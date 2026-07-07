मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Important Meeting Of Thackeray Faction Office Bearers Is Taking Place At Matoshree Today

ठाकरे गटाच्या आमदारांची आज ‘मातोश्री’वर महत्त्वपूर्ण बैठक; बैठकीत नेमकं काय घडणार?

Updated On: Jul 07, 2026 | 07:55 AM IST
जाहिरात
सारांश

आमदार आणि खासदारांनंतर आता ही पडझड महाराष्ट्र विधान परिषदेपर्यंतही पोहोचली आहे. या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुखांनी आपल्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.

ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची आज 'मातोश्री'वर महत्त्वपूर्ण बैठक; पक्षफुटीच्या भीतीचे चर्चा?

ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची आज 'मातोश्री'वर महत्त्वपूर्ण बैठक; पक्षफुटीच्या भीतीचे चर्चा?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांत फूट पडल्याचे पाहिला मिळाल आहे. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी करत पक्षाला रामराम केला. असे असताना आता शिंदे गटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष सातत्याने कमकुवत होत चालला आहे.

आमदार आणि खासदारांनंतर आता ही पडझड महाराष्ट्र विधान परिषदेपर्यंतही पोहोचली आहे. या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुखांनी आपल्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. आमदारांची ही आपत्कालीन बैठक आज, मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बैठकीचा मुख्य अजेंडा काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संध्याकाळी ७ वाजता होणाऱ्या या बैठकीचा मुख्य उद्देश नेत्यांनी पक्ष सोडल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे आणि इतर नेत्यांना पक्ष सोडण्यापासून रोखणे हा आहे.

तसेच, राज्य विधानसभेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यासाठी पक्षाची रणनीती अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता या बैठकीला विशेष असे महत्व प्राप्त झाले आहे.

आता ‘ऑपरेशन टायगर-३’ ची भीती?

शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दावा केला आहे की, ‘ऑपरेशन टायगर ३.०’ आधीच सुरू झाले असून, १४ आमदार उपमुख्यमंत्र्यांच्या गटात सामील होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटाचे इतर ज्येष्ठ नेते, ज्यामध्ये मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे, त्यांनी अधिकृतपणे अशा कोणत्याही ऑपरेशनचा इन्कार केला आहे.

‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’; मुख्यमंत्र्यांचा टोला

अयोध्या राम मंदिराच्या दानपेटीतील कथित चोरीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सुरू केलेल्या ‘रामरक्षा आंदोलना’बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे यांना अखेर प्रभू रामाची आठवण झाली, याचा आनंद व्यक्त करत फडणवीस म्हणाले की, रामाच्या मार्गावर चालणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल, तेही कळणार नाही

ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल, तेही कळणार नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या झंझावातात अनेक आमदार आणि माजी मंत्री शिवसेनेत येणार आहेत. केंद्रात शिवसेनेचा चेहरा कोण असेल, याचा निर्णय शिंदे साहेब राजकीय परिस्थितीनुसार घेतील. ठाकरे गट काय करतो यापेक्षा आमचा भर संघटना अधिक मजबूत करण्यावर आहे, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले आहे.

‘एक दिवस उद्धव ठाकरेंना आमच्याकडे यावंच लागेल’; रामदास आठवलेंचा दावा, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला

Web Title: Important meeting of thackeray faction office bearers is taking place at matoshree today

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 07:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray: ‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला
1

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray: ‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला

‘ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही’; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान
2

‘ऑपरेशन टायगर 3 कधी होईल तेही कळणार नाही’; ठाकरे गटातील आणखी आमदार शिंदे गटात येणार? शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्याचे मोठे विधान

‘एक दिवस उद्धव ठाकरेंना आमच्याकडे यावंच लागेल’; रामदास आठवलेंचा दावा, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला
3

‘एक दिवस उद्धव ठाकरेंना आमच्याकडे यावंच लागेल’; रामदास आठवलेंचा दावा, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला

उद्धव ठाकरेंना रामरक्षा नाहीतर पक्षरक्षा आंदोलनाची गरज; रामदास आठवले यांची टीका
4

उद्धव ठाकरेंना रामरक्षा नाहीतर पक्षरक्षा आंदोलनाची गरज; रामदास आठवले यांची टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाच्या आमदारांची आज ‘मातोश्री’वर महत्त्वपूर्ण बैठक; बैठकीत नेमकं काय घडणार?

ठाकरे गटाच्या आमदारांची आज ‘मातोश्री’वर महत्त्वपूर्ण बैठक; बैठकीत नेमकं काय घडणार?

Jul 07, 2026 | 07:54 AM
Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Jul 07, 2026 | 07:46 AM
पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार

पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार

Jul 07, 2026 | 07:13 AM
Budh Gochar: ७ जुलैला बुध ग्रह करणार मिथुन राशीमध्ये संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Budh Gochar: ७ जुलैला बुध ग्रह करणार मिथुन राशीमध्ये संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Jul 07, 2026 | 07:05 AM
पुणेकरांनो ट्रेकिंगला जाताय? सिंहगड, लोणावळ्यासह घाटमाथ्यावर हाय-अलर्ट; वन विभागाकडून ‘हा’ महत्त्वाचे आवाहन

पुणेकरांनो ट्रेकिंगला जाताय? सिंहगड, लोणावळ्यासह घाटमाथ्यावर हाय-अलर्ट; वन विभागाकडून ‘हा’ महत्त्वाचे आवाहन

Jul 07, 2026 | 02:35 AM
आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा, रखडलेल्या पेरण्यांना आला वेग; खरीप हंगामासाठी आवश्यक वातावरण तयार

आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा, रखडलेल्या पेरण्यांना आला वेग; खरीप हंगामासाठी आवश्यक वातावरण तयार

Jul 07, 2026 | 12:30 AM
पुणे ऑफरोडरस; फक्त तुमच्यासाठी! ‘या’ आहेत पुण्यातील टॉप ५ ऑफरोडींगचं प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजन्सीज!

पुणे ऑफरोडरस; फक्त तुमच्यासाठी! ‘या’ आहेत पुण्यातील टॉप ५ ऑफरोडींगचं प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजन्सीज!

Jul 07, 2026 | 12:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा