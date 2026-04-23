Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Cyber Warfare : इराणचा डिजिटल स्ट्राईक! भारताचा जगाशी संपर्क तुटणार? ‘त्या’ एका नकाशाने उडवली झोप

US Iran War : अमेरिका इराण युद्ध प्रचंड पेटले आहे. इराणवर अमेरिकेच्या आर्थिक नाकेबंदीमुळे IRGC संतप्त आहे. IRGC ने जगाला डिजिटल वॉरफेअर चे संकेत दिले आहे. यामुळे संपूर्ण जग एका झटक्यात ठप्प होऊ शकते.

Updated On: Apr 23, 2026 | 01:56 PM
Iran Threates to Global Infrastructure

Cyber Warfare : इराणचा डिजिटल स्ट्राईक! भारताचा जगाची संपर्क तुटणार? 'त्या' एका नकाशाने उडवली झोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचा डिजिटल स्ट्राईक
  • समुद्राखालून जगाची नाकेबंदी करण्याची तयारी
  • भारतासह संपूर्ण जगाचे इंटरनेट होणार बंद
Iran threatening to cut Red Sea Internet cables : तेहरान : अमेरिका इराण तणाव निवळण्याची काही चिन्ही दिसत नाहीत. एकीकडे ट्रम्प यांनी अनिश्चित काळासाठी युद्धविरामाची घोषणा केली असून शांतता चर्चेचे संकेत दिले आहे. तर दुसरकीडे इराणने दिलेल्या धमकीमुळे जगावर मोठे संकट ओढवण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. जगाच्या डिजिटल अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे भारतासह संपूर्ण जगाचा एकमेकांशी संपर्क तुटण्याची शक्यता आहे.

US Iran Conflict : ‘युद्धविरामाची वेळ अध्यक्ष ट्रम्पच ठरवणार’; इराण संर्घषावर व्हाईट हाऊसचे मोठे विधान, पुढील २४ तासांत काय घडणार?

इराणच्या तसनीम या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित टेलिग्राम चॅनेलवर एक नकाशा जारी केला आहे. Persian Gluf Submarine Cable Map या नावाने हा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला असून यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. इराण आता जगावर डिजिटल स्ट्राईक करण्याच्या तयारीत असल्याची भीती तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

होर्मुझ खाडीवर इराणची पकड घट्ट

इराणने युद्धविरामाच्या घोषणेनंतरही स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर आपली पकड घट्ट केली असून जहाजांवर हल्ले सुरुच ठेवले आहेत. होर्मुझची खाडी ही केवळ तेलाच्या वाहतुकीसाठी नव्हे, तर जागतिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. आशिया, युरोप आणि आफ्रिकन खंडाला जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या सबमरीन केबल्स या खाडीतून जातात. इराणने या केबल्स कापल्या तर एका क्षणात जगभरातील इंटरनेट ठप्प होऊ शकते.

भारताचा जगाशी संपर्क तुटणार?

इराणच्या या हालचालींचा सर्वाधिक फटका भारतला बसण्याची शक्यता आहे. भारताची संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था पूर्णपणे इंटरनेटवर अवलंबून आहे. इंटरनेट ठप्प झाल्यास सर्व बँकिंग, युपीआय आणि इतर डिजिटल सेवा पूर्णपमे बंद होतील. यामुळे भारताच्या आयटी हब आणि आउटसोर्सिंग सेवांना फटका बसून अब्जावधींचे नुकसान होईल. रेल्वे, विमान आणि सरकारी सेवांमध्ये अडथळा निर्माण होईल.

डिजिटल वॉरला सुरुवात

अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधामुळे इराणची मोठी कोंडी झाली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराण डिजिटल शस्त्राचा वापर करु शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. क्षेपणास्त्र हल्ल्यापेक्षाही इंटरनेट केबल्स कापल्याने जगाचे कित्येक पटीने नुकसान होऊ शकते. सध्या इराणने केवळ नकाशा जारी करत डिजिटल वॉरचे संकेत दिले आहेत. परंतु हे प्रत्याक्षात उतरल्यास संपूर्ण जग थांबेल.


US Iran Peace Talks : युद्ध थांबणार? इस्लामाबादमध्ये पुन्हा रंगणार अमेरिका-इराण शांतता चर्चा, ट्रम्प ७२ तासांत घेणार मोठा निर्णय

Web Title: Iran threatening to cut red sea internet cables

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
1

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
2

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट
3

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
4

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM