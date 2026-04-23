Cyber Warfare : इराणचा डिजिटल स्ट्राईक! भारताचा जगाशी संपर्क तुटणार? ‘त्या’ एका नकाशाने उडवली झोप

US Iran Conflict : ‘युद्धविरामाची वेळ अध्यक्ष ट्रम्पच ठरवणार’; इराण संर्घषावर व्हाईट हाऊसचे मोठे विधान, पुढील २४ तासांत काय घडणार?
इराणच्या तसनीम या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित टेलिग्राम चॅनेलवर एक नकाशा जारी केला आहे. Persian Gluf Submarine Cable Map या नावाने हा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला असून यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. इराण आता जगावर डिजिटल स्ट्राईक करण्याच्या तयारीत असल्याची भीती तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
इराणने युद्धविरामाच्या घोषणेनंतरही स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर आपली पकड घट्ट केली असून जहाजांवर हल्ले सुरुच ठेवले आहेत. होर्मुझची खाडी ही केवळ तेलाच्या वाहतुकीसाठी नव्हे, तर जागतिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. आशिया, युरोप आणि आफ्रिकन खंडाला जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या सबमरीन केबल्स या खाडीतून जातात. इराणने या केबल्स कापल्या तर एका क्षणात जगभरातील इंटरनेट ठप्प होऊ शकते.
इराणच्या या हालचालींचा सर्वाधिक फटका भारतला बसण्याची शक्यता आहे. भारताची संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था पूर्णपणे इंटरनेटवर अवलंबून आहे. इंटरनेट ठप्प झाल्यास सर्व बँकिंग, युपीआय आणि इतर डिजिटल सेवा पूर्णपमे बंद होतील. यामुळे भारताच्या आयटी हब आणि आउटसोर्सिंग सेवांना फटका बसून अब्जावधींचे नुकसान होईल. रेल्वे, विमान आणि सरकारी सेवांमध्ये अडथळा निर्माण होईल.
अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधामुळे इराणची मोठी कोंडी झाली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराण डिजिटल शस्त्राचा वापर करु शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. क्षेपणास्त्र हल्ल्यापेक्षाही इंटरनेट केबल्स कापल्याने जगाचे कित्येक पटीने नुकसान होऊ शकते. सध्या इराणने केवळ नकाशा जारी करत डिजिटल वॉरचे संकेत दिले आहेत. परंतु हे प्रत्याक्षात उतरल्यास संपूर्ण जग थांबेल.
🚨Iranian state media published a detailed map of undersea internet cables passing through the Strait of Hormuz and Bab al-Mandab in the Red Sea, describing them as highly vulnerable. ▪︎ This is considered a threat message from Iran’s Revolutionary Guard. pic.twitter.com/DAZo4Oq2LN — The Middle East (@A_M_R_M1) April 22, 2026
