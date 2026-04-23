Dasbodh: दासबोध का लिहिला गेला? जाणून घ्या त्यामागील इतिहास आणि उद्देश

दासबोध हा केवळ एक धार्मिक ग्रंथ नसून, तो जीवनाला दिशा देणारा अत्यंत प्रभावी मार्गदर्शक आहे. आत्मबल, विवेक, कर्तव्य आणि कर्मयोग यांचा संदेश देत त्यांनी सामान्य माणसाला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला.

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:50 PM
  • दासबोध का लिहिला गेला
  • दासबोध कोणी लिहिला
  • दासबोधाचा इतिहास आणि उद्देश
 

 

 

दासबोध हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून, तो एक जीवनमार्गदर्शक आहे. या ग्रंथाद्वारे त्यांनी महाराष्ट्रातील संतपरंपरेत समर्थ रामदास स्वामी यांचे नाव अत्यंत अभिमानास्पद घेतले जाते. त्यांचे अलौकिक कार्य आजही दीपस्तंभसारखे आहे. त्यांच्या लेखनातून केवळ अध्यात्मिक चिंतन नव्हे, तर सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक जागृतीचा व्यापक संदेश दिसून येतो. या सर्व विचारसरणीचा केंद्रबिंदू ठरलेला ग्रंथ म्हणजे ‘दासबोध’. हा ग्रंथ का लिहिला गेला आणि कुठे रचला गेला, याचा विचार करताना त्या काळातील परिस्थिती, समाजरचना आणि रामदास स्वामींची दृष्टी यांचा सखोल वेध घ्यावा लागतो.

दासबोध लिहिण्याची गरज का निर्माण झाली?

17व्या शतकातील भारत हा राजकीय अस्थिरता, सामाजिक विस्कळीतपणा आणि मानसिक गुलामगिरीने ग्रासलेला होता. मुघलसत्तेच्या छायेखाली जनमानस भीतीत आणि निराशेत होते. धर्माचे आचरण केवळ कर्मकांडापुरते मर्यादित झाले होते; विवेक, कर्तव्य आणि आत्मबळ यांचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत होता. अशा परिस्थितीत समर्थ रामदास स्वामींनी समाजाला योग्य दिशा देण्याचा संकल्प केला.

माणसाला स्वावलंबन, धैर्य, विवेक, आणि कर्मयोग यांचे महत्त्व पटवून दिले. “प्रपंच आणि परमार्थ यांचा समतोल साधा” हा त्यांचा मूलमंत्र होता. समाजातील निराशा दूर करून व्यक्तीला आत्मविश्वास देणे, हीच दासबोध रचनेमागील प्रमुख उद्देश होता.

रामदास स्वामींना हे स्पष्टपणे जाणवले होते की केवळ उपदेशाने समाज बदलणार नाही, तर व्यवहारात उतरवता येईल असे मार्गदर्शन आवश्यक आहे. म्हणूनच दासबोधमध्ये त्यांनी राजकारण, नीती, व्यवहारज्ञान, अध्यात्म, संघटनशक्ती आणि नेतृत्व या सर्व विषयांवर अत्यंत स्पष्ट आणि थेट भाषेत मार्गदर्शन केले आहे.

दासबोध कुठे लिहिला गेला?

शिवथरघळ हेच ते पवित्र स्थळ, जिथे दासबोधाची निर्मिती झाली. रायगड जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेली ही घळ अत्यंत शांत, निसर्गरम्य आणि साधनेसाठी अनुकूल अशी आहे. अशा एकांत आणि प्रेरणादायी वातावरणात समर्थ रामदास स्वामींनी आपल्या शिष्य कल्याण स्वामी यांना उपदेश केला आणि त्याच उपदेशांचे संकलन म्हणजे दासबोध.
शिवथरघळ ही केवळ भौगोलिक जागा नाही, तर ती विचारांची आणि परिवर्तनाची प्रयोगशाळा ठरली. येथे बसून रामदास स्वामींनी समाजाच्या सर्व स्तरांचा अभ्यास केला आणि त्यावर उपाययोजना सुचवल्या. म्हणूनच दासबोधात जीवनाच्या प्रत्येक पैलूचा सखोल विचार आढळतो.

दासबोधाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्य

दासबोध हा २० दशकांमध्ये विभागलेला असून त्यात २०० समास आहेत. संवादात्मक शैलीत लिहिलेला हा ग्रंथ अत्यंत सोपा, स्पष्ट आणि प्रभावी आहे. यात गुरु-शिष्य संवादाच्या माध्यमातून जीवनाचे गूढ उलगडले आहे. या ग्रंथात केवळ अध्यात्मिक साधना नाही, तर एक सक्षम, सजग आणि स्वाभिमानी समाज घडवण्याचा आराखडा आहे. छत्रपती छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्य स्थापनेमागील वैचारिक अधिष्ठान घडवण्यातही रामदास स्वामींच्या विचारांचा मोठा वाटा होता, असे अनेक इतिहासकार मानतात.

दासबोध हा केवळ एक धार्मिक ग्रंथ नाही, तर तो एक कालातीत मार्गदर्शक आहे. समाजातील अंधश्रद्धा, भीती आणि दुर्बलता दूर करून व्यक्तीला सक्षम बनवणे, हीच त्यामागची मूलभूत भावना होती. शिवथरघळीच्या शांत सान्निध्यात निर्माण झालेला हा ग्रंथ आजही तितकाच काल सुसंगत आहे.

आज महाराष्ट्र दासबोधावर निरूपण, प्रवचन किंवा त्यांच्या असंख्य संस्था, केंद्रे असतील.. त्याचबरोबर रायगड जिल्ह्यातील प. पू. नानासाहेब धर्माधिकारी यांनी दासबोधवर निरूपण देऊन बैठक सांप्रदायिक निर्माण केला आहे.‌ गावा खेड्यातील लोक आज दोसबोधातील शिकवणीतून आपलं जीवन चरित्र घडवत आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: दासबोध म्हणजे काय?

    Ans: दासबोध हा समर्थ रामदास स्वामी यांनी लिहिलेला एक महान ग्रंथ असून तो जीवनमार्गदर्शक मानला जातो. यात अध्यात्म, व्यवहार, नीती आणि समाजजागृती यांचा संगम आहे.

  • Que: दासबोध का लिहिला गेला?

    Ans: सतराव्या शतकातील सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरतेच्या काळात लोकांना योग्य दिशा देण्यासाठी दासबोध लिहिला गेला. लोकांमध्ये आत्मविश्वास, विवेक आणि कर्तव्यभावना जागवणे हा मुख्य उद्देश होता.

  • Que: दासबोधाचा मुख्य संदेश काय आहे?

    Ans: प्रपंच आणि परमार्थ यांचा समतोल साधा” हा मुख्य संदेश आहे. त्यात स्वावलंबन, धैर्य, विवेक आणि कर्मयोग यावर भर दिला आहे.

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व
