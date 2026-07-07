Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली; खरेदीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ शेअर्स

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने सलग चौथ्या सत्रात तेजी कायम ठेवली, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,४०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ५२१.१६ अंकांनी, म्हणजेच ०.६७ टक्क्यांनी वाढून ७८,२८५.०७ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५९.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.६६ टक्क्यांनी वाढून २४,४३०.३५ अंकांवर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३५३.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.६१ टक्क्यांनी वाढून ५८,२९१.५० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात कोचीन शिपयार्ड, ट्रेंट, टायटन, वरुण बेवरेजेस, टाटा मोटर्स प्रवासी वाहने, टॉरेंट फार्मा, ब्लू जेट हेल्थकेअर, हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज, जुबिलंट फूडवर्क्स, आरआयटीईएस या शेअर्सवर फोकस करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये रेन इंडस्ट्रीज, मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर, युनायटेड स्पिरिट्स, स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शियल आणि एल अँड टी फायनान्स यांचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी आज आठ शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याचा सल्ला दिला आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कारट्रेड टेक लिमिटेड, एनआयआयटी लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स), पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड, थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड आणि एचईजी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.