Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Trump Fires Navy Chief John Phelan Nuclear Official Andrew Hug Honey Trap Scandal 2026

War Update: अमेरिकन लष्करप्रमुखांनंतर नौदलप्रमुखांचीही पडली विकेट; Andrew Hug यांच्या ‘या’ VIRAL VIDEOमध्ये ‘US’ची गुपितं उघड

Andrew Hug : अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात (पेंटागॉन) सातत्याने मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी लष्करप्रमुख आणि आता नौदलप्रमुख जॉन फॅलन यांना पदावरून हटवले आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 01:13 PM
trump fires navy chief john phelan nuclear official andrew hug honey trap scandal 2026

War Update: लष्करप्रमुखांनंतर आता नौदलप्रमुखांचीही पडली विकेट; Andrew Hug यांच्या 'या' व्हिडिओने केली 'US'ची गुपितं उघड ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • संरक्षण दलात मोठी खळबळ
  • हनी ट्रॅप आणि अणुऊर्जेची सुरक्षा
  • इराण युद्धाचे सावट

Trump fires Navy Chief John Phelan : अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात (Pentagon) सध्या अभूतपूर्व उलथापालथ सुरू आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकामागून एक मोठे निर्णय घेत लष्करी नेतृत्वाला हादरे देण्यास सुरुवात केली आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी लष्करप्रमुख जनरल रँडी जॉर्ज यांना घरी पाठवल्यानंतर, आता नौदलप्रमुख जॉन फॅलन (John Phelan) यांनाही त्यांच्या पदावरून तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धसदृश परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारे सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवणे, हे केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर जगासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.

नौदलप्रमुखांची हकालपट्टी आणि ‘कमांड स्ट्रक्चर’मधील वाद

नौदलप्रमुख जॉन फॅलन यांच्या हकालपट्टीमागे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्याशी असलेले मतभेद हे मुख्य कारण असल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेला इराणविरुद्धच्या संघर्षात आपली नौदल शक्ती (Navy Power) अधिक आधुनिक आणि वेगवान करायची होती, परंतु जहाजबांधणी कार्यक्रमातील विलंब आणि वाढता खर्च यामुळे ट्रम्प प्रशासन नाराज होते. विशेष म्हणजे, फॅलन यांनी प्रस्थापित सैन्य नियमांचे उल्लंघन करून थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी संपर्क साधल्याने पेंटागॉनमधील वरिष्ठ अधिकारी संतापले होते. लष्करातील शिस्त आणि ‘चेन ऑफ कमांड’ मोडल्याचा ठपका ठेवत फॅलन यांना अखेर बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US War: समुद्रात महासत्तेचा वेढा! 17 युद्धनौका, 10,000 सैनिक लढाऊ विमानांनी होर्मुझला विळखा; वाचा नेमकं काय घडतंय?

अँड्र्यू हग आणि ‘हनी ट्रॅप’चा खळबळजनक प्रकार

या लष्करी उलथापालथीपेक्षाही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकेच्या अणु नियामक प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी अँड्र्यू हग (Andrew Hug) यांचे निलंबन! सोशल मीडियावर एका कथित व्हिडिओने खळबळ उडवून दिली आहे, ज्यामध्ये हग एका रेस्टॉरंटमध्ये एका महिलेला अमेरिकेच्या अणु आणि रासायनिक सुरक्षेबद्दल संवेदनशील माहिती देताना दिसत आहेत. याला ‘हनी ट्रॅप’चा (Honey Trap) प्रकार मानले जात असून, हग यांनी इराणबाबतच्या अमेरिकेच्या गुप्त योजनांचा उल्लेख केल्याचा दावा केला जात आहे. अमेरिकेकडे अजूनही घातक ‘नर्व्ह एजंट्स’ असून त्यांच्या संपर्कात आल्याने एका रसायनशास्त्रज्ञाचा मृत्यू झाल्याचा खळबळजनक दावाही या व्हिडिओत आहे. या प्रकरणामुळे अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

credit – social media and Twitter

लष्करप्रमुख रँडी जॉर्ज आणि नवी टीम

लष्करप्रमुख जनरल रँडी जॉर्ज यांची मुदत २०२७ मध्ये संपणार होती, मात्र त्यांना एक वर्ष आधीच २ एप्रिल रोजी पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या जागी आता जनरल क्रिस्टोफर ला नेव्ह (Christopher LaNeve) हे प्रभारी लष्करप्रमुख म्हणून काम पाहणार आहेत. ट्रम्प प्रशासनाकडून जुन्या विश्वासू अधिकाऱ्यांना बाजूला सारून स्वतःची ‘नवीन टीम’ तयार केली जात असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. रँडी जॉर्ज यांची नियुक्ती बायडेन प्रशासनाच्या काळात झाली होती, हे देखील त्यांच्या हकालपट्टीचे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Press Freedom : कर्तव्य बजावताना मृत्यूला कवटाळलं! पत्रकार अमल खलील इस्रायली हल्ल्यात ठार; लेबनॉन पेटून उठलं

इराण युद्ध आणि जागतिक सुरक्षिततेवर परिणाम

हा संपूर्ण प्रकार अशा वेळी घडत आहे जेव्हा पर्शियन आखातात अमेरिका आणि इराणच्या युद्धनौका आमनेसामने आहेत. एका बाजूला युद्ध सुरू असताना आणि दुसरीकडे लष्करातील सर्वोच्च पदे रिक्त होत असताना अमेरिकन सैन्याच्या मनोधैर्यावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. इराणच्या योजनांचा तपशील हनी ट्रॅपमध्ये बाहेर पडल्यामुळे, अमेरिकेला आता आपली संपूर्ण युद्धनीती बदलावी लागण्याची शक्यता आहे. या लष्करी आणि राजकीय अस्थिरतेचा फायदा इराण किंवा इतर शत्रू राष्ट्र घेणार का? याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी नौदलप्रमुख जॉन फॅलन यांना का हटवले?

    Ans: जहाजबांधणीतील विलंब, खर्चात झालेली वाढ आणि लष्करी शिस्त मोडून थेट राष्ट्राध्यक्षांशी संपर्क साधल्यामुळे जॉन फॅलन यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे.

  • Que: अँड्र्यू हग यांचे हनी ट्रॅप प्रकरण काय आहे?

    Ans: अँड्र्यू हग एका व्हिडिओमध्ये संवेदनशील अणु आणि रासायनिक सुरक्षेची माहिती एका महिलेला देताना दिसल्याने, त्यांना 'हनी ट्रॅप'च्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले आहे.

  • Que: जनरल रँडी जॉर्ज यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती झाली आहे?

    Ans: लष्करप्रमुख रँडी जॉर्ज यांच्या हकालपट्टीनंतर जनरल क्रिस्टोफर ला नेव्ह (Christopher LaNeve) यांची प्रभारी लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Web Title: Trump fires navy chief john phelan nuclear official andrew hug honey trap scandal 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 01:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral
1

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
2

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
3

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
4

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

May 17, 2026 | 06:04 PM
RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

May 17, 2026 | 05:58 PM
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

May 17, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM