War Update: अमेरिकन लष्करप्रमुखांनंतर नौदलप्रमुखांचीही पडली विकेट; Andrew Hug यांच्या ‘या’ VIRAL VIDEOमध्ये ‘US’ची गुपितं उघड

Trump fires Navy Chief John Phelan : अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात (Pentagon) सध्या अभूतपूर्व उलथापालथ सुरू आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकामागून एक मोठे निर्णय घेत लष्करी नेतृत्वाला हादरे देण्यास सुरुवात केली आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी लष्करप्रमुख जनरल रँडी जॉर्ज यांना घरी पाठवल्यानंतर, आता नौदलप्रमुख जॉन फॅलन (John Phelan) यांनाही त्यांच्या पदावरून तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धसदृश परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारे सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवणे, हे केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर जगासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
नौदलप्रमुख जॉन फॅलन यांच्या हकालपट्टीमागे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्याशी असलेले मतभेद हे मुख्य कारण असल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेला इराणविरुद्धच्या संघर्षात आपली नौदल शक्ती (Navy Power) अधिक आधुनिक आणि वेगवान करायची होती, परंतु जहाजबांधणी कार्यक्रमातील विलंब आणि वाढता खर्च यामुळे ट्रम्प प्रशासन नाराज होते. विशेष म्हणजे, फॅलन यांनी प्रस्थापित सैन्य नियमांचे उल्लंघन करून थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी संपर्क साधल्याने पेंटागॉनमधील वरिष्ठ अधिकारी संतापले होते. लष्करातील शिस्त आणि ‘चेन ऑफ कमांड’ मोडल्याचा ठपका ठेवत फॅलन यांना अखेर बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.
या लष्करी उलथापालथीपेक्षाही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकेच्या अणु नियामक प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी अँड्र्यू हग (Andrew Hug) यांचे निलंबन! सोशल मीडियावर एका कथित व्हिडिओने खळबळ उडवून दिली आहे, ज्यामध्ये हग एका रेस्टॉरंटमध्ये एका महिलेला अमेरिकेच्या अणु आणि रासायनिक सुरक्षेबद्दल संवेदनशील माहिती देताना दिसत आहेत. याला ‘हनी ट्रॅप’चा (Honey Trap) प्रकार मानले जात असून, हग यांनी इराणबाबतच्या अमेरिकेच्या गुप्त योजनांचा उल्लेख केल्याचा दावा केला जात आहे. अमेरिकेकडे अजूनही घातक ‘नर्व्ह एजंट्स’ असून त्यांच्या संपर्कात आल्याने एका रसायनशास्त्रज्ञाचा मृत्यू झाल्याचा खळबळजनक दावाही या व्हिडिओत आहे. या प्रकरणामुळे अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
BREAKING NEWS: Top U.S. Nuclear Chief Caught LEAKING Sensitive National Security Information to Stranger, Reveals Army Chemist Was Exposed to U.S. Chemical Nerve Agent, Confirms U.S. Strike Killed Children in Iran, Discloses U.S. Plans to ‘Kill Iran’s New Supreme Leader’ “If he… pic.twitter.com/owL1YGUnms — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) April 21, 2026
लष्करप्रमुख जनरल रँडी जॉर्ज यांची मुदत २०२७ मध्ये संपणार होती, मात्र त्यांना एक वर्ष आधीच २ एप्रिल रोजी पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या जागी आता जनरल क्रिस्टोफर ला नेव्ह (Christopher LaNeve) हे प्रभारी लष्करप्रमुख म्हणून काम पाहणार आहेत. ट्रम्प प्रशासनाकडून जुन्या विश्वासू अधिकाऱ्यांना बाजूला सारून स्वतःची ‘नवीन टीम’ तयार केली जात असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. रँडी जॉर्ज यांची नियुक्ती बायडेन प्रशासनाच्या काळात झाली होती, हे देखील त्यांच्या हकालपट्टीचे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
हा संपूर्ण प्रकार अशा वेळी घडत आहे जेव्हा पर्शियन आखातात अमेरिका आणि इराणच्या युद्धनौका आमनेसामने आहेत. एका बाजूला युद्ध सुरू असताना आणि दुसरीकडे लष्करातील सर्वोच्च पदे रिक्त होत असताना अमेरिकन सैन्याच्या मनोधैर्यावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. इराणच्या योजनांचा तपशील हनी ट्रॅपमध्ये बाहेर पडल्यामुळे, अमेरिकेला आता आपली संपूर्ण युद्धनीती बदलावी लागण्याची शक्यता आहे. या लष्करी आणि राजकीय अस्थिरतेचा फायदा इराण किंवा इतर शत्रू राष्ट्र घेणार का? याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
Ans: जहाजबांधणीतील विलंब, खर्चात झालेली वाढ आणि लष्करी शिस्त मोडून थेट राष्ट्राध्यक्षांशी संपर्क साधल्यामुळे जॉन फॅलन यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे.
Ans: अँड्र्यू हग एका व्हिडिओमध्ये संवेदनशील अणु आणि रासायनिक सुरक्षेची माहिती एका महिलेला देताना दिसल्याने, त्यांना 'हनी ट्रॅप'च्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले आहे.
Ans: लष्करप्रमुख रँडी जॉर्ज यांच्या हकालपट्टीनंतर जनरल क्रिस्टोफर ला नेव्ह (Christopher LaNeve) यांची प्रभारी लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.