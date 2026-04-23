Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Baramati By Election : बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार किती मतांनी निवडून होणार? रोहित पवार म्हणाले…

रोहित पवारांनी आज सकाळी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:59 PM
NCP, Congress, BJP, Atul Londhe, Rohit Pawar

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर अतुल लोंढेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Follow Us:
Follow Us:

बारामती : अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती मतदारसंघासाठी आज पोटनिवडणूक होत आहे. सुनेत्रा पवार ही निवडणूक लढत असल्याने संपूर्ण राज्याचं लक्ष बारामतीकडे आहे. सर्व मोठ्या पक्षांनी सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला असल्याने त्या निवडून येणार हे निश्चित आहे. मात्र काही अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने निवडणूक बिनविरोध होऊ शकलेली नाही. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला असून, रोहित पवारांनी आज सकाळी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

 

रोहित पवार म्हणाले की, अजितदादांच्या प्रति मनात जो आदर आहे, प्रेम आहे, त्या गोष्टींकडे पाहून मोठ्या बहुसंख्येने आपण मतदानाला आले पाहिजे. मला विश्वास आहे की, बारामतीकर नक्कीच मतदानाला येतील. काही ठिकाणी आम्हाला कळाले आहे की, लोकांची नावे ज्या बुथवर पाहिजे त्या ठिकाणी न येता लांबच्या बुथवर आलेली आहेत. मला लोकांना सांगायचे आहे की, दादांचे कार्यकर्ते आपल्या सेवेसाठी त्या प्रभागात असतील. त्यांना तुम्ही भेटा आणि तुमचे नाव कुठे आले आहे ते जाणून घ्या. बूथ लांब असले तरी मतदान करा आणि सुनेत्रा काकींना खूप चांगल्या मतांनी तुम्ही निवडून द्या, असे त्यांनी म्हटले.

अजितदादांच्या आठवणीबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, अजित दादा आणि शरद पवार यांचा आम्ही लहान असल्यापासून प्रचार करायचो. कधीकधी मी सायकल रॅलीमध्ये सुद्धा सहभाग घेतला आहे. लहान असताना मी तिथे भाषण करत नव्हतो. परंतु, आई-वडिलांसोबत जिथे जाता येईल तिथे जात होतो आणि प्रचार करत होतो. अजितदादा तसे बोलायला कडक होते. पण, मनातून एकदम मवाळ होते. नेहमीच ते मला म्हणायचे काय चिरंजीव काय चालले आहे, अशी आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.

सुनेत्रा काकींना अडीच लाख मतांनी निवडून देतील

रोहित पवार 2029 साली बारामतीतून निवडणूक लढणार का? असे विचारले असता मी कर्जत जामखेडमधून 2019 साली लढलो. 2024 साली देखील तिथूनच लढलो. तिथे वेगळ्या पद्धतीचा दबाव आहे. रोहित पवार परत विधिमंडळात येऊ नये यासाठी आर्थिक ताकद 2024 साली देखील लावली गेली. आता पण त्या बाबतीत तयारी सुरू आहे. पण, मी तिसऱ्यांदा सुद्धा कर्जत जामखेडमधूनच निवडणूक लढणार असल्याचे स्पष्टीकरण रोहित पवार यांनी दिले. तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या किती मतांनी निवडून येतील? याबाबत विचारले असता मला विश्वास आहे की, बारामतीचे लोक सुनेत्रा काकींना अडीच लाख मतांनी निवडून देतील, असा आकडाच त्यांनी सांगितला.

हे सुद्धा वाचा : महिला आरक्षणावर बोलण्याचा भाजपाला अधिकार नाही, हिम्मत असेल तर…; हर्षवर्धन सपकाळांचं आव्हान

Web Title: Sharad pawars ncp mla rohit pawar has voted for the baramati by election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…
1

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती
2

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM