुलित धोरण अवलंबणे चांगले.