Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अर्थसंकल्पातून पिंपरी- चिंचवडच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा; आमदार गोरखे यांनी सरकारचे मानले आभार

अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदींबद्दल समाधान व्यक्त करत आमदार गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारचे आभार मानले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 06:04 PM
अर्थसंकल्पातून पिंपरी- चिंचवडच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा; आमदार गोरखे यांनी सरकारचे मानले आभार

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी-चिंचवड : राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी विकासाची मोठी संधी घेऊन आला आहे. मेट्रोचा विस्तार, रेल्वे सेवेचे सक्षमीकरण तसेच औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांना निधी मिळाल्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देवाभाऊंनी खऱ्या अर्थाने पिंपरी-चिंचवडला विकासाचे कवच दिले आहे, अशी प्रतिक्रीया आमदार अमित गोरखे यांनी दिली आहे. या अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदींबद्दल समाधान व्यक्त करत आमदार गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारचे आभार मानले.

 

पिंपरी-चिंचवडसाठी अर्थसंकल्पातील ‘सुपर ६’ बूस्टर डोस

१) मेट्रोचा महाविस्तार

पुणे मेट्रो टप्पा-२ ला मंजुरी मिळाली असून रामवाडी-वाघोली, हडपसर-लोणी काळभोर आणि सासवड रोड या मार्गांमुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

२) रेल्वे प्रवाशांना दिलासा

पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन उभारण्यासाठी सुमारे ५,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवड, आकुर्डी आणि तळेगाव येथील नोकरदार, विद्यार्थी तसेच औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. लोकल गाड्यांची संख्या वाढण्यासही मदत होणार आहे.

३) वाहतूक कोंडीतून मुक्ती – महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प

औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मार्गांसाठी सरकारने मोठा निधी जाहीर केला आहे. नाशिक फाटा–खेड मार्गासाठी ७,८०८ कोटी, तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर मार्गासाठी ४,००० कोटी, पुणे–शिरूर मार्गासाठी ७,५१५ कोटी. या प्रकल्पांमुळे उद्योगनगरीतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.

४) उद्योगांचे जागतिक केंद्र – GCC

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसर ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर’ (GCC) साठी देशातील महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. या माध्यमातून सुमारे ४ लाख उच्च-कुशल रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून याचा लाभ आयटी व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तरुणांना होणार आहे.

५) स्टार्टअप आणि गेमिंग हब

पुण्यातील स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी ५० हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य तसेच गेमिंग उद्योगासाठी २९५ हून अधिक स्टुडिओ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील तंत्रज्ञानाभिमुख तरुणांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.

६) पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

पुरंदर विमानतळासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योगांना थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाणे अधिक सोपे होईल.

सामाजिक न्यायालाही प्राधान्य

शहराच्या विकासाबरोबरच सरकारने सामाजिक न्यायालाही महत्त्व दिले आहे, असे सांगताना आमदार गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. तसेच अनुसूचित जातींसाठी २३,१५० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करून वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी सरकारची कटिबद्धता अधोरेखित झाली आहे.

तसेच दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रशासकीय शिस्तीचा वारसा जपण्यासाठी त्यांच्या नावाने ‘अजित पवार गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’, भव्य स्मारक तसेच ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पिंपरी-चिंचवडच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पातून भरघोस तरतूद केल्याबद्दल आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

हे सुद्धा वाचा : केवळ मोठे आकडे अन् पोकळ घोषणा, प्रत्यक्षात मात्र…; अर्थसंकल्पावरुन काँग्रेसची टीका

Web Title: Mla amit gorkhe has reacted to the budget presented by devendra fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 06:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केवळ मोठे आकडे अन् पोकळ घोषणा, प्रत्यक्षात मात्र…; अर्थसंकल्पावरुन काँग्रेसची टीका
1

केवळ मोठे आकडे अन् पोकळ घोषणा, प्रत्यक्षात मात्र…; अर्थसंकल्पावरुन काँग्रेसची टीका

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक
2

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
3

लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

Maharashtra Budget Live : महामानवांना अर्थसंकल्पातून अभिवादन; चवदार तळे अन् बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळांचा होणार कायापालट
4

Maharashtra Budget Live : महामानवांना अर्थसंकल्पातून अभिवादन; चवदार तळे अन् बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळांचा होणार कायापालट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणी वाढल्या; रिलायन्स समूहाशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीची कारवाई

Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणी वाढल्या; रिलायन्स समूहाशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीची कारवाई

Mar 06, 2026 | 06:14 PM
भारताला या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागणार; Iran-Israel संघर्षावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया

भारताला या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागणार; Iran-Israel संघर्षावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया

Mar 06, 2026 | 06:10 PM
Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!

Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!

Mar 06, 2026 | 06:07 PM
Salman Khan on Kabir Bedi : सलमानने सांगितलं “भारताचे ओरिजिनल टायगर” कोण? इतिहास ५० वर्षांपूर्वीचा

Salman Khan on Kabir Bedi : सलमानने सांगितलं “भारताचे ओरिजिनल टायगर” कोण? इतिहास ५० वर्षांपूर्वीचा

Mar 06, 2026 | 06:04 PM
अर्थसंकल्पातून पिंपरी- चिंचवडच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा; आमदार गोरखे यांनी सरकारचे मानले आभार

अर्थसंकल्पातून पिंपरी- चिंचवडच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा; आमदार गोरखे यांनी सरकारचे मानले आभार

Mar 06, 2026 | 06:04 PM
IND vs NZ T20 WC Final: काय सांगता! न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये शून्य कामगिरी; ट्रॉफीच्या स्वप्नावर पाणी फिरणार?

IND vs NZ T20 WC Final: काय सांगता! न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये शून्य कामगिरी; ट्रॉफीच्या स्वप्नावर पाणी फिरणार?

Mar 06, 2026 | 06:03 PM
Maharashtra Politics: ‘हा विकासाचा मृगजळ…”; उद्धव ठाकरेंची Budget 2026 वर सडकून टीका

Maharashtra Politics: ‘हा विकासाचा मृगजळ…”; उद्धव ठाकरेंची Budget 2026 वर सडकून टीका

Mar 06, 2026 | 05:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM