IPL मध्ये रविंद्र जडेजाची धूम, निशाण्यावर MS Dhoni चा मोठा रेकॉर्ड; लवकरच करणार बरोबरी

रवींद्र जडेजाने इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या ३२ व्या सामन्यात जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी केली. त्याने केवळ फलंदाजीने संघासाठी धावाच केल्या नाहीत, तर गोलंदाजीने बळीही घेतले. होणार नवा रेकॉर्ड

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:52 PM
रविंद्र जडेजा तोडणार धोनीचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • रविंद्र जडेजा करणार धोनीशी बरोबरी
  • लवकरच मोडणार धोनीचा रेकॉर्ड
  • रविंद्र जडेजा नक्की कोणता रेकॉर्ड मोडणार 
IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा अनुभवी खेळाडू रवींद्र जडेजाने लखनौ सुपरजायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात खळबळ उडवून दिली. आघाडीचे फलंदाज अपयशी ठरल्यानंतर, जडेजाने राजस्थानची सूत्रे हाती घेतली आणि २९ चेंडूंमध्ये ४३ धावांची दमदार खेळी केली. या खेळीत जडेजाने दोन चौकार आणि एक षटकारही मारला. त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे राजस्थानने निर्धारित २० षटकांत १५९ धावा केल्या. त्यानंतर, जेव्हा त्याची गोलंदाजीची पाळी आली, तेव्हा त्याने निकोलस पूरनची महत्त्वपूर्ण विकेट घेऊन राजस्थानचा विजय निश्चित केला.

या दमदार अष्टपैलू कामगिरीबद्दल रवींद्र जडेजाला सामनावीर म्हणूनही गौरविण्यात आले. आयपीएलमधील हा जडेजाचा १७वा सामनावीर पुरस्कार होता आणि त्याच्या कारकिर्दीतील राजस्थानसाठीचा हा पहिलाच पुरस्कार होता. यापूर्वी, जडेजाला चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना १६ वेळा सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले होते. त्यामुळे, जर जडेजाने आणखी एक सामनावीर पुरस्कार जिंकला, तर तो महान महेंद्रसिंग धोनीच्या विक्रमाची बरोबरी करेल. आयपीएलमध्ये धोनीला १८ वेळा ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ म्हणून गौरवण्यात आले आहे. दरम्यान जडेजाची कामगिरी अशीच राहिली तर तो लवकरच धोनीचा रेकॉर्ड मोडू शकतो. रविंद्र जडेजाच्या चाहत्यांसाठी ही नक्कीच मोठी बातमी आहे. 

 

विराट कोहली यादीत अव्वल

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दिग्गज विराट कोहली अव्वल स्थानी आहे. आरसीबीकडून खेळताना विराटला एकूण २१ वेळा ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ म्हणून गौरवण्यात आले आहे. या यादीत मुंबई इंडियन्सचा दिग्गज रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रोहित शर्माने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत एकूण १९ वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे. या यादीत धोनी तिसऱ्या, जडेजा चौथ्या, तर माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण १६ ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कारांसह पाचव्या स्थानावर आहे.

गुणतालिकेत राजस्थान दुसऱ्या स्थानावर

रवींद्र जडेजाच्या दमदार कामगिरीमुळे राजस्थानने लखनौ सुपरजायंट्सवर ४० धावांनी विजय मिळवला. या हंगामातील सात सामन्यांपैकी राजस्थानचा हा पाचवा विजय होता. १० गुणांसह संघ गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. जर राजस्थानने आपल्या उर्वरित सात सामन्यांपैकी दोन सामने जिंकले, तर ते प्लेऑफसाठी पात्र ठरेल. यावर्षी राजस्थान रॉयल्सने आपली पकड मजबूत ठेवली आहे आणि त्यात रविंद्र जडेजाचाही मोठा वाटा आहे असं म्हटलं तर नक्कीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

