भारताच्या वस्त्र निर्यातीत झाली मोठी वाढ; 3.16 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली निर्यात

नवी दिल्ली : हस्तकला वस्तूंसह भारताची वस्त्र निर्यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २.१ टक्क्यांनी वाढून ३.१६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, जी २०२४-२५ मध्ये ३.०९ लाख कोटी रुपये होती, असे वस्त्र मंत्रालयाने सांगितले. या क्षेत्राला आर्थिक वर्षाच्या बहुतांश कालावधीत अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्काचा सामना करावा लागला असूनही ही वाढ झाली.
अमेरिका हे या क्षेत्राचे सर्वांत मोठे निर्यात स्थळ आहे. अमेरिकेने २ एप्रिल २०२५ रोजी १० टक्के प्रतिशोधात्मक शुल्क प्रणाली लागू केली. त्यानंतर हे दर सातत्याने वाढत गेले. भारतासाठीचे आयात शुल्क ७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत २५ टक्क्यांपर्यंत आणि २८ ऑगस्टपर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले. ते फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत या पातळीवर राहिले. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकन प्रशासनाने २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी सर्व देशांवर १० टक्के आयात शुल्क लादले.
न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेले व्यापक आयात शुल्क रद्द केले होते. मंत्रालयाने म्हटले की, ही कामगिरी भारतीय वस्त्र उत्पादनांना असलेली स्थिर जागतिक मागणी आणि प्रमुख उत्पादन श्रेणींमध्ये या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता दर्शविते. एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १२० हून अधिक देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीत वार्षिक वाढ नोंदवली गेली, जी भौगोलिक विस्तार दर्शवते.
FPI outflows : 15 दिवसात रू 50000 कोटींचे शेअर परदेशी गुंतवणुकदारांनी विकले, मोठी उलाढाल; बाजाराक खळबळ
प्रमुख बाजारपेठांमध्ये, संयुक्त अरब अमिराती (२२.३ टक्के), युनायटेड किंगडम (७.८ टक्के), जर्मनी (९.९ टक्के), स्पेन (१५.५ टक्के), जपान (२०.६ टक्के), इजिप्त (३८.३ टक्के), नायजेरिया (२१.४ टक्के), सेनेगल (५४.४ टक्के) आणि सुदान (२०५.६ टक्के) येथे लक्षणीय वाढ दिसून आली.
प्रमुख विभागांमध्ये, तयार कपड्यांचे (आरएमजी) योगदान सर्वाधिक होते, ज्याची निर्यात १.३५ लाख कोटींवरून १.३९ लाख कोटींपर्यंत वाढली आणि २.९ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. सुती सूत, कापड, तयार वस्तू आणि हातमाग उत्पादनांची निर्यात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये स्थिर राहिली, ज्यात ०.४ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती १.०२ लाख कोटींवर पोहोचली.
मानवनिर्मित सूत, कापड आणि तयार उत्पादनांमध्ये ३.६ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवली गेली आहे. निर्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ४११९६ कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ४२६८७.८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. मूल्यवर्धित विभागांमध्ये, हस्तकला (हातमागावरील गालिचे वगळून) क्षेत्रात ६.१ टक्क्यांची सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.
२०२५-२६ मध्ये १५८५५.१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली निर्यात
निर्यात २०२४-२५ मधील १४९४५.५ कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये १५८५५.१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे (एईपीसी) अध्यक्ष ए. शक्तिवेल यांनी सांगितले, भारताच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीतील, विशेषतः तयार कपड्यांच्या विभागातील स्थिर वाढ, आव्हानात्मक जागतिक परिस्थिती असूनही उद्योगाची ताकद दर्शवते.