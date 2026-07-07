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Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली; खरेदीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ शेअर्स

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:10 AM IST
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सारांश

भारतीय शेअर बाजारात सलग चौथ्या सत्रात तेजी कायम राहिल्यानंतर आजही बाजार सकारात्मक सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या संकेतांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी काही निवडक शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.

Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली; खरेदीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले 'हे' शेअर्स

Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली; खरेदीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले 'हे' शेअर्स

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विस्तार
  • भारतीय शेअर बाजारात आजही तेजी कायम राहण्याची शक्यता असून गिफ्ट निफ्टीने सकारात्मक संकेत दिले आहेत.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी रेन इंडस्ट्रीज, मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर, युनायटेड स्पिरिट्ससह अनेक शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.
  • इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी कारट्रेड टेक, बीएसई, एमसीएक्स आणि एचईजीसह आठ शेअर्सवर तज्ज्ञांनी लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी ६ जुलै रोजी तेजीचे वातावरण होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला. यानंतर आज देखील ७ जुलै रोजी शेअर बाजारात तेजी राहणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र संकेत असले तरी देखील आज, मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजी कायम ठेवून वाढीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १०२ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,५८४ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने सलग चौथ्या सत्रात तेजी कायम ठेवली, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,४०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ५२१.१६ अंकांनी, म्हणजेच ०.६७ टक्क्यांनी वाढून ७८,२८५.०७ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५९.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.६६ टक्क्यांनी वाढून २४,४३०.३५ अंकांवर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३५३.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.६१ टक्क्यांनी वाढून ५८,२९१.५० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात कोचीन शिपयार्ड, ट्रेंट, टायटन, वरुण बेवरेजेस, टाटा मोटर्स प्रवासी वाहने, टॉरेंट फार्मा, ब्लू जेट हेल्थकेअर, हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज, जुबिलंट फूडवर्क्स, आरआयटीईएस या शेअर्सवर फोकस करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये रेन इंडस्ट्रीज, मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर, युनायटेड स्पिरिट्स, स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शियल आणि एल अँड टी फायनान्स यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी आज आठ शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याचा सल्ला दिला आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कारट्रेड टेक लिमिटेड, एनआयआयटी लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स), पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड, थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड आणि एचईजी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Indian stock market benchmark indices sensex and nifty 50 are likely to open higher on tuesday

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Published On: Jul 07, 2026 | 08:10 AM

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