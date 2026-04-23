LPG संदर्भात मोठी अपडेट! आता नवीन गॅस कनेक्शन मिळणार नाही! सरकारचा निर्णय, काय आहे कारण जाणून घ्या…

LPG Cylinder shortage: इराणमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या एलपीजी टंचाईमुळे नवीन गॅस कनेक्शन देण्यावर तात्पुरती स्थगिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:36 PM
LPG Cylinder shortage News Marathi : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशाला एलपीजीच्या (LPG Cylinder shortage) सततच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, नवीन एलपीजी जोडण्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. एका महिन्याहून अधिक काळ, देशभरातील सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन जोडण्या दिलेल्या नाहीत. या स्थगितीमागील मुख्य कारण म्हणजे मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेले युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीतील व्यत्यय. याचा देशभरातील एलपीजी पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिंता पसरली आहे. भारत हा जगातील एलपीजीचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. दरवर्षी देशाला ३३ दशलक्ष टन एलपीजीची आवश्यकता असते. यापैकी ६५ टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते, ज्यापैकी ९० टक्के आयात पश्चिम आशियातून होते. जगाच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी एक पंचमांश गरज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते. इराण युद्धामुळे टँकर वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे भारतासारख्या देशांना होणारा एलपीजीचा पुरवठा अनिश्चित झाला आहे.

विद्यमान ग्राहकांना प्राधान्य

यामुळे, तेल कंपन्यांनी विद्यमान ग्राहकांना प्राधान्य देत नवीन जोडण्या देणे थांबवले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकारी सुजाता शर्मा यांनी याला दुजोरा दिला. “सध्या कोणतीही नवीन जोडणी दिली जात नाही. नवीन जोडण्या कधी दिल्या जातील यासाठी कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही.” अशी माहिती सुजाता शर्मा यांनी दिली.

आज एलपीजी सिलेंडरचे दर काय आहेत?

इंडेन ते भारत गॅस पर्यंत एलपीजीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलने एलपीजी सिलेंडरचे दर जाहीर केले आहेत. इंडेनच्या माहितीनुसार, आज डेहराडूनमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹९३२ आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२१३६ आहे. अंदमानमध्ये घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९८९ आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२४९६.५० आहे. दरम्यान, जयपूरमध्ये घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९१६.५० आणि १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२०३१ आहे.

दिल्लीमध्ये १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९१३ आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२०७८.५० आहे. लखनौमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹९५०.५०, तर व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२२०१ आहे. पाटणामध्ये आज घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹१०११ आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२३६५ आहे.

चेन्नईमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹९२८.५० आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२,२४६.५० आहे. बंगळूरुमध्ये घरगुती सिलेंडर ₹९१५.५० ला आणि व्यावसायिक सिलेंडर ₹२१६१ ला विकला जात आहे. मुंबईमध्ये १४.२ किलोचा घरगुती एलपीजी सिलेंडर ₹९१२.५० ला आणि व्यावसायिक सिलेंडर ₹२०३१ ला विकला जात आहे. हैदराबादमध्ये घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९६५ आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२३२१ आहे. कोलकातामध्ये घरगुती सिलेंडर ₹९३९ ला आणि व्यावसायिक सिलेंडर ₹२२०८ ला विकला जात आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 12:36 PM

